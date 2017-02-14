Зима в Софрино-1: «Спасибо, что живой…»

«Ребята, по итогам сегодняшнего совещания… Завтра остановят котельную и циркуляционные насосы на время с 9:30 до 14:00 ориентировочно… Будет прекращена подача отопления и горячей воды. УК «Городок» «закроет» дома для предотвращения завоздушивания системы. Просьба не пользоваться краном ГВС. За это время проведут все необходимые работы по замене вышедших из строя задвижек на магистрали, работы внутри котельной, подготовят оборудование для пробного запуска еще одного нового котла № 1», – написал в социальной сети «ВКонтакте» на страничке Софрино-1 заместитель директора МКУ «Софрино» Александр Воробьев в понедельник, 13 февраля, после визита в городок министра ЖКХ Московской области Е. Хромушина.

Это одна из последних сводок с «поля сражения» за выживание бывшего военного городка Софрино-1.

Уже больше месяца его жители не знают покоя и отдохновения ни днём ни ночью.

Первая авария случилась ещё 31 января.

Вдруг обесточился ВЗУ (водозаборный узел), обеспечивающий холодной водой котельную и жилые дома.

После восстановления электроснабжения и запуска насосов на ВЗУ на котельной запустили котел № 2, а вот с запуском второго, нового котла № 4 возникли сложности. Из-за всех этих переключений возникли проблемы с запуском дымососа на котле № 4, у которого оборвало крыльчатку. Хорошо, обошлось без более серьезных последствий.

Жители только вздохнули с облегчением, как случилась следующая авария.

Началось всё с банального блэкаута 2 февраля.

Во всех домах внезапно погас свет и городок с населением порядка 10 тыс. человек погрузился во мрак, за которым последовало отключение воды и тепла… А банального потому, что Софрино-1 снабжается электричеством всего по одному кабелю. Резерва нет. Поэтому отключения здесь не редкость.

Однако то, что последовало за этим, оказалось уже чрезвычайно серьезнее.

В Софрине, как известно, полным ходом идет прокладка коммуникаций водо- и теплоснабжения. А она неизбежно связана с риском порыва электрокабелей, потому что у подрядчика нет данных о геоподоснове и о проложенных в городке коммуникациях. Нет их в полном объеме ни у Администрации г.п. Софрино, ни у «Оборонэнерго» – организации, которая до конца 2015 года обслуживала электросети в городке (в конце 2016 года сети переданы в собственность Московской области, но до сих пор не определена организация, которая должна их обслуживать). А потому и очередная авария не заставила себя долго ждать.

Отключение электричества повлекло за собой остановку насосов водозаборного узла, из-за этого сработала автоматика котельной и отключила подачу газа в котлы.

Итак, вечером 2 февраля в городке не было: газа, горячей и холодной воды, электричества.

Картину событий этого дня помог восстановить редактор портала «Софрино 24», житель городка Софрино-1, депутат г.п. Софрино Сергей Милованов:

7:30. Срабатывает автоматика на газовой станции в Софрино.

11:10. В Софрино-1 прибыли представители газовой службы. Для работы по домам дополнительно выделено девять аварийных бригад. Авария локализована – начаты работы по устранению.

17:00. Начата поэтапная подача газа в многоквартирные дома. После опрессовки системы сотрудники газовой службы обходят все квартиры и предупреждают жильцов о включении газа.

19:50. Дана команда подачи газа на котельную № 94.

20:10. Сотрудники котельной начинают подготовку к запуску котлов.

20:25. Вследствие увеличенной нагрузки на ЦТП в ходе запуска двигателей на котельной снова происходит тотальное выключение электроэнергии в городке. Останавливается работа ВЗУ (водозаборный узел) и котельной № 94. На этом этапе часть жителей городка остаются без воды, света и газа.

21:20. Прибыл Пушкинский аварийно-спасательный отряд.

21:25. В Администрации Софрино-1 создан штаб по ликвидации аварии.

21:30. Прибытие представителей воинских частей.

21:35. Пушкинский аварийно-спасательный отряд начал курсирование по городку, оповещая жителей по громкоговорителю о случившемся и предупреждая, что они обязаны выключить электроприборы.

21:40. Прибытие аварийных бригад «Мособлэнерго».

22:05. Доставка дизель-генератора мощностью 200 КвА. Его пытаются подключить к котельной, чтобы запустить насосы для циркуляции воды. Движение воды в системе снизило бы вероятность ее разморозки.

22:15. Представители «Оборонэнерго» прибыли на ЦТП, чтобы помочь устранить аварию энергоснабжения.

22:15. Доставлен ещё один дизель-генератор на 630 КвА для работы в паре с прибывшим ранее.

22:20. Прибытие двух бригад МЧС Московской области.

22:25. У ТРЦ «999» начата раздача технической воды для бытовых нужд, о чем начали оповещать по громкоговорителю сотрудники Пушкинского аварийно-спасательного отряда.

22:30. Прибытие заместителя министра энергетики Московской области.

22:45. Электричество частично восстановлено (часть домов, котельная, ВЗУ, казарменная зона, штаб в/ч 03523).

23:30. Запущен котел № 2.

23:40. Бригады уехали на «Радугу» (подстанция в 10 км от городка в сторону Дмитровского шоссе), идёт работа по вводу ещё одного фидера. Дизель-генераторы продолжают работать. Идет подготовка к запуску котла № 4. После проверки лабораторией второго фидера принято решение о полном включении электроэнергии.

0:20. Запущен котел № 4.

2:10. В Софино-1 полностью восстановлено электроснабжение.

Героическими усилиями многих людей очередная атака была отбита.

Но не прошло и нескольких дней, как жители Софрино-1 снова остались без газа и без тепла. На этот раз подрядчики при земляных работах повредили газовую трубу. Для ликвидации аварии понадобились снова немалые силы, в том числе и областных структур.

Но не успели восстановить газоподачу, как очередная, третья за одну неделю коммунальная авария произошла здесь в ночь на 6 февраля 2017 г.

«О прошлых авариях, когда городок на сутки остался без электричества, холодной, горячей воды, отопления и газа, мы писали совсем недавно. Тот страшный день мы пережили, но предчувствие, что это не последняя авария, никого не покидало. И не зря», – написал на страницах интернет-портала «Пушкино сегодня» его редактор Александр Ноздровский.

Первые сигналы о том, что не все ладно с холодной водой в городке, появились сразу после полуночи. Сигнал об аварии в 3 часа ночи был передан в диспетчерскую «Пушкинского водоканала». На местном водозаборе приостановлена подача воды на городок, чтобы не остановилась котельная – реальная угроза этого существовала, а на улице под –20°С. Подали холодную воду жителям в итоге только в 3:45 утра следующего дня. Процесс устранения аварии затянулся почти на сутки. Все это время в квартирах не было холодной воды, приостановил свою работу детский сад. Хорошо, что не остановилась котельная.

Как пишет на портале «Пушкино сегодня» Александр Ноздровский: «Софрино-1 превратилось сначала в небольшую Венецию, а потом стало напоминать Арктику с ледяными торосами. Машины, которые пытались преодолеть эту «рукотворную реку», глохли, тормоза обледеневали. Жители дома № 41, рядом с которым произошла авария, с трудом могли преодолеть водную преграду».

Что же произошло и почему справедливо возмущаются жители?

В Софрино-1 по областной программе восстановления военных городков сейчас прокладывается новая трасса холодного водоснабжения. Как соблюдаются сроки – это отдельный вопрос.

По имеющейся информации, подрядчик – СТК-3 – умудрился установить бетонный колодец новой трассы… прямо на действующий магистральный водопровод! В итоге металлическая труба диаметром 300 мм треснула, потоки воды ночью хлынули на поверхность.

Терпение жителей городка на пределе. Об этом говорят возмущенные комментарии в социальных сетях Интернета.

В группе городка в соцсети «ВКонтакте» авария прокомментирована рекордное число раз – более 600! Где вы найдете подобную активность, даже в группах федеральных СМИ? Это повод задуматься местным и региональным чиновникам, которым давно уже пора взять ситуацию под понастоящему жесткий контроль и принимать серьезные меры по организации всех работ на территории Софрино-1. А пока его жители требуют прекратить все земляные работы на территории городка, хотя бы до прекращения морозов. Ведь неизвестно, когда и что в очередной раз порвут безразличные и равнодушные подрядчики.

«Сегодня утром обратил внимание на трагикомический комментарий «ВКонтакте», – пишет на портале А. Ноздровский. – На слова жителя городка, который пожаловался, что у него в мороз машина не завелась, Алексей Зайцев пишет: «Есть беда посерьезнее – экскаватор завелся».

И всё же жители городка по-прежнему надеются и верят, что светлое, а также теплое и комфортное будущее в Софрино-1 когда-нибудь настанет. И выражают признательность работникам аварийной бригады МУП «Пушкинский водоканал», которым пришлось в лютый мороз, когда температура опускалась до –26 градусов, несколько часов устранять последствия халатных действий подрядчика СТК-3: «Большое вам человеческое спасибо, ребята!»

Татьяна ГРИНИВЕЦКАЯ

Фото с городского информационного портала «Софрино 24»