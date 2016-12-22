Занавес для Летнего?

Во вторник, 20 декабря, у городского главы Сергея Гулина собралось почтенное сообщество. Называлось собрание «Заседание рабочей группы Совета депутатов г. Пушкино по вопросу восстановления Летнего театра».

Народ собрался именитый и, надеемся, всем хорошо известный, как то: депутат и любимая в народе профессор-хормейстер Тамара Закутская, депутат и строитель Сергей Гуржин, депутат-либертарианец Андрей Шальнев, экс-мэр, а ныне депутат Виктор Лисин, экс-депутат, худрук и режиссер театра «Классика» Светлана Булаева, главный районный краевед, историк и культуролог Борис Васнев, потомственный живописец Сергей Серегин, Елена Осокина из группы «О, прекрасное Пушкино» и другие (уж извините, если кого не назвали).

И, понятно, говорили о Летнем театре. Точнее, о его возможно скором (или не совсем) восстановлении…

СУДЬБА ТЕАТРА…

Как «не счесть алмазов в каменных пещерах…», так и не перечислить всех публикаций районной газеты, посвященных судьбе нашего театра (см., к примеру, «На повестке дня – Летний театр» // «Маяк» от 25.07.2013).

Его история началась в конце позапрошлого века. Еще в 1880 г. там, где сейчас городской парк, был лес, в нем расчистили площадку и соорудили эстраду-ротонду. От нее проложили радиальные дорожки, и получился «Общественный круг». Здесь, под фонарями, пошли дачные гулянья, представления, детские праздники. Да только в 1894 г. наша ротонда возьми, да и сгори… Тогдашняя пушкинская общественность оказалась скорой на руку: то ли небедные местные дачники «скинулись», то ли страховка общества «Якорь» помогла, да только уже через два года появилось у нас затейливое деревянное чудо – Летний театр, отстроенный по проекту архитектора А.Н. Кнабе (ныне многие из его московских творений – в реестре культурного наследия Москвы) и ставший одним из символов тогдашнего, да и позже – советского Пушкино. Пресса сообщала: «По части развлечений пушкинский театр идет во главе всех дачных театров». На его сцене выступали Л.В. Собинов и Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова и Н.А. Обухова, Е.М. и О.О. Садовские, В.И. Качалов и Е.Н. Гоголева.

А летом 1993 г., за три года до своего столетия, театр в одночасье сгорел дотла. Через семнадцать лет, в 2010 г., в творческой среде родилась идея его восстановления, что и было озвучено известным галеристом Алексеем Ивановым на одной из встреч с главой Виктором Лисиным. «Верхи» начинание поддержали, был создан Попечительский совет и принято обращение к жителям «скинуться» на благое дело; под руководством Тамары Закутской даже образовался Фонд возрождения Летнего театра. И вот на следующий год, в День города, в парке, где красовалось театральное здание, был воздвигнут камень с надписью: «Закладной камень о восстановлении исторического и культурного памятника в городе Пушкино – Летнего театра. 27 августа 2011 года»…

Но вернемся к почтенному собранию.

НАВЕСИЛИ…

Итак, действо открыл Сергей Гулин, прямо заявив: дескать, вместо театра предлагается рассмотреть некий… навес.

Собравшиеся с некоторым недоумением принялись разглядывать настольный альбом с картинками, шедший под «аккомпанемент» удивительного технического задания, где черным по белому было так и написано: «Разработка проекта навеса открытого летнего театра в парке культуры и отдыха (так в подлиннике. – И.П.) в городе Пушкино Московской области». И далее: «Заказчик – Администрация Пушкинского муниципального района…». Про восстановление Летнего театра – ни слова!..

Народ запереживал. Как человек понимающий, кое-что попытался объяснить Сергей Гуржин: «Восстановить Летний театр в его историческом виде – да, невозможно. Сейчас и требования другие, и вообще, если это будет «новодел», то нужны и подсобки всякие, и необходимая инфраструктура. Короче, придется вырубить чуть не весь парк…». И, как предложил депутат (забегая вперед, заметим, его слова, на наш взгляд, звучали наиболее профессионально, авторитетно и убедительно), следует перевести дух, отойти от «ударного» навеса и… взять тайм-аут для последующего обсуждения.

А другой Сергей, Серегин, поделился печалью: «По поводу Летнего театра я изложил свое мнение в письме, но в администрации мне положили на стол этот самый «навес» и заявили: «Будет так!»…

Сергей Гулин высказался следующим образом: «Театр должен быть восстановлен! Организаторы торгов (это по поводу «навеса». – И.П.) не поняли проблематики задания, не учли мнение специалистов и общественности. Техзадание составлено, – здесь Сергей Иванович смягчил выражение, – некорректно».

Тут на сцену вышла Светлана Булаева и, как всегда, задала всем жару. «Коли надо «реализовывать» бюджетные деньги, – экспрессивно молвила режиссер, – займитесь руинами кинотеатра «Пушкино», что на западной стороне. А платить деньги за какой-то навес – преступление! «Навес» же – зарубить!» (Все это произносилось эмоциональным «сценическим голосом», да так, что не выдержал сам глава, рявкнув в ответ.) Кончилось тем, что возмущенная и неукротимая Светлана Александровна хлопнула дверью…

В конечном итоге выяснилось, что основными являются три «концепции»: восстановление Летнего театра «по полной программе», то есть в его историческом облике (за это ратовали Б. Васнев и С. Булаева), возведение «новодела» (что грозит вырубкой насаждениям парка) и, наконец, вариант открытой акустической эстрады с соответствующим декором и торцевыми стенками, имитирующими фасады старого Летнего театра. Последний вариант, с некоторыми оговорками и ссылкой на Алексея Иванова, поддержали Тамара Закутская и оба Сергея, Гуржин и Серегин.

Собравшиеся согласились и с тем, что тем не менее единой концепции восстановления театра пока нет.

А что же касается пресловутого навеса, то этому посвятили «второе действие»…

КУДА ЕГО ТЕПЕРЬ?..

Прошло более часа, когда на сцене, простите, в зале, появились новые «действующие лица»: архитектор Ирина Прохоренко и проектант навеса – Валерия Боброва.

Прояснились некоторые подробности.

Так, И. Прохоренко уверила: дескать, с проектантами «навеса» – «темный лес», и вообще ее мнение резко отрицательное. Критика со стороны архитектора звучала серьезная…

Затем заговорила исполнительная (в смысле, «исполнитель») В. Боброва, по ее заявлению, главный инженер и главный конструктор, «специалист с семилетним стажем». Вот что она поведала: «Нам было предложено техзадание со сроком исполнения с 12 ноября по 12 декабря (! – И.П.). Мы учли все предложения и выслушали все мнения. А еще провели опрос в Интернете: 74 человека сказали «да» нашему навесу!»…

Вроде все так. Действительно, некое Бюро комплексного проектирования, оно же ООО «Атлант», взялось за 1 млн 300 тыс. бюджетных рублей «нарисовать» в парке вместо театра все тот же пресловутый «навес». Для чего? Если не лень, читаем: «Целью работы является создание рекреационного пространства, предназначенного для отдыха и проведения досуга, а также для проведения историко-культурного просвещения разновозрастного населения. Проект навеса летнего театра предполагает создание постоянной крытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, театральных представлений, просмотров кинофильмов, обучающих программ, классов, лекций, спортивных занятий для разных возрастных групп. Навес летнего театра предполагает размещение в крытой части сцены и свободной площадки для размещения трансформирующейся мебели для проведения различных мероприятий. В зимнее время года предполагается размещение открытого ледового катка»…

Что-то вроде то ли «рекреационного пространства», то ли «универсальной площадки» вместо Летнего театра получается…

Ну что ж, деньги «уплочены», техзадание выполнено, проект надо принимать. И, как с юмором добавил все тот же Гуржин, теперь подумаем: а куда этот навес пристроить? Может, какой базар-ярмарку для него подыщем?..

* * *

В конце концов собравшиеся сошлись на том, что надо идти с серьезным разговором к главе районной администрации С.М. Грибинюченко. Для чего следует подготовить соответствующие доморощенные эскизные проекты.

А вообще, навес – это даже хорошо: если бы не он, никто бы и не трепыхнулся.

А так было рекомендовано собраться, как отгуляем январские каникулы.

КОММЕНТАРИИ

Сергей ГУРЖИН, депутат Совета депутатов г. Пушкино:

– Театр, конечно же, должен быть восстановлен. На сегодняшний момент выделены деньги, проведена процедура аукциона, есть победитель, есть проектная документация. Но вопрос в другом: использовать ли нам представленный проект в дальнейшем. Лично я бы рассмотрел применение данного проекта для других целей в нашем городе. Не в обиду проектировщикам: восстанавливать Летний театр в таком виде, как он изображён, недопустимо.

Виктор ЛИСИН, депутат Совета депутатов г. Пушкино:

– Люди, которые устраивали конкурс на проект для Летнего театра, не совсем правильно сделали то, что нужно. Техническое задание должно было составляться с учётом мнений искусствоведов, историков, театралов.

Ирина ПРОХОРЕНКО, архитектор Управления архитектуры Пушкинского муниципального района:

– Это сооружение больше напоминает навес для торговли, гараж или открытую стоянку для машин, но никак не Летний театр!

На собрании побывал Игорь ПРОКУРОНОВ