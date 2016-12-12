В период корпоративов россияне чаще обычного проверяют здоровье печени

Россияне в период корпоративов в среднем на 20% чаще обращаются в лаборатории для проверки здоровья печени и выявления заболеваний, передающихся половым путем, говорится в сообщении пресс-службы сети клинико-диагностических лабораторий KDL.

«Согласно статистике KDL, в период новогодних корпоративов в среднем на 20% возрастает запрос на обследование печени и тесты на инфекции, передаваемые половым путем», — говорится в сообщении.

Как уточнила медицинский директор сети лабораторий Ольга Малиновская, чьи слова приводит пресс-служба, в среднем в последней декаде декабря спрос на комплексное лабораторное обследование печени возрастает на 19%, а количество проводимых тестов на инфекции, передаваемые половым путем, увеличивается на 27%.

В материале отмечается, что наибольшим спросом пользуются базовый профиль «обследование печени» и комплекс ПЦР-12, включающий основные возбудители заболеваний, передаваемых половым путем. Основные потребители – мужчины. При этом в отличие от анализов на состояние печени, интерес к тестам на ИППП во время новогодних праздников снижается.

Малиновская добавила, что с учетом сезонной специфики в сети лабораторий KDL планировали объединить данные виды обследований в комплекс «Новогодний».

РИАМО