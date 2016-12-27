В последнюю неделю уходящего года городские депутаты обсудят Проект генерального плана развития г.п. Пушкино

В конце прошлой недели состоялись последние в этом году заседания городского Совета депутатов по согласованию проекта бюджета г.п. Пушкино на будущий год. Депутатские комиссии проработали все его статьи в соответствии с областными и муниципальными программами на 2017-й и последующие годы.

А в среду, 28 декабря, состоится заседание по обсуждению проекта генерального плана развития города. Администрация Пушкинского муниципального района направила материалы проекта генплана для ознакомления и изучения в Совет депутатов. А перед этим он был официально передан от Главархитектуры Московской области в администрацию района для предварительного рассмотрения.

Для координации действий депутатов и администрации по подготовке замечаний и предложений по представленному проекту генплана, на Совете согласовали проведение совместного совещания депутатов и структур администрации 28 декабря, в 12 часов.

Процедура эта достаточно жестко регламентирована. После того как пройдёт предварительное рассмотрение генплана, планируется снова отправить замечания по представленному проекту в Главархитектуру и разработчикам проекта генерального плана. И уже после рассмотрения замечаний и внесения корректировок по принятым замечаниям состоятся его публичные слушания.

Обсуждение пройдет в актовом зале районной администрации (Московский проспект, 12/2). Наши журналисты будут присутствовать на этом заседании.

Проект генплана можно увидеть на сайте администрации города или скачать по ссылке — генплан

Татьяна ГРИНИВЕЦКАЯ

Фото Николая Ильницкого