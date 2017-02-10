Траурная «Ленточка» на французской шляпке

Жест невиданной щедрости, не характерный для большинства краеведческого сообщества, вдруг проявил наш знаменитый собиратель раритетов Александр Федорович Малявко. Им был передан мне в дар уже пожелтевший листок бумаги с воспоминаниями нашей землячки З.Н. Франк, по отцу Штерн. И самое замечательное, что эти воспоминания принадлежали дочери Николая Рудольфовича Штерна, по чертежам которого были возведены первые дома на Ленточке (улице между платформами Клязьма и Мамонтовская. – В.П.) и еще множество строений в поселках Клязьма и Черкизово. В этих обширных воспоминаниях меня заинтересовал эпизод, связанный с французской семьей Лемерсье, построившей дачу и жившей на Ленточке.

«ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»

Читаем: «В начале по его (Н.Р. Штерн. – В.П.) плану были построены две дачи: 55-я для его друга Болотникова и напротив – дача для французов Лемерсье, которые занимались коллекционированием картин». И далее: «В даче, что на другой стороне, жили папины друзья – семья французов по фамилии Лемерсье. Это были очень известные люди. Вы можете встретить их фамилии в литературе по искусству. Они занимались коллекционированием картин…». «Вот это да! Что же это за семейство? Неужели оно берет начало от знаменитого французского архитектора Жака Лемерсье (1585–1654)?» – такие мысли не выходили у меня из головы…

Но реальность оказалась намного прозаичнее… В дореволюционной России любую шляпу можно было приобрести в магазине или заказать модистке. Эпоха модерн – это время расцвета шляпных мастеров. Количество ателье в столичных и провинциальных городах просто не поддаётся учёту – их было великое множество. Но на многих шляпных изделиях начала ХХ века красовалось клеймо московского торгового дома «А.А. Лемерсье и Ко». Эта фирма была основана в 1862 году и занималась изготовлением мужских, женских и детских шляп. Фирменный магазин находился в Москве по адресу: ул. Петровка, д. 11 (сейчас на этом месте стоит гостиница «Мариот-Аврора». – В.П.). Известно, что продукцию именно этого магазина высоко ценил Лев Николаевич Толстой. Так что его Анна Каренина носила, скорее всего, шляпки от Лемерсье. В Москве бытовала такая байка: некая дама, выйдя из магазина Лемерсье в модной шляпке с птичьим пером, остановилась у витрины, а с её головы не спускала глаз сидящая на пороге магазина кошка, и когда дама за чем-то нагнулась, уличная кошка улучила момент, бросилась ей на плечо и начала когтями стаскивать со шляпки перо, приняв его за птицу… Этот неожиданный прыжок кошки так испугал даму, что она упала с криком без чувств. «Но при чем же здесь картины?» – спросите вы.

«КАРТИНА МАСЛОМ»

Просто со временем деятельность этого магазина распространилась и на продажу живописи. А происходило это так. В Москве и Санкт-Петербурге в то время существовал торговый дом «Аванцо», под своей маркой включавший в себя самые популярные магазины художественных принадлежностей и издательские дома. В Россию из Италии семья Аванцо приехала в 1850-е годы. Самый известный ее представитель Иван Осипович Аванцо стал петербургским купцом первой гильдии и владельцем фирмы «A la pallette de Raphael», торговавшей художественными красками, лаками, холстом и другими рисовальными принадлежностями. При фирме Аванцо устроил фабрику «золоченых и ореховых рам». Фирма владела несколькими магазинами в Санкт-Петербурге и одним в Москве – на Кузнецком мосту, на углу Петровки, в доме Шорина. В 1872 году Аванцо подал прошение на имя Александра I с просьбой именоваться «Поставщиком высочайшего Двора». К этому времени он проработал в России 15 лет, его магазины стали культовым местом и для известных художников, и для начинающих, а его услугами пользовались Императорский фарфоровый завод и представители Дома Романовых. У него покупались краски, лаки, кисти, а также рамы по заказу Императорского Эрмитажа, так как вся продукция, которая продавалась в магазинах Аванцо, была наивысшего качества. Но, кроме того, Иван Осипович развивал в России бизнес по продаже картин художников и графиков, а также предметов искусства. Поэтому многие известные художники продавали свои картины через магазины Аванцо либо писали их по его заказам. Торговый дом Аванцо организовывал издания прекрасных печатных художественных альбомов, иллюстрированных книг, первых изобразительных открыток для Императорского двора. В 1903 году по заказу именно торгового дома Аванцо скоропечатней А.А. Левенсона выпускается оформленное Б.В. Зварыкиным подарочное издание книги «Сказка о Золотом Петушке» А.С. Пушкина. А в 1904 году издательством «Авенцо» была выпущена книга «Сказки про Марью Моревну» (древние новгородские сказания. – В.П.), иллюстрированная тоже Б.В. Зварыкиным. Качество печати было высочайшим, правда, производилась вся продукция большей частью за границей, во Франции и Италии, где полиграфическая промышленность существенно опережала российскую. А как издатель, Аванцо приобретал авторское право у авторов на издание их произведений и организовывал их воспроизведение и распространение. Аванцо активно поддерживал художников; он, например, являлся меценатом таких известных живописцев, как Суриков, Шишкин и других, не менее знаменитых. Он также был одним из экспертов при подборе картин для императорского двора. А вот после смерти Аванцо магазин в Москве перешел к его служащему – Карлу Карловичу Лемерсье, выходцу из Бельгии. Он же решил дополнить доставшийся ему магазин художественной галереей. Осенью 1909 года открылась первая частная художественная галерея Москвы – «Галерея Лемерсье», которая разместилась при художественном магазине «Аванцо» на Петровке, по соседству с магазином шляп.

«ОБЩЕСТВО СВОБОДНОЙ ЭСТЕТИКИ»

Главной идеей галереи было устройство регулярных выставок, посредничество между художниками и публикой, знакомство с новинками художественного рынка и продажа произведений ныне живущих и творящих художников. Каждый год с сентября по май здесь проходили выставки русских и иностранных художников.

Например, строки из письма В.М. Васнецова (16 апреля 1911 г., Москва): «Володя мне передавал, что тебя спрашивают: где можно достать или купить фотографии с моих картин. Из дому продавать неудобно, и ранее продавались они в магазине Лемерсье, на Кузнецком мосту у Петровки…». А вот строки из письма В.А. Серова к М.П. Рябушинскому (14 ноября 1910 г.): «Многоуважаемый Михаил Павлович! Обращаюсь к Вам с просьбой. Этой весной будет выставка в Риме. На выставке этой решил принять участие и ставлю довольно много своих вещей, т.к. мне предоставлено отдельное помещение в отделе. В числе намеченных произведений я желал бы иметь и принадлежащий Вам этюд «Баба в телеге». Если Вы ничего не будете иметь против и разрешите мне ее взять – буду Вам очень признателен. В случае же, если не пожелаете, – то буду просить Вас дать письменный отказ лицу (от уполномоченного моего К.А. Лемерсье – магазина Аванца), которое явится за картиной для отправки ее в С.-Петербург в Академию художеств (срок доставки декабрь). Готовый к услугам В. Серов».

В одном из писем Бориса Пастернака к отцу Леониду Пастернаку есть такие строки: «Неужели никто не может хоть изредка извещать меня о том, что мне интересно? Стороной, из газет узнал, что папа выставил две вещи у Лемерсье…» Существует даже «Портрет К.Ф. Лемерсье» работы Леонида Осиповича Пастернака, бумага, пастель 65х50 см, где в левом верхнем углу подпись и дата: «Пастернак, 1918 г.».

Об этой галерее часто упоминается в различных художественных произведениях. Так, у Николая Денисовского в книге «Первое знакомство» читаем: «В переулке между Петровкой и Большой Дмитровкой помещалась уютная галерея Лемерсье. Здесь впервые я познакомился с произведениями Георгия Богдановича Якулова; это было в 1916 году… С ним дружили, его поддерживали лучшие люди молодой советской культуры, те, кто к революционному искусству пришли из кругов дореволюционной демократии, и те, кто поднялись к творчеству вместе с революционным народом». А Сергей Есенин, например, сообщает, что «Общество свободной эстетики» собиралось именно в галерее Лемерсье… Знали бы они тогда, к чему это приведет…

«КЛАРА БЕЗ КАРЛА»

После смерти (чуть позже мы узнаем от чего. – В.П.) владельца популярнейшей московской художественной галереи Карла Лемерсье за дело взялась Клара Федоровна Лемерсье. Она начала приглашать для устройства выставок серьезных критиков и людей, понимающих суть дела художников. Престиж художественного салона был резко поднят, и «Галерея Лемерсье» завоевала высочайший статус, остановленный революцией 1917 года… На последней выставке «Галереи Лемерсье», совпавшей с октябрьским переворотом, были представлены П. Эттингер, В. Ватагин, Е. Кучера-Фалилеева, А. Кравченко, Е. Кругликова, И. Нивинский, И. Павлов, Н. Рерих, В. Фалилеев, Л. Ленгран, А. Менье, Ф. Ропе, А. Рафе, Т. Стейнлен, Тулуз-Лотрек и другие (каждое имя – легенда! – В.П.).

Давайте теперь перейдем к печальной части воспоминаний З.Н. Франк: «Эта дача была построена по папиному плану. Мужа арестовали и расстреляли, а всё имущество конфисковали и забрали картины. Жена (Клара Федоровна. – В.П.) же продолжала там жить со своей прислугой Лизой. У них на участке в сарайчике жил их управляющий по фамилии Очаркан. Он хотел занять их дачу, но ему это не удалось, и он начал на их участке строительство своей дачи. Очаркан всё время угрожал мадам Лемерсье, что он на нее донесет. Летом меня папа к ним редко брал с собой, а вот зимой, когда мы с ним приезжали счищать снег с крыши, мы постоянно заходили к ней – отогревались и пили чай. Папа помогал ей писать какие-то бумаги. Как-то мы приехали на дачу, и нам ее прислуга сказала, что мадам бросилась под поезд, не выдержав угроз Очаркан (позже был расстрелян. – В.П.)…»

В официальных документах сухо говорится, что деятельность «Галереи Лемерсье» была прекращена после 1917 года, но нигде не упоминается из-за чего… Теперь-то мы знаем из-за каких печальных событий на платформе Клязьма это произошло.

Владимир ПАРАМОНОВ