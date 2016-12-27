Задача ветеринаров – обеспечить продовольственную безопасность

На базе ФГБНУ ВНИИплем (Научно-исследовательский институт племенного дела), расположенного в пос. Лесные Поляны, состоялась коллегия Главного управления ветеринарии Московской области.

В её работе приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области Денис Буцаев; заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов; глава Пушкинского муниципального района Сергей Грибинюченко; заместитель директора ФГБНУ ВНИИплем Анатолий Ерохин; представители Департамента ветеринарии Минсельхоза России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области; руководители государственных учреждений ветеринарии Московской области.

Главной темой обсуждения стало обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в регионе, а также перспективы развития государственной ветеринарной службы Московской области на 2017–2020 годы.

Денис Буцаев обратил внимание на серьезные проблемы в работе сотрудников ветслужбы и поставил Главному управлению ветеринарии Московской области задачу стать лучшей надзорной службой в России.

«В целом служба работала, скажем так, неплохо, но определенные направления были явно провальны. В частности, мы с вами говорим о лейкозе: работа полностью захлебнулась, ничего не сделано. В отношении АЧС: в этом году мы оказались в начале «доски почета» как регион с самым большим количеством очагов», – сказал Д. Буцаев.

Он также добавил, что работа подмосковной ветслужбы построена крайне неэффективно, поступают сигналы о неблаговидном поведении сотрудников ведомства и крайне высокой степени «терроризма этой надзорной службы» в отношении предпринимателей.

«Я бы в этом отношении хотел предупредить всех: в следующем году мы вычистим всё, что было неправильно, сделаем это жёстко. Мы пытались сделать это интеллигентно, интеллигентность приняли за слабость. «Политические» интриги по поводу руководителя службы также хочу пресечь на корню: Михаил Иванович (Дунин, начальник Главного управления ветеринарии Московской области. – Ред.) будет работать столько, сколько будет приносить пользу Московской области и сколько решит губернатор», – подчеркнул он.

Денис Буцаев отметил, что службе предстоит пройти серьезное реформирование и создание современной материальной базы, позволяющей обеспечивать стабильную безопасность в регионе.

Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов сообщил, что в январе 2017 года начинается внедрение электронного документооборота и новых норм сертификации, и объяснил, как надо с ними работать.

На территории Российской Федерации продолжает ухудшаться эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС). За последний месяц было выявлено более двадцати новых очагов АЧС среди домашних свиней.

Самое большое количество очагов зарегистрировано на территории Рязанской области – десять.

На коллегии было предложено выделить в отдельное направление регионального ветеринарного надзора контроль за соблюдением ветеринарного законодательства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) граждан.

За 10 месяцев 2016 года на территории Московской области возникли 44 эпизоотические ситуации по АЧС. Из них 26 случаев произошли в ЛПХ граждан, 13 случаев – на территории охотничьих хозяйств и только 2 случая – на свиноводческих предприятиях (в Луховицком и Воскресенском районах).

Ветеринары пожаловались, что по результатам каждой проверки в ЛПХ усматривались нарушения ветеринарного законодательства, это ещё раз подтверждает наличие рисков возникновения эпизоотических ситуаций по АЧС.

Чтобы исправить положение дел, с конца ноября текущего года была активизировна работа по контролю за соблюдением владельцами ЛПХ законодательства в области ветеринарии. Совместно с представителями госучреждений ветеринарии и представителями сельских поселений проверено уже более 1100 хозяйств Московской области, проводится разъяснительная работа, применяются меры административного воздействия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ДУНИН, начальник Главного управления ветеринарии Московской области:

– Задачи модернизации государственной службы ветеринарии Московской области – мобилизация доходов и контроль над средствами, получаемыми в результате предпринимательской деятельности, которые должны идти на материальное переоснащение лабораторий и создание областного противоэпизоотического отряда быстрого реагирования, а также Ветеринарно-санитарного центра в Подмосковье.

Татьяна КРЫЛОВА

На снимке: Николай Власов (слева) и Денис Буцаев (справа).