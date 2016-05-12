Великой Победе посвящается

АВТОПРОБЕГ

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» был проведен тематический автопробег с участием отрядов ЮИД городов Пушкино, Красноармейск и Ивантеевка, а также представителей НОУ «Автолицей».

Автопробег начался в Пушкино с участием отряда ЮИД МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино. Прибыв в Ивантеевку к скульптурной композиции «Не вернувшимся с войны», отряд ЮИД г. Пушкино с отрядом ЮИД МБОУ СОШ № 5 Ивантеевки прочитали стихотворения и возложили цветы. Из Ивантеевки по обозначенному маршруту колонна автомашин проследовала в Красноармейск. К участникам автопробега присоединился отряд ЮИД МАОУ гимназии № 6 Красноармейска. Во время мероприятия через громкоговорящее устройство юные инспекторы движения призывали граждан соблюдать Правила дорожного движения. На площади Победы у Мемориала Победы юидовцы возложили цветы и почтили память погибших на войне. Далее автоколонна направилась в Пушкино к мемориалу «Скорбящая мать» и Вечному огню. Ребята из трех отрядов ЮИД прочитали стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы у Вечного огня.

Наталья ГИРЯВАЯ,

госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

МОТОПРОБЕГ

Одним из ярких праздничных событий стал мотопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», прошедший в Пушкино уже в одиннадцатый раз. Его участники – активисты российских мотоклубов отдали дань памяти и уважения отцам и дедам, добывшим Победу в боях.

Стартовал мотопробег от мемориала «Скорбящая мать» в центре Пушкино. Прежде чем пуститься в путь, байкеры провели митинг у Вечного огня. В путь мотоциклистов напутствовали глава города Пушкино Сергей Гулин, депутат городского Совета депутатов по 4-му избирательному округу Александр Чижик, начальник Отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Пушкинского района Дмитрий Паршин, руководитель Пушкинского отделения мотоклуба «Ночные волки» Николай Клименко.

От мемориала «Скорбящая мать» колонна «стальных коней» двинулась дорогой памяти: от обелиска – к обелиску. Цветы из рук мотоциклистов легли к воинским памятникам у бывшей фабрики «Серп и молот», на Октябрьской улице, Ярославском шоссе, в мкр. Новая Деревня.

Анна СУББОТА

ВЕЛОПРОБЕГ

В полдень 7 мая из центрального парка г. Пушкино стартовал велопробег, посвященный Дню Победы.

Маршрут его, протяженностью 12 километров, проходил через Дзержинец, старую Ярославку, Арманд и далее по Учинской на западную сторону до танка на постаменте. В процессе движения участники останавливались возле мемориалов и памятников воинской доблести, возлагали цветы, зажигали свечи.

«Это уже второй велопробег, приуроченный ко Дню Победы, – говорит координатор клуба «ВелоПушкино» Сергей Ионов. – А вообще это четвертый велопробег по городу. Администрация района оказывает поддержку, привлекает для перекрытия улиц по маршруту сотрудников ГИБДД. А наши волонтеры поддерживают порядок в процессе движения».

Одной из задач таких велопробегов, по мнению организаторов, является привлечение внимания властей к проблемам велосипедистов, к давно уже назревшей потребности города в велодорожках и велопарковках. Сергей Ионов считает, что велодорожки в первую очередь необходимо проложить вдоль основной городской магистрали – Московского проспекта.

По данным клуба «ВелоПушкино», в велопробеге приняли участие около 300 человек.

Андрей ВОРОНИН

Фото Николая Ильницкого