«Водишь ли ты братьев на Клязьму?»

Известный писатель Сергей Аксаков купил имение в Абрамцеве в 1843 году, а навсегда уехал отсюда в Москву 17 октября 1857 года. На протяжении четырнадцати лет Сергей Тимофеевич многократно проезжал по Троицкой дороге в свою подмосковную усадьбу, гостил у соседей. Его не раз видели с удочкой у пруда в Муранове, деревне Боратынских-Путят.

ОТ ЦЕНЗОРА – К ПИСАТЕЛЮ

С.Т. Аксаков родился 20 сентября (по старому стилю) 1791 года, в Оренбургской губернии, в семье чиновника Уфимского земского суда, помещика, увлеченного охотой и рыбалкой. Детство Сережи прошло в дедовском имении Ново-Аксаково Бугурусланского уезда, затем – годы ученичества в гимназии и университете Казани. Служил переводчиком в Санкт-Петербурге; выйдя в отставку, вернулся на родину, вновь возвратился в столицу, но с 1826 года переехал в Москву. В течение пяти лет Аксаков был цензором, затем председателем Московского цензурного комитета. Через несколько лет он уже инспектор Константиновского землемерного училища, вскоре преобразованного в Межевой институт, где С. Аксаков был директором до 1838 года. Карьера чиновника не привлекала Сергея Тимофеевича, он выбрал литературное поприще.

С 1840 года Аксаков приступил к сочинению «Семейной хроники», публиковал ее фрагменты, но работу пришлось надолго положить «под сукно», так как новая книга – «Записки об уженье рыбы» – поглотила все творческое время.

В «Семейной хронике», вспоминая детство, он писал, что «удочка сводила его с ума». В зрелые годы, став отцом многочисленного семейства (у Аксакова появились семь дочерей и четыре сына), не оставил своей страсти и передавал любовь к охоте и рыбной ловле детям. Летом 1839 года Сергею Тимофеевичу довелось по наследственным делам выехать за Урал. Семья оставалась в Подмосковье, в местечке Аксиньино Богородского уезда. Река Клязьма, близлежащие озера, пруды чрезвычайно живописные окрестности были излюбленным местом отдыха детей. В письмах из Башкирии отец беседовал с каждым членом своего семейства, начиная со старшего Кости (22 года): «Водишь ли братьев на Клязьму?», «Удишь ли и стреляешь ли ты, мой юрист – Гриша?», «Что мой Ваня? Поет ли сидя с удочкой на пруду?..».

В скобках добавлено, что Аксаковы младшие – студенты и гимназисты, приобретали навыки ужения на реке Клязьме, которая издавна славилась обилием рыбы.

ЕДИНСТВЕННОЕ УТЕШЕНИЕ

Мы возвращаемся в Абрамцево 1840-х годов, ко времени приезда сюда новых владельцев. У писателя начались проблемы со здоровьем. Самое страшное: на 54-м году жизни он начал слепнуть. «Глаза мои пришли также в весьма дурное положение, – писал он М.П. Погодину, московскому другу в марте 1846 года. – Не только потому, что левым глазом я не вижу солнца, а правым на все я гляжу сквозь сетку пятен и клочьев, но потому, что глаза мои, особенно слепой, находятся в воспалительном состоянии». И позже тому же адресату: «Головные и глазные боли иногда по утрам довольно жестокие, меня не оставляют ни на один час».

Еще нестарый, но больной человек большую часть времени вынужден проводить в четырех стенах. Родные читали ему вслух, он диктовал новые произведения дочери Вере. Пользовался каждой возможностью, чтобы выйти из дома, вооружившись лишь удочкой, добраться по едва видимой правым глазом тропинке до берега Вори и терпеливо ждать, как электрически отзовется на клев удилище.

Первое издание «Записок об уженье» вышло в свет в 1847 году, в 1856-м – уже третье. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» опубликованы в 1852 году, затем, в 1856-м, – «Семейная хроника и воспоминания», в последний год жизни писателя – «Детские годы Багрова-внука».

В ночь на 30 апреля 1859 года, после мучительной болезни, писатель скончался, его похоронили на кладбище Симонова монастыря в Москве.

«ВЕТЕРАН» КНИЖНОЙ ПОЛКИ

В нашей домашней библиотеке, среди аксаковских книг, стоит на почетном месте «ветеран» – «Записки об уженье рыбы». К сожалению, первый и последний листы утрачены. В ссылках (научно-справочный аппарат внизу страниц) иногда упоминаются события 1856 года, что дает основание датировать издание данным годом. На некоторых страницах имеется неразборчивая владельческая надпись и дата «20.V.1920». Вероятно, книга попала к деду – Павлу Ивановичу Егорову, в то время подростку, рыбачившему на реке Тезе в Иваново-Вознесенском крае. Через несколько лет он возьмет в жены мою бабушку, Анну Борзову. Она служила «избачем» (библиотекарем того времени), любила читать, берегла редкие печатные издания.

Дед с сыновьями Юрием и Евгением часто проводили досуг на берегах Клязьмы, до войны река баловала рыбаков богатой добычей. Они рыбачили на отрезке «от церкви до церкви»: от храма Покрова Святой Богородицы в Черкизове до одноименной церквушки в Любимовке, за Ярославским шоссе. Внук Юрия Павловича – Юрий (младший) еще недавно, лет двадцать назад, успешно «охотился» здесь. На белый хлеб, червя, мотыля, живца резво шли плотва и уклейка, щучка и окунь, на пляже, «на песочке», хорошо брали вьюны. Не забыть бы: завсегдатаи наших мест – роскошные раки. Одно время они совсем исчезли из Клязьмы, а теперь вновь появились, что говорит об улучшении экологии речных вод. Не раз летом наблюдали их ловлю, ближе к железнодорожному мосту. Мои дочери, внуки унаследовали любовь к ужению рыбы, но предпочитают посидеть на вечерних и утренних зорьках с удочками в руках подальше от малой Родины.

Каюсь, из меня рыбачка никакая, тщетно муж, заядлый рыболов, пытался увлечь меня «тихой охотой». Вспоминаю лишь вечера ожидания. Поздно возвращались мои рыболовы с триумфом и, как подкошенные, засыпали. Я же чистила «мелочь», светила луна, вокруг меня собирались кошки с соседних дач, получая щедрое угощение. Кое-как почистив и едва умывшись, шла в кровать, как русалка, вся в чешуйках, распространяя запах тины.

РЫБАЦКИЕ БАЙКИ

Живучи клязьминские байки, их теперь не передают из уст в уста старожилы, а используют средства массовой информации. Друг наш Николай выложил в Интернете свою фотографию со щукой, с полметра в длину, пойманной в Звягине. Мой зять был свидетелем, как счастливый рыбак вытащил хорошего сома у моста под Ярославским шоссе, вызвал съемочную бригаду и давал интервью подмосковному телевидению.

В заключение позвольте мне, читатели, привести пространные цитаты из сочинения С.Т. Аксакова, чтобы вы получили удовольствие от встречи с умным, наблюдательным рыбаком-профессионалом, владевшим чистым русским языком.

Во вступлении автор привел верную пословицу: «Охота пуще неволи». « Но едва ли на какую-нибудь человеческую охоту так много и с таким презреньем нападают, как на тихое, невинное уженье. Один называет его охотою празднолюбцев и лентяев; другой – забавою стариков и детей; третий – занятием слабоумных». Опровергая эти нелепые обвинения обывателей, писатель приводил исторические примеры: сколько славных людей, «которых мудрено заподозрить в глупости и которые были страстными охотниками удить рыбку. Известно, что наш знаменитый полководец Румянцев предан был этой охоте до страсти; известен также и его ответ, с притворным смирением сказанный на один важный дипломатический вопрос: это дело не нашего ума; наше дело рыбку удить да городки пленить».

Автор «Записок» пропагандировал охоту любую: с ружьем, удочкой, ибо это искусство сближает людей с природой, а в конечном счете – между собой. На каждой странице мы видим С.Т. Аксакова – пейзажиста, крупного мастера:

«Деревня, мир, тишина, спокойствие! Безыскусственность жизни, простота отношений! Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов; туда же бежать от неугомонной, внешней деятельности, мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных, хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений! На зеленом, цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат наплавки ваши, – улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступит в вечные права свои, вы услышите ее голос, заглушенный на время суетной хлопотней, смехом, криком и всею пошлостью человеческой речи! Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Как Колумб открыл Америку, так Сергей Тимофеевич первым в отечественной литературе осветил, вернее, воспел прелесть рыбалки. Казалось бы, такие прозаические вещи: удилище, леса, поплавок, грузило. Мудрые советы, как собрать удочку, далее – как выбрать правильное место. Делится своими тайными умениями удить, например, глава «Насадка». «Насадка состоит из мух и самых маленьких красненьких червячков, называемых мотылями, которых нигде, кроме окрестностей Москвы, не видывал!..». Кажется, что Аксаков все знает о рыбах, где и как они живут, размножаются. Волшебный подводный мир, для многих из нас – неведомый.

Целая ода в несколько страниц посвящена щукам. «Я слыхал, что щука может жить очень долго, до ста лет, в чем будто удостоверились опытами, пуская небольших щурят с заметками на хвосте или перьях в чистые, проточные пруды, которые никогда не уходили, и, записывая время, когда пускали их; слыхал, что будто щуки вырастают до двух аршин длины и до двух с половиною пуд весу… Уженье щук очень веселое потому, что, как скоро вы закинете удочку и поблизости есть щука, то она не замедлит явиться… Для кого не скучно переходить с места на место, а, напротив, скучно сидеть на одном и том же месте, напрасно ожидая клева порядочной рыбы; кто любит скорое решение: будет или не будет брать; кто любит повозиться с рыбой проворной, живой, быстрой в своих движениях, которая выкидывает иногда необыкновенные, неожиданные скачки, – тому уженье щук и вообще хищных рыб должно преимущественно нравиться». Боюсь, что друг мой Колька выловил последний экземпляр на Клязьме!

У Аксакова встречаются рыбацкие истории о сомах: «Я слыхал, что сомы бывают чудовищной, баснословной величины, что проглатывают не только детей, но и взрослых. Они водятся только в больших реках, преимущественно в тихих, тинистых и глубоких. Вкус сомовий груб и неприятен, но его плесо, или хвост, весь состоящий из позвоночной кости и жира, имеет превосходный вкус: кулебяка с какою-нибудь красною свежепросольною рыбой и доброй начинкой, проложенная внутри ломтиками свежего сомовьего жира, который весь в печи растает и напитает собою и начинку, и корку, – объеденье!» Читаешь и глотаешь слюнки.

Неужели тот сом из-под моста у Ярославского шоссе станет «последним из могикан» и войдет в анналы истории благодаря телесъемке?

Как и в любой рыбацкой байке, возможно, и здесь есть небольшой художественный вымысел: что было, а что нет. Дорогому читателю предлагаю самому, вооружившись снастями, проверить на правдивость наши истории.

СПРАВКА

Дореволюционный Богородск нам известен как г. Ногинск, вытянувшийся на десять километров вдоль полноводной реки, принявшей в себя реки Учу, Ворю, Скалбу…

Светлана КОРНЕЕВА,

кандидат исторических наук