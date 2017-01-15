Видео: оказывается музейщики объявление о сборе средств на ремонт не давали

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Есть возможность выписать газету в редакции. В этом случае цена будет всего 25 руб. в месяц (без почтовой доставки).
Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.
Уважаемые читатели, мы ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.
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