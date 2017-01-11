Затопило Пушкинский краеведческий музей

Любая авария, случившаяся в нашем легкоранимом ЖКХ, неприятна и затратна. Но когда в результате ЧП закрываются музейные залы, «культурная» проблема становится довольно ощутимой, а её решение обычно затягивается. Так хотелось бы, чтобы Краеведческий музей в этом смысле стал исключением!

По какому-то странному стечению обстоятельств, наш уникальный музей в г. Пушкино вышел из строя в свой первый же рабочий день. Лихие новогодние морозы пережил, а в ночь на 10 января в историческом зале музея, на первом этаже, лопнула труба центрального отопления. И сразу из двух батарей, под давлением, хлынул кипяток. Жители соседних домов и прохожие, увидев, что за стеклом музейного окна творится что-то невообразимое – клубится густой пар, происходит какое-то странное движение воздуха, забили тревогу.

А сотрудники, примчавшись рано утром на место ЧП, попали будто в парную: кругом облака пара, холодный конденсат, град капель с потолков… Горячий воздух устремился вверх по внутренней лестнице музея. В результате и там намокли обои, набухли деревянные перекрытия, а место аварии на первом этаже оказалось полностью затопленным и рядом стоявшая витрина с нумизматикой – испорченной.

– Первый наш порыв был, конечно, – спасти экспонаты, наиболее пострадавшие от влаги, – рассказывает директор Краеведческого музея Олег Бойко. – По счастью, нумизматическая коллекция музея отдела Великой Отечественной войны, картины и мебель мемориальной комнаты художника, автора эмблемы «Серп и молот» Евгения Камзолкина существенно не пострадали. Придется, конечно, менять застекленные витрины, дорогие итальянские паспарту для графики и акварели, но главное – уцелела живопись и мемориальная мебель, сделанная руками самого художника.

После столь фантастической «водяной бани» музейное здание 1910 года постройки (а ведь старинный дом воспринимается часто как живое существо) вдруг осунулся, погрузнел, постарел. «Черты» интерьера оплыли и потемнели…

Теперь нужно заменить витрины, поклеить обои, отремонтировать некоторые предметы старины. Понадобится время, чтобы просохли стены и потолки, затем вновь придется монтировать экспозицию, которую с любовью и тщанием готовили к Новому году…

Что касается протечки, то её устранили, заменив батареи, за что сотрудники музея безмерно благодарны добрым людям, пришедшим вовремя на помощь (в то время как аварийные службы и местный ЖЭК такую помощь оказать не смогли). Но влажность в помещении в первый день зашкаливала за 80 %, а ушедшая «в пол» вода ещё долго будет напоминать о себе. Придётся побыть в простое и залу мастеров декоративного искусства, и залу дворянской культуры, что на втором этаже.

Коллектив музея, безусловно, сделает всё возможное, чтобы как можно скорее вновь принять посетителей, и управление культуры районной администрации оказывает ему поддержку.

Однако в данный момент срочно необходимы средства для ремонта первого этажа и лестницы. Коллектив музея обращается ко всем неравнодушным людям, жителям Пушкинского района за финансовой помощью!

Поможем Краеведческому музею восстановить интерьеры и вновь распахнуть двери для посетителей! Фамилии всех жертвователей будут размещены на сайте музея.

Галина Ратавнина

Фото Николая Ильницкого

Прямая речь

Олег Бойко, директор Краеведческого музея:

– Три года назад мы всем своим небольшим коллективом сделали посильный косметический ремонт в залах первого этажа, заменили обои. Их нам, кстати, отдали, опять же, добрые люди, – у кого-то осталось несколько рулонов после ремонта. Сейчас пошло всё насмарку – обои вздулись, на потолках жёлтые разводы. На сохранившуюся с 1910 года (!) винтовую лестницу обваливается с потолка намокшая штукатурка…

Объект культурного наследия регионального значения давно нуждается в основательном ремонте. Проведённые несколько лет назад независимые экспертизы лишь подтвердили его аварийное состояние. Сегодня мы готовим документы и очень надеемся на то, что наш районный раритет будет включён в областную программу на период до 2021 года.

Врезка

Сотрудники музея благодарны неравнодушным людям, пришедшим на помощь: Владимиру – владельцу близлежащего гаража, Геннадию Николаевичу Жаркову, сантехнику Александру Петровичу и сотрудникам котельной, первыми забившим тревогу.

Средства на ремонт Краеведческого музея просим направлять по реквизитам:

Отделение 1 Москва г. Москва 705

расчетный счет № 40701810600001000155 УФК по Московской области (Пушкинский КФНП) (л/с 20700380718 МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино»),

назначение платежа – «На ремонт музея».