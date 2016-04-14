Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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В субботу — на субботник!

14.04.2016 1 комментарий Написал ivanfox
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Уважаемые жители!

Приглашаем всех принять участие в субботнике, который пройдет 16 апреля!
Также в этот день торжественно завершится акция #скворечник, которая проводилась на протяжении всей недели. Специально для вас пройдут  мастер-классы по изготовлению скворечников, выступление творческих районных коллективов и интерактивная программа «Встреча весны и прилёта птиц» на Травинском озере и в Центре Детского Творчества.

10:00 — мастер-класс и интерактивная программа в Центре Детского Творчества
11:00 — мастер-класс и интерактивная программа на Травинском озере.
Ждём вас!

График проведения субботника в прикреплённом файле:

Пресс-служба администрации Пушкинского муниципального района
ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации, Фото-слайдер

1 комментарий
  1. Ilona Ilona
    15.04.2016    

    Почему в плане мероприятий субботника 16 апреля нет территории прилегающей к станции Клязьма? Там полная антисанитария, при выходе из подземного перехода люди упираются в гору мусора!

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