Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Транспортный коллапс ожидает развязки

21.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox

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Научный разработчик Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) для Пушкинского района ООО «Союзпроект» представил 14 декабря проект, реализация которого поможет решить многолетнюю транспортную проблему.

Встреча состоялась в администрации города. На ней присутствовали руководитель проекта Александр Мордвин; глава города Пушкино Сергей Гулин; депутат городского Совета депутатов Виктор Лисин; директор «Пушкинского фонда местного развития», советник главы г.п. Пушкино Артур Гагиев; директор МКУ «Дороги и транспорт» Александр Бушев; представитель общественного движения «ВелоПушкино» Анатолий Шишкин; журналисты местных СМИ.

Основной задачей совещания стала цель познакомить через средства массовой информации все заинтересованные стороны, в том числе и жителей Пушкинского района, с проектом разработанной схемы и организовать сбор замечаний и предложений.

С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ

Александр Мордвин представил проект разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Пушкинского муниципального района, составленный на основе научных исследований. Он сообщил, что схема строилась с учетом пожеланий и замечаний жителей города и района, источником которых послужили их обращения на «Добродел», комментарии в группе «Наше Пушкино» в социальной сети «ВКонтакте», городского портала «Пушкино сегодня», обращений граждан в администрацию и их предложений на публичных слушаниях.

Эти 120 предложений, как объяснил А. Мордвин, были сведены в общую таблицу по категориям. Участники совещания могли ознакомиться с этим материалом. В нём действительно оказалось много дельных предложений.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Рабочая группа ООО «Союзпроект» провела натурные обследования для сбора и систематизации официальных документарных, статических, технических и других данных, в том числе:

  • анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения ДТП;
  • анализ организации парковочного пространства;
  • анализ существующей системы городского пассажирского транспорта;
  • оценку уровня транспортной доступности Пушкинского муниципального района с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями;
  • распределение основных объектов притяжения транспортных потоков;
  • общую характеристику Пушкинского муниципального района с учетом численности населения и планируемого жилищного фонда.

При разработке КСОДД учитывалось, что население Пушкинского района в ближайшей перспективе увеличится на 120 тысяч жителей. По словам разработчиков, эти данные были взяты из генпланов поселений района или их проектов.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Натурное обследование улично-дорожной сети Пушкинского муниципального района проводилось на узловых точках с помощью фото- и видеофиксации и глазомерным методом.

Период проведения обследования – ноябрь 2016 года.

Для получения данных о транспортных потоках (ТП) в качестве ключевых транспортных узлов были выбраны 17 точек в Пушкинском районе и 6 точек в г. Пушкино с учётом прохождения по территории района наиболее интенсивных транспортных потоков и основных узлов их распределения.

Измерение интенсивности транспортных потоков производилось в утренние (с 7:00 до 9:30) и вечерние (с 18:30 до 20:30) часы пик, в рабочие и выходные дни.

Интенсивность транспортных потоков измерялась для всех прямых и поворачивающих направлений. Получаемые на местах данные заносили в специальные формализованные бланки для фиксации интенсивности дорожного движения на пересечениях, а затем переносили в электронную форму.

Для каждого транспортного узла была подготовлена схема с указанием всех направлений движения транспортных потоков, мест расположения учетчиков и направлений, закрепленных за каждым из них.

В результате выявлены характерные проблемные места:

  • выезд из Ивантеевки;
  • загруженность Ярославского шоссе;
  • пересечение Старо-Ярославского ш. и ул. Чехова;
  • пересечение Старо-Ярославского ш. и Пушкинского ш. ;
  • пересечение Кудринского ш. и ул. Нижняя Слободка;
  • путепровод через железную дорогу на Акуловском ш.

СВЯЗАТЬ ДВЕ ПОЛОВИНКИ

Разработчики отметили, что в нашем районе, разделённом железной дорогой на две части, не хватает путепроводов, надземных и подземных переходов, светофорных объектов, перехватывающих парковок. Хотя транспортно-пересадочный узел (ТПУ), как выяснилось, предусмотрен в Схеме территориального планирования транспортного обеспечения Московской области (СТПТО МО), в котором также предусмотрено строительство ряда важнейших транспортных объектов:

  • Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 (ЦКАД);
  • скоростная автодорога Виноградово – Болтино – Тарасовка;
  • скоростная автодорога ЦКАД – Ельдигино – Заветы Ильича – М-8 «Холмогоры»;
  • строительство скоростной автодороги Ивантеевка – Правдинский;
  • строительство автодороги Правдинский – Мамонтовка;
  • строительство автодороги Красноармейск – Лычево.

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8) на территории Пушкинского муниципального района планируется строительство автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 80,29 км; реконструкция автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 85,34 км, а также строительство шести путепроводов и восьми транспортных развязок.

Одной из проблем автомобильных дорог нашего района, по словам разработчиков, является то, что 33 % дорог местного значения находятся вне населенных пунктов, а 35 % – в границах населенных пунктов – не имеют качественного дорожного покрытия. Было прямо заявлено, что их дорожное полотно не соответствует нормативу, и это очень частая причина замедления движения.

Серьезными проблемами также являются:

  • неудовлетворительное состояние обочин;
  • отсутствие дорожных знаков в необходимых местах;
  • неудовлетворительное состояние дорожного полотна;
  • отсутствие горизонтальной разметки в необходимых местах.

В качестве основных проблемных транспортных узлов, которые следует «развязать» в первую очередь, были названы круговое движение на въезде в Пушкино (мкр. Дзержинец) и поворот на Ивантеевку на Старом Ярославском шоссе. Участниками совещания единодушно сюда была добавлена и ул. Учинская. Однако, как нам пояснили, она уже внесена в план реконструкции, «отпроектирована и осмечена». Вот только дождемся ли мы в ближайшие годы воплощения в жизнь этого проекта?..

Что касается железнодорожного транспорта, то тут основными проблемами были названы следующие:

  • наличие в крупных поселениях района переездов в одном уровне, без путепроводов через железнодорожные переезды;
  • отсутствие пешеходных связей в разных уровнях через железную дорогу;
  • необустроенные ТПУ.

Обсуждение представленного ООО «Союзпроект» проекта научных исследований проходило очень оживленно – у каждого из присутствующих была возможность высказаться. Редактор городского интернет-портала «Пушкино сегодня» Александр Ноздровский выразил удивление по поводу того, что в проектных разработках не оказалось Правдинского железнодорожного переезда и переезда на «бетонку» в районе 43-го километра. Разработчики пообещали эти точки обязательно добавить в мониторинг.

Директор МКУ «Дороги и транспорт» Александр Бушев попросил продумать ограничение для транзита большегрузного транспорта, который парализует движение в городе, занимая наши и без того узкие дороги, или полностью перекрывает движение, паркуясь на обочинах в центре.

Депутат Виктор Васильевич Лисин, со свойственной ему предусмотрительностью бывшего градоначальника, объяснил, что КСОДД необходимо обязательно коррелировать с генпланом развития города, который будет утверждаться в ближайшие дни. У разработчиков генплана есть свои резоны и соображения о том, какой должна быть транспортная схема города. Корректировки надо будет внести в рамках публичных слушаний.

Александр Мордвин сообщил, что разработчики проекта КСОДД до 25 декабря еще продолжают принимать предложения, а затем начнется основной этап работы – проектирование. Он также добавил, что все замечания, высказанные на совещании, будут учтены.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ!

Сроки реализации проекта поделены на три периода – продолжительностью 5, 10 и 15 лет. Какой из них выберут наши власти и на сколько процентов получится его реализовать – узнаем очень скоро. Заметим, что проект этот – грандиозный. И если удастся осуществить его полностью, это будет настоящая транспортная революция. А если всё сложится, как надо, то есть надежда, что с помощью европейских инвесторов, которые не случайно появились на Пушкинской земле, а благодаря колоссальной работе, проделанной директором «Пушкинского фонда местного развития» Артуром Гагиевым совместно с городской администрацией, у нас наконец «развяжутся» транспортные развязки и исчезнут многолетние пробки и заторы, и наша жизнь станет-таки комфортной, а городская среда – дружелюбной.

 

С картами и схемами организации дорожного движения можно ознакомиться здесь:

prezentaciya-kompleksnojj-skhemy-organizacii-dorozhnogo-dvizheniya

ДЛЯ СПРАВКИ

Транспортный каркас формируется автомобильными дорогами:

  • А-107 «ММК»;
  • М-8 «Холмогоры» (74–111 км);
  • дорогами регионального значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории – 933,62 км, в том числе:

  • федеральные дороги – 57,87 км;
  • региональные дороги – 251,2 км;
  • местного значения (вне границ населенных пунктов) – 49,95 км;
  • местного значения (внутри границ населенных пунктов) – 574,6 км.

Площадь Пушкинского муниципального района – 571,47 км2.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих территорию Пушкинского муниципального района, составляет 883,77 км.

Плотность автомобильных дорог общего пользования – 1,6 км/км2, что больше нормативных показателей 0,41 км/км2, согласно нормативам градостроительного проектирования Московской области.

Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района составляют 49,95 км, из них с твердым покрытием – 33,58 км.

Автомобильные дороги местного значения внутри границ населенных пунктов в границах муниципального района составляют 512,85 км, из них с твердым покрытием – 335,26 км.

 

Исходя из уровня автомобилизации (у нас в районе на 1000 жителей приходится 494 индивидуальных легковых автомобиля) и численности населения Пушкинского муниципального района (182,965 тыс. человек, из них 138,22 тыс. – жители многоквартирной застройки), количество индивидуальных легковых автомобилей в Пушкинском муниципальном районе составляет 86787 единиц (66267 из них принадлежат жителям многоквартирной застройки).

По подсчетам разработчиков КСОДД, дефицит перехватывающих парковочных мест на сегодняшний день в городе в три раза превышает потребность.

 

Для объективности данных было проанализировано 65 дорожно-транспортных происшествий за период с 1 января 2016 по 30 октября 2016 г. (без учета сентября 2016 г.). За рассматриваемый период погибли 4 человека, 90 человек пострадали. Средний уровень аварийности по округу составляет 6 ДТП в месяц. Наиболее аварийное время – с 17:00 до 00:00.

 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (РНГП) в Пушкинском районе расчётная обеспеченность жильцов многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в границах населенного пункта составляет 100 %.

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МОРДВИН, руководитель проекта КСОДД ООО «Союзпроект»:

– Одной из ключевых задач данного проекта, которые следует решать в первую очередь, была названа транспортная доступность строящегося ритэйл-парка (площадка, на которой размещаются «Глобус», «Декатлон», «Леруа Мерлен», «Дарвин» и другие гипермаркеты).

Кстати, именно «Глобус» профинансировал разработку КСОДД, выделив на эти цели около 6 млн рублей.

Татьяна ГРИНИВЕЦКАЯ

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