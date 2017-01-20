Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции.

Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, в начале декабря 2016 года глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко, заподозрив в коррупции своих подчиненных, решил провести реорганизацию администрации. И в первую очередь реформа касалась сферы потребительского рынка: местные бизнесмены жаловались на поборы со стороны чиновников. В итоге глава сократил должность заместителя руководителя управления потребительского рынка Владимира Бушева (и тот был уволен) и сделал предложение уволился по собственному желанию курировавшему этот блок своему заместителю Роману Елисееву. Но Елисеев ушел в академический отпуск (он параллельно учится в одном из московских вузов), обещав после возвращения написать заявление об уходе.

По версии следствия, между Бушевым и Елисеевым произошел конфликт, и первый решил «сдать» второго». Он пришел в полицию и рассказал о готовящемся мошенничестве — якобы за решение вопроса об установке рекламных щитов одной коммерческой фирмой Елисеев должен взять миллион рублей. Чиновника задержали с поличным.

«Московский комсомолец»

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