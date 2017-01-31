Водительское удостоверение можно получить в МФЦ

Водительское удостоверение можно получить не только в РЭО ОГИБДД, но и в многофункциональных центрах, которые расположены по адресу:

МФЦ г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 24. Тел. 8 (496) 503-37-38. МФЦ г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 7. Тел. 8 (496) 588-00-73. МФЦ г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 17А. Тел. 8 (496) 506-11-61.

Для замены водительского удостоверения с истекшим сроком необходимы следующие документы:

Заявление. Его можно написать от руки в простой письменной форме или заполнить уже готовый бланк, который выдается в МФЦ. Паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность. Медицинская справка соответствующего образца. Отметим, что сейчас справка не требуется в случае смены водительских прав из-за изменений персональных данных (например, фамилии), в связи с порчей или утерей удостоверения. Старое водительское удостоверение. Госпошлина или квитанция об оплате выдачи и изготовления нового водительского удостоверения. Квитанцию можно с собой не приносить. Информация об оплате должна проходить автоматически и поступать в систему межведомственного взаимодействия. Но, как показывает практика, лучше держать этот платежный документ при себе на случай сбоев в системе.

По вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности можно записаться на прием в РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В целях улучшения и своевременности обслуживания граждан и качества оказания государственных услуг, а также реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении в орган государственной власти и увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, можно использовать Единый портал государственных услуг. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества через Единый портал государственных услуг. После регистрации на сайте (www.gosuslugi.ru) открывается доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Для использования услуги необходимо:

Зарегистрироваться на портале (www.gosuslugi.ru). Заполнить необходимую информацию, пройти проверку индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и номера индивидуального лицевого счета социального страхования (СНИЛС). Выбрать интересующую услугу и отправить заявление в нужное подразделение ГИБДД на регистрацию (снятие) автомобиля. После подтверждения из ГИБДД оказания услуги распечатать заполненный бланк заявления и квитанцию на оплату государственной пошлины, в указанное время прибыть в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и получить регистрационные документы.

Записаться на прием в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» можно по телефону 8 (495) 993-55-94.

РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» напоминает, что с 1 января 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ» в пункт 4 внесены изменения: «Размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации».

Оплата госпошлины за регистрацию транспортных средств и прицепов к ним в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг:

С 6 февраля 2017 года изменяются реквизиты для оплаты государственной госпошлины и административных штрафов:

Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

БИК: 044525000

Счет получателя: 40101810845250010102

Юрий ЕРМОХИН,

начальник РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»