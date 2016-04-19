В Пушкино появились «небоскрёбы» для птиц

В субботу, 16 апреля, очередной субботник в районе начался с… проливного дождя, что, впрочем, не помешало осуществить намеченное и открыть в Пушкино два арт-объекта.

Отправной точкой субботнего трудового маршрута стал Центр детского творчества, где финишировала акция «Скворечник». За неделю акции, объявленной Молодёжным советом при главе района, было установлено около 200 скворечников, которые смастерили своими руками, не без помощи взрослых, конечно, школьники, воспитанники Пушкинской школы-интерната и детских садов. Самые нарядные скворечники удостоились чести стать коллективным арт-объектом – весенние инсталляции установили на берегу Травинского озера и на территории Центра детского творчества.

Разумеется, творческие люди восприняли такой подарок творчески. Речь о педагогах и обучающихся в ЦДТ, устроивших во дворе центра настоящую встречу весны – с песнями, закличками и раздачей испечённых «жаворонков».

Учащиеся Правдинского лесхоза-техникума показали мастер-класс по изготовлению дуплянок и скворечников. Неудивительно, что вспомнить детство загорелся и сам глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко – тоже «скрутил» скворечник из деревянных заготовок. Домик для птиц вместе с детьми «сколотила» и известная фигуристка, жительница Пушкинского района Ирина Слуцкая.

– Над этими скворечниками потрудилось немало детей. И я очень надеюсь, что их труды не пропадут напрасно – птицы прилетят и поселятся в замечательных домиках, созданных руками юных мастеров, – сказал Сергей Грибинюченко.

Свежеиспечённые скворечники водрузили дружно на деревья во дворе Центра детского творчества. А затем участники акции сфотографировались у арт-объекта «Скворечник» – красивого «многоквартирного» дома для птиц.

Галина РАТАВНИНА

Фото Николая Ильницкого и Ирины Калининой

На снимках:

В рамках акции «Скворечник», объявленной Молодежным советом при главе района, на берегу Травинского озера установлен новый арт-объект. Фотографы и птицы, налетайте!

Вместе с детьми глава района Сергей Грибинюченко изготовил ещё один домик для птиц.

Скворечник у Центра детского творчества помогла водрузить известная фигуристка Ирина Слуцкая.