Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции.

Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, в начале декабря 2016 года глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко, заподозрив в коррупции своих подчиненных, решил провести реорганизацию администрации. И в первую очередь реформа касалась сферы потребительского рынка: местные бизнесмены жаловались на поборы со стороны чиновников. В итоге глава сократил должность заместителя руководителя управления потребительского рынка Владимира Бушева (и тот был уволен) и сделал предложение уволился по собственному желанию курировавшему этот блок своему заместителю Роману Елисееву. Но Елисеев ушел в академический отпуск (он параллельно учится в одном из московских вузов), обещав после возвращения написать заявление об уходе.

По версии следствия, между Бушевым и Елисеевым произошел конфликт, и первый решил «сдать» второго». Он пришел в полицию и рассказал о готовящемся мошенничестве — якобы за решение вопроса об установке рекламных щитов одной коммерческой фирмой Елисеев должен взять миллион рублей. Чиновника задержали с поличным.

«Московский комсомолец»