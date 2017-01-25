Татьянин день. Середина зимы

Самое главное на неделе – это, конечно, Татьянин день, студенческий праздник. Двенадцатого (25) января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Что стало подарком к именинам матери ее фаворита, графа И.И. Шувалова, которая звалась Татьяной (греч. – «устроительница», «учредительница»). С того момента св. Татиана считается покровительницей русских студентов; в честь нее был освящен храм МГУ. Но в 1918 г. церковь закрыли, и повторно она была освящена лишь в 1995-м.

Понятно, где студенты, молодежь – там шумно и весело. Вот, к примеру, что писал наш «земляк» А.П. Чехов (он учился в Московском университете на медицинском факультете, потом бывал в Любимовке на даче Алексеевых) в 1885 г.

«Татьянин день – это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито всё, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла. В Патрикеевском, Большом московском, в Татарском [трактирах] и прочих злачных местах выпито было столько, что дрожали стекла, а в «Эрмитаже», где каждое 12 января, пользуясь подшефейным состоянием обедающих, кормят завалящей чепухой и трупным ядом, происходило целое землетрясение. Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкая жарили «Gaudeamus» (студенческий гимн. – И.П.), горла надрывались и хрипли… Тройки и лихачи всю ночь, не переставая, летали от Москвы к «Яру», от «Яра» в «Стрельну», из «Стрельны» в «Ливадию». Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают натрускинские стерляди»…

Ну а у нас есть свой университет. В Черкизове. Поначалу, в 1952 г., это была Высшая школа промысловой кооперации, потом – местной промышленности; с 1961 г. – Московский технологический институт, позже – Государственная академия сферы быта и услуг и, наконец, с 2007 г. (внимание: десятилетний юбилей!) – Российский государственный университет туризма и сервиса. Так что и мы не лыком шиты (это не к тому, что студенты «туризма и сервиса» будут гулять, уподобившись «потехам» своих почтенных пращуров больше сотни лет назад)!..

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Но посмотрим на календарь…

25 января. Татьянин день, День российского студенчества. Как известно, св. Татиана великомученица была первой женщиной, которая могла участвовать в богослужении; до нее сан диаконисы могли принимать только священники-мужчины. И поскольку этот сан предлагает духовное просветительство, православные считают св. Татиану покровительницей образования и наук. Солнце светит ярко – к раннему прилету птиц; падает снег – летом дождик част.

26 января. Ерема. В этот день в особой чести кошки и собаки: Ерема на печи, а кошка в печурке. Кошка лежит кверху пузом и тянется – к теплу; морду прячет – к морозу. Собака лежит, свернувшись, – к холоду, вытянувшись – к теплу. Кто любит кошек, будет жену любить. Кошка да баба в избе, мужик да собака на дворе. «Собака – обжора, кошка – сластена».

27 января. Нина – обиход скотины. Сильный ветер – год будет сырой. Деревья в инее – к теплу. Белые облака – к стуже. В морозный день снег – к потеплению. В этот день обиходили скотину: чистили, выбрасывали навоз, перестилали подстилку-солому. Обращались к скотине только с лаской.

28 января. Павел Фивейский. Перелом зимы: Петр и Павел день прибавил, Павел взмок – дня приволок. Ветер – к сырому году. Звезды блестят – к морозу, если тусклые – будет тепло. Буран днем – крепкий мороз ночью. День ведунов: остерегались насылаемой порчи.

29 января. Петр-полукорм, от половины съеденного скотиной корма: если есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец доведут хлебу конец.

30 января. Антон-перезимник. Антонина-половина. Середина зимы. Хозяйки в этот день пекли колобки – символы солнца. Если тепло – тепла не жди, это только один день, потом станет мороз. Перезимник – обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все морозом стянет.

31 января. Афанасий-ломонос. Афанасьевские морозы шуток не любят. В полдень светит солнце – к ранней весне, если вьюга да метель – весна затяжная. Вороны стаями летают и кружат – к морозу. По поверью, в афанасьевские морозы ведьмы летают на шабаш, где от излишнего веселья теряют память. Девицы ночью шугают ведьм.

Именины у нас такие:

25 января – Макар, Петр, Савва, Татьяна, Макар.

26 января – Афанасий, Максим, Никифор, Петр, Яков.

27 января – Адам, Вениамин, Илья, Макар, Нина, Павел, Савва, Сергей, Степан.

28 января – Гавриил, Елена, Иван, Павел, Прохор.

29 января – Макар, Максим, Петр.

30 января – Антон, Антонина, Георгий, Иван.

31 января – Афанасий, Дмитрий, Емельян, Иван, Кирилл, Ксения, Максим, Никита.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ