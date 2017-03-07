Интересующиеся историей Международного женского праздника могут прочитать в энциклопедии о состоявшемся 8 марта 1908 года в Нью-Йорке марше, в котором приняли участие 15 тысяч женщин-суфражисток. Они требовали равноправия с мужчинами в целом и в первую очередь – в вопросах оплаты труда и допуска к избирательным урнам. А два года спустя неугомонная коммунистка Клара Цеткин на очередной социалистической женской конференции в Копенгагене предложила учредить Международный женский день.

Требование женщинами равных с мужчинами прав в политической, экономической и социальной сферах сегодня определяется одним словом – феминизм. В России это явление зародилось в середине XIX века и именовалось оно в то время немного иначе – «женский вопрос».

Тема эта чрезвычайно интересная и довольно обширная. Постараюсь изложить ее предельно лаконично, в соответствие с газетным форматом.

Мечты разночинцев о феминах

На появление феминизма в России сильнее всего повлияли два фактора. Во-первых, это, конечно же, романы Жорж Санд, которыми в 40-е года XIX века зачитывалось все наше франкоязычное дворянство. Тема равноправия полов, право женщины самостоятельно выбирать жизненный путь – основная в творчестве Санд. Так что первый фактор достаточно тривиален – в России всегда, поругивая Запад, заимствовали оттуда идеи, моды, стили, технологии.

А вот второй фактор сугубо наш, родной, на отечественной почве выращенный. В отличие от Европы, в России с большим опозданием, только при императоре Николае I, молодые мужчины недворянского происхождения получили возможность обучаться в университетах. В результате, в 50-60 годах XIX века в России появилась новая социальная группа – разночинная интеллигенция. В большинстве своем это были выходцы из церковного и купеческого сословия. Получив отличное университетское образование, они оторвались от своей среды, но не смогли вписаться в дворянское общество.

Разночинцы читали книги на многих европейских языках, но говорили на этих языках с ужасающим аристократов акцентом. Не получив в детстве обычного для дворян воспитания, они не умели танцевать, музицировать, фехтовать, ездить верхом, вести светские беседы. И самое главное, они появились слишком внезапно и в большом количестве. Понятно, что неожиданное появление невоспитанных молодых людей, имеющих наглость обо всем судить и при том дурно говорящих по-французски, аристократы встретили в штыки. Лев Толстой от лица своего героя в повести «Юность» пишет: «Человек, дурно выговаривающий по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь? – с ядовитой усмешкой спрашивал я его мысленно».

Самым болезненным для разночинцев был «женский вопрос». Ведь они молоды, их влечет к женщинам. Но женщины из среды, породившей разночинцев, не образованны, не начитанны, с ними уже не интересно. А к образованным дворянкам нет доступа: сословные барьеры слишком сильны. Более того, даже когда разночинцев приглашали в дворянский салон, они из-за неумения себя вести страшно смущались, боялись подойти к женщине, или, напротив, из-за смущения совершали дикие и нелепые поступки.

Именно сублимация неутолённого влечения разночинцев к образованным дамам и породило явление, известное как «женский вопрос». После всестороннего обсуждения и длительных раздумий разночинцы пришли к выводу: надо освобождать молоденьких девушек от «родительского ига». Ведь именно родители заставляют девушек подчиняться косному, ретроградному жизненному укладу, именно родители пытаются поскорее выдать дочерей замуж, тем самым лишая их возможности получить образование и сформироваться как личность.

«Мадмуазель, позвольте Вас освободить»

Разночинцы придумали технологию освобождения – фиктивный брак. В их среде стало правилом хорошего тона сделать формальное предложение любой испытывающей домашний гнет девушке. После свадьбы молодые либо расставались, либо жили вместе, при условии, что муж не будет настаивать на супружеских правах. Иногда впоследствии фиктивный брак превращался в реальный.

И покатилась по России волна фиктивных браков. Причем явление это стало настолько типичным для образованных слоев общества, что фиктивный брак воспринимался свободомыслящими девушками как абсолютно нормальный способ замужества. Именно благодаря фиктивным бракам в России появились первые женщины – математики, медики, литераторы и т.п.

К примеру, дочери генерала Корвин-Круковского очень хотели учиться в университете: Анна обнаружила у себя литературный талант, а Софья интересовалась математикой. Родители же, справедливо полагая, что девушкам излишняя ученость только во вред, решили поскорее выдать дочерей замуж. И тогда сестры обратились за помощью к студенту Петербургского университета Владимиру Ковалевскому. Молодой человек откликнулся на их призыв с энтузиазмом. Он выбрал младшую сестру, Софью, и в 1868 году, вопреки сопротивлению родителей, состоялась их свадьба. Кстати говоря, тремя годами ранее Анне предлагал руку и сердце Федор Достоевский, но получил отказ. Видимо потому, что предлагал реальный брак, а не фиктивный.

Софье Ковалевской фиктивный брак и в самом деле помог реализоваться. Однако, в большинстве случаев, в результате «освобожденная женщина» и «освободитель» оказывались в ситуации трагикомической. Заинтригованные необычной формой брака и рассуждениями о социальной гармонии, женщины соглашались быть спасенными, но, получив свободу, очень плохо себе представляли, что с ней делать. Мужчины же, после бесплодных попыток «развить ум» своих фиктивных жен, теряли к затее интерес.

Типичный случай фиктивного брака подробно описан в дневнике молодого Чернышевского. Его друг, студент Петербургского университета Василий Лободовский, в мае 1848 года «освободил» дочь станционного смотрителя Надежду Егоровну и очень удивился тому, что девушка упорно отказывалась изучать иностранные языки и читать Гоголя. «Ошибка, что женился, ошибка во всех расчетах», — заявляет через два месяца после свадьбы Лободовский. И доверительно делится с Чернышевским своим новым планом: «Право, если найдет слишком тяжелая минута, я узнаю, у кого есть 1000 рублей серебром в кармане, и украду; половину отдам Наде, половину домой, а сам пойду в Сибирь». Разговор этот, кстати, происходил неподалеку от того дома, где впоследствии Достоевский поселит своего Раскольникова.

Женской природе – безграничную свободу!

И все же девушек желающих освободиться от родителей было не очень много, гораздо меньше, чем юношей, желающих освобождать. Поэтому, за неимением лучшего, разночинцы частенько женились на проститутках – тоже, как считалось, жертвах социальной несправедливости. Робкие и неловкие разночинцы чрезвычайно высоко ценили в женщинах такие аристократические качества как свобода, естественность, отсутствие церемоний. Но из-за отсутствия опыта общения с аристократками часто принимали за светскую непринужденность беззастенчивость дам полусвета.

У Герцена в «Былом и думах» есть очень характерная для того времени история о женитьбе литературного критика Василия Боткина. Избранницей Боткина стала французская проститутка по имени Арманс. После венчания по православному обряду молодожены отправились в свадебное путешествие. И на корабле Боткин, как величайшую ценность, подарил Арманс роман Жорж Санд «Жак». Герой этого романа, узнав, что жена полюбила другого, и, уважая право жены жить в соответствии с принципом «свободы сердца», кончает жизнь самоубийством, сознательно уступая тем самым любовнику свое место. Арманс пролистала книгу и объяснила Боткину, что она думает об этом романе, в частности, и о книгах вообще. В ближайшем порту Боткин сбежал с корабля, и больше молодожены не встречались.

Была у разночинцев и еще одна популярная методика решения «женского вопроса». «По моим понятиям, — пишет в дневнике Николай Чернышевский, — женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена в одну сторону, чтобы выпрямить ее должно много перегнуть на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя – этот временный перевес необходим для будущего равенства».

Развивая эту мысль, Чернышевский приходит к выводу, что именно женщина должна быть главой семьи. Кроме того, женщине должна быть предоставлена полная и безграничная свобода следовать влечениям своей природы, и в первую очередь – сексуальным влечениям. Можно, конечно, предположить, что источником этих мыслей является патология характера Чернышевского, то, что впоследствии стали называть мазохизмом. Но очень сходные по смыслу высказывания можно найти и в дневниках других разночинцев. Причем они не только размышляли об этом, но и пытались реализовать свои идеи, сознательно принимая роль «мужа-подкаблучника».

Впрочем, любопытные подробности женитьбы автора романа «Что делать?» на Ольге Васильевой – это отдельная история, я могу рассказать об этом в следующем номере. А сейчас просто зафиксируем парадокс: в России вопрос женской эмансипации был изначально инициирован и продвигался не женщинами, а мужчинами.

А. Воронин