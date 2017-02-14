Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Весеннее обострение проблем

14.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Повестка очередного заседания комиссии по строительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино в этот раз была чрезвычайно насыщенной и прелюбопытной.

«Есть у революции начало, нет у революции конца»

Перипетии мусорной революции в Пушкино прекрасно иллюстрируют этот тезис. Не успели разобраться с пакетной системой сбора – и снова «здрасьте»: приказано закрыть Царевский полигон ТБО.

Напомню, что недавно мы публиковали интервью с заместителем генерального директора мусоровывозящей компании «Экон» Ольгой Сибирцевой. И она предельно четко сформулировала проблему: самая оптимальная альтернатива Царевскому полигону – полигон «Тимохово» в Ногинском районе. Это 75 километров от нас по перегруженным подмосковным дорогам. Цена приема куба мусора в Царевском – 150 рублей, цена куба в «Тимохово» – 250 рублей, а с первого июля будет 350 рублей. Понятно, что тариф на вывоз мусора в нашем районе придется повышать в несколько раз.

Проблема эта в повестке депутатской комиссии была сформулирована так: «Реализация дорожной карты по организации сбора ТБО на территории г. Пушкино, с учетом закрытия полигона Царево».

 — Полигон хотели закрыть уже на этой неделе, — отметил в своем докладе начальник Управления ЖКХ районной администрации Петр Евсеев. – Но мы направили в Министерство экологии просьбу за подписью главы, чтобы работу полигона продлили до конца марта. Вроде бы реакция на нашу просьбу положительная. Хотя официально это продление пока не закреплено.

— А что потом? – осторожно поинтересовались депутаты.

— А потом закроют наш полигон. В настоящее время перевозчики мусора прорабатывают вопрос по перезаключению договоров, выстраивают новые схемы логистики и прочее.

Депутаты напомнили докладчику, что район еще не оправился от прошлогодней «мусорной революции», население раздражено. А вывоз мусора на другой полигон значительно повысит тариф. В результате закрытия Царевского полигона мы рискуем весь город Пушкино превратить в мусорный полигон. Анализировались ли последствия? Выходила ли районная администрация с этими вопросами в правительство?

— Выходили, — подтвердил Евсеев.

— И что?

— И ничего… При проведении экспертизы по возможной рекультивации полигона в Царево, Министерство экологии выявило там превышение по лимитам… у нас там лимиты на 200 тыс. кубов, а по факту уже полтора миллиона кубов. Рекультивировать этот объем стоит безумных денег, порядка 1,5 миллиарда рублей.

Затем Петр Евсеев туманно намекнул: «У нас по соседству с полигоном в Царево есть муниципальный участок в 6 га… мы сейчас прорабатываем варианты его использования».

— Кстати, нынешний год еще объявлен Годом экологии, — напомнил депутат Виктор Лисин. – То есть к нарушителям будут применяться самые жесткие меры. В первую очередь это касается муниципальных бюджетов. То есть штрафовать будут нас… Ведь Сергиево-Посадский полигон закрыт, Мытищинский скоро будет закрыт, Щелковский с ограниченным доступом… Действительно катастрофа… Перевозчики эту проблему не решат. Если вы будете работать с «левыми» перевозчиками, они начнут валить мусор в лес. Мы это уже проходили, когда выходили на аукцион.  Всегда найдутся желающие вот так вот возить мусор, даже по демпинговым ценам. И получается, что из Ашукино в Софринский лес возят, а из Софрино – в Ашукинский лес.

Короче, депутаты по итогам обсуждения постановили: «Принять к сведению». Ну, а что еще они могли постановить?

 

На ВЗУ-4 скоро снова будут резать ленточку

Отдельным вопросом в повестке значилась реконструкция станции обезжелезивания на 4-м Пушкинском водозаборном узле.

— Мощность существующей станции обезжелезивания на ВЗУ-4 на треть меньше необходимого, — докладывал Петр Евсеев. – Строительство новой станции обезжелезивания позволит увеличить пропускную способность на 12 тыс. кубов, что обеспечит качественной питьевой водой существующую застройку. А в перспективе, с учетом того, что мы войдем в касимовский горизонт, сможем производить добавление и перемешивание… В настоящее время все необходимые мероприятия внесены в план-график, разработаны смета и техзадание. Готовим документацию для внесения в областную рабочую группу.

— Скажите, пожалуйста, какой вообще срок действия станции обезжелезивания? – поинтересовались депутаты. – Ведь в 2008 году губернатор уже перерезал ленточку на открытии новой станции обезжелезивания на ВЗУ-4.

Ответить на этот вопрос вызвался и.о. директора «Пушкинского Водоканала» Василий Суворов.

— В 2008 году, когда вводили станцию обезжелезивания, это было очень хаотично и… как ее приняли, на самом деле никто не знает, — пояснил он. – Эта станция пропускает только 40 процентов от необходимого. Кроме того, емкости, где происходит обезжелезивание, были из очень тонкой стали, они все уже пришли в негодность. На ВЗУ-4 сегодня 7 скважин. Из них одна нерабочая и две – на касимовском горизонте. То есть 9300 кубов я даю только с касимовского горизонта. А со станции обезжелезивания поступает только 4 тыс. кубов. Если мы сделаем реконструкцию станции обезжелезивания, то сможем обеспечить 98 процентов г. Пушкино качественной водой.

Ну, вот что значит ответ настоящего специалиста – четко, исчерпывающе, по существу вопроса.

 

Если вспомнили о снегоплавилке, значит пришла весна!

Поговорили депутаты и о «ходе мероприятий по вводу в эксплуатацию снегоплавильного комплекса».

— Этот снегоплавильный комплекс необходимо будет эксплуатировать, — сообщила депутатам директор «Пушгорхоза» Ольга Маларева. – Все вы знаете, что такое пескобаза. Все вы понимаете, что у «Пушгорхоза» нет альтернативной базы для хранения поступившей техники. Поэтому мы предлагаем: обустроить территорию снегоплавилки твердым бетонным покрытием для того, чтобы обеспечить возможность погрузки-разгрузки не только снега в зимний период, а также для складирования материальных запасов. Необходимо обустроить забор и ангары для хранения 10 единиц техники, которая пока что хранится под открытым небом. Также необходимы помещения для хранения инвентаря и материальных запасов. Снегоплавилке требуется электрификация (это еще 7 млн. рублей). Стоимость пусконаладочных работ – порядка 1,8 млн. рублей. То есть за 29 млн. рублей мы получим не только работающую снегоплавилку, но целый хозяйственный комплекс!

— И сколько будет стоить плавка кубометра снега? – осторожно поинтересовались депутаты, ошарашенные новостью про «29 миллионов».

— В нынешних ценах себестоимость – порядка 180 рублей. С учетом переоборудования снегоплавилки под дизельное топливо.

— В год сколько кубов снега вывозите?

— На сегодняшний день 3,5 тыс. кубов уже вывезено. К концу зимы – порядка 5 тыс. кубов будет.

— А в какие сроки вы все это сделаете при наличии финансирования?

— До 1 октября будем обязаны сделать.

Посовещавшись, депутаты пришли к выводу, что хозяйственный комплекс вместо снегоплавилки – дело хорошее. Но разовый платеж в 29 миллионов бюджет не потянет. Поэтому Ольгу Малареву попросили разделить эту сумму на несколько разнесенных во времени платежей в соответствии с технологической цепочкой создания хозкомлекса.

Андрей Воронин.

Фото автора.

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