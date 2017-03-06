В Пушкино сформирован план дорожного ремонта

На основании предложений городских и сельских поселений Пушкинского района, на 2017 год сформирован предварительный адресный перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту с привлечением денежных средств из дорожного фонда Московской области. Об этом сообщила и.о. директора МКУ «Дороги и транспорт» Юлия Орехова.

В перечень вошли 64 автомобильные дороги протяженностью 33 км, общей площадью 154,5 тыс.м2, а именно:

— г.п. Пушкино – 42,5 тыс.м2

— г.п. Ашукино – 7,7 тыс.м2

— г.п. Лесной – 1,9 тыс.м2

— г.п. Правдинский – 15,4 тыс.м2

— г.п. Софрино – 63,2 тыс.м2

— г.п. Черкизово – 3,0 тыс.м2

— с.п. Ельдигинское – 6,9 тыс. м2

— с.п. Тарасовское – 9,5 тыс. м2

— с.п. Царевское – 4,1 тыс. м2

По состоянию на 1 марта 2017 года сметные расчеты и дефектные ведомости по ремонту дорог согласованы с Главным управлением дорожного хозяйства Московской области и Государственным унитарным предприятием Московской области «Лабрадор».

В настоящее время вносятся изменения в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», в части уточнения объемов финансирования. После утверждения программы будет сформирован итоговый адресный перечень дорог подлежащих ремонту. Аукцион, по определению подрядной организации, которая выполнит ремонт, будет проводиться Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Дополнительно, за счет средств местных бюджетов, без привлечения субсидий из бюджета Московской области, запланирован ремонт на 14 объектах в городских поселениях Ашукино, Зеленоградский, Софрино и Черкизово .

Также в 2017 году на территории Пушкинского района

Государственным бюджетным учреждением Московской области «Мосавтодор», запланирован ремонт семи автомобильных дорог протяженностью 42,9 км., общей площадью 352,5 тыс.м2.

Планируемый срок выполнения всех ремонтных работ 2-3 квартал 2017 года.

С подробным списком дорог, подлежащих ремонту в 2017 году можно ознакомиться по ссылке ниже:

дорожный ремонт-2017