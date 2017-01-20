Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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В Пушкино пока от снега освобождают центральные дороги и улицы, междворовые территории остаются непроходимыми

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Уж, казалось бы, все должны привыкнуть к тому, что зимой у нас выпадает снег. И да, с обильными осадками коммунальные службы не всегда справляются. Но сегодня, в эпоху большой активности интернет-пользователей, любая неочищенная от снега дорожка, тропинка или проезд привлекают к себе повышенное внимание.

Пушкинский район не исключение. Многие уже давно Интернет освоили и вовсю выкладывают в сеть фотографии того, что им не нравится. На этой неделе особое недовольство пушкинцев вызывают нечищеные междворовые территории. То есть претензий к тому, как освобождаются от снега центральные улицы и дороги, практически нет (и это радует). А если все-таки замечания появляются, «Пушгорхоз» на них реагирует очень оперативно, за что жители постоянно благодарят эту организацию.

Хуже обстоят дела с въездами во дворы, которые почти нигде не чистятся. То есть в самих дворах снег убирается, а вот въезды-выезды доставляют много неприятностей и пешеходам, и автомобилистам, которые пытаются разойтись-разъехаться в снежной колее. И таких снимков за пару дней набралось очень много.

Галина БОРИСОВА

Фото Галины Ратавниной

ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации, Фото-слайдер

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