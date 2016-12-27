У нас появился клон

Вот практически и завершен 2016-й год. Мы сдали в типографию предпоследний номер. И, конечно, в нем уже есть материалы, посвященные одному из самых любимых взрослыми и детьми празднику – Новому году. Но сегодня начать хотелось бы не со знакомства с содержанием 99-го номера, а с информации для размышления, ставшей для всех сотрудников «Маяка» неприятным сюрпризом. В конце прошлой недели мы обнаружили, что у нашей газеты, отметившей в этом году 85 лет со дня основания, появился клон. Да-да, именно так. Тоже межмуниципальная газета Пушкинского района (в нашем случае мы пишем «Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области»), тоже «Маяк», даже логотип тот же, к которому за два года привыкли наши читатели (видимо, у издателей клона фантазии на разработку другого логотипа не хватило, ну или они преследовали другие цели – сиё нам доподлинно неизвестно). Правда, внимательный взгляд разницу все-таки заметит. Во-первых, газета новая, зарегистрирована летом нынешнего года (к сожалению, законодательство это позволяет, достаточно было лишь «выбросить» из полного названия принадлежность к региону), ну а первый ее номер издан 19 декабря 2016 г. Во-вторых, там указаны совершенно другие выходные данные, чем у нашего «Маяка», иные адрес редакции и главный редактор (кому-то, видимо, льстит именно такое словосочетание).

Теперь скажем, где мы обнаружили это издание. Не поверите: в Администрации Пушкинского муниципального района! Потому что в первом и пока единственном номере клона напечатаны нормативные документы, а точнее изменения в бюджете города Пушкино на 2017 год. Вряд ли «издатели» проявили благотворительность, хотя и это только догадки. Да, самое важное. Копирование старейшей газеты нашего района «Маяк» ограничено пока только спецвыпусками (мы тоже их делаем уже два года, но в нашем варианте вместе с порядковым номером этого года в скобках идет нумерация за прошедшие 85 лет), выполненными в черно-белом варианте. В общем, ситуация крайне неприятная. Хотя не секрет (для нас в том числе), что в журналистско-издательской среде нередки случаи нечистоплотности даже по отношению к коллегам. Просто крайне неприятно осознавать, что в этот раз это коснулось одного из старейших изданий Подмосковья – нашего «Маяка».

Галина Борисова, главный редактор Пушкинского информагентства