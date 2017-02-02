Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Телеканал «Твой Пушкинский»: «Маяк» изнутри

02.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Мы читаем их работы — статьи в газетах. Они делятся с нами своими мыслями, ищут для нас сенсации и новости. Их орудие труда — слова, они задают вопросы и получают ответы, они те, кто скрываются за печатным текстом больших страниц. Они — сотрудники газеты «Маяк», и теперь у вас есть возможность увидеть, что же скрывается за дверью редакции, разглядеть лица тех, кто каждый день пишут и ищут для жителей Пушкино и Пушкинского района интересные новости и рассказывают все самое важное в подробностях. 
Добро пожаловать в редакцию газеты «Маяк» г. Пушкино, в их небольшой мир печатного СМИ.

 

 

Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

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