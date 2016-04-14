В субботу — на субботник!

Приглашаем всех принять участие в субботнике, который пройдет 16 апреля!
Также в этот день торжественно завершится акция #скворечник, которая проводилась на протяжении всей недели. Специально для вас пройдут мастер-классы по изготовлению скворечников, выступление творческих районных коллективов и интерактивная программа «Встреча весны и прилёта птиц» на Травинском озере и в Центре Детского Творчества.
11:00 — мастер-класс и интерактивная программа на Травинском озере.
Ждём вас!
График проведения субботника в прикреплённом файле:
Почему в плане мероприятий субботника 16 апреля нет территории прилегающей к станции Клязьма? Там полная антисанитария, при выходе из подземного перехода люди упираются в гору мусора!