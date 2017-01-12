Старый Новый год

(13–17 января)

…А сто лет назад, в 1917-м, было вот что. Отметив Рождество, граждане готовились к встрече Нового года. В Москве, у Лапина, покупали мясо, дичь и зелень, у Бараковых – рыбу и икру, у Прохорова – глазированные фрукты и белевскую яблочную пастилу, остальное – у Елисеева. За коньяком шли к Шустову, за водкой, настойками и наливками — к Смирнову, а за фруктовой водой, сельтерской и содовой – к Ланину и Калинкину. Вдруг, как никогда, выросло число всяких ресторанов и прочих питейных мест. К одиннадцати вечера все места были заняты. Запрещенные (действовал «сухой закон») вино (20 рублей бутылка), коньяки (80 рублей) и водка лились рекой. Впрочем, в целях «конспирации», водку наливали из нарзанной бутылки.

– Ты знаешь, чем это пахнет? – спрашивал некий ревизор владельца заведения, поднося к его носу стакан с «нарзаном».

– Тремя тысячами, – не моргнув глазом, отвечал тот…

А ведь уже зазвучало слово «кризис»: отмечался недостаток муки, хлеба и сахара. Цены на продукты взлетели вверх, и, как бы между прочим, сообщали: железнодорожные тарифы с 1 января 1917 г. повысились на 15 %.

Французский посол Морис Палеолог записывал: «Графиня Р., проведшая три дня в Москве, подтверждает то, что мне недавно сообщали о раздражении москвичей против царской фамилии: «Я ежедневно обедала в различных кругах. Повсюду сплошной крик возмущения. Если бы царь показался в настоящее время на Красной площади, его встретили бы свистками. А царицу разорвали бы на куски. Рабочие обвиняют ее в том, что она морит народ голодом…». В заключение дипломат замечал: «Во всех классах общества чувствуется дыхание революции…». Тем не менее 1 января (14-го по новому стилю) Николай II в четвертом часу дня изволил принимать поздравления в Большом Царскосельском дворце, где его поздравляли первые чины Двора, министры, свитские, великие князья, представители дипломатического корпуса. Все было привычно, торжественно и благостно: царь побеседовал с редкими счастливцами из числа собравшихся и в шестом часу отбыл из Большого дворца…

Шла война. В день новолетья штаб Верховного главнокомандующего сообщал: «Западный фронт. В рижском районе южнее озера Бабит немцы густыми цепями атаковали наши части, расположенные восточнее деревни Калицем. Атака была отбита. Воздушная эскадра противника из 13 аэропланов сбросила на станцию и местечко Родзивалов около 40 бомб. Наши аэропланы, произведя разведку в тылу противника, несмотря на сильный артиллерийский обстрел по ним, снизились и обстреляли пулеметным огнем батарею противника у деревни Крухов». Между тем, отмечая Новый год в штабе Юго-Западного фронта, его главнокомандующий генерал А.А. Брусилов выступил с речью: «Теперь наступает новый, 1917 год. Я лично вполне убежден, что в этом году враг будет, наконец, окончательно разбит. Мы его уничтожать совсем не желаем, но мы должны его наказать за то море крови, которым он залил Европу. …Я поднимаю бокал за Верховного Вождя земли Русской, Государя Императора, за Русь святую, за нашу Победу! Да здравствует Государь Император! Да здравствует святая Русь! Ура!..» (Вскоре, 2 марта 1917 года, генерал, заодно с другими командующими фронтами, выскажется за отречение царя от престола «ради единства страны в грозное время войны».)

И хотя, надеясь на будущее и внедряя технические инновации, строили новые ГЭС (например, рядом с Петроградом на водопаде Малая Иматра, на территории великого княжества Финляндского), столица ощущала острую нехватку энергии. «Сильные морозы в Петрограде, доходившие до 30-35 градусов, показали во всей неприглядности беспомощность столицы с ее шестиэтажными громадами, в которых тепло едва достигало 8-9 градусов. Особенно жалким было положение жильцов в домах с паровым и газовым отоплением: трубы не обогревались, вода замерзала, а благодетели тепла – истопники заявляли неожиданные претензии, что нагрянувшие морозы доставят им слишком много хлопот и лишней работы…».

Автор «Русских Ведомостей» Александр Соколов, утверждая, что экономика страны смертельно больна и только радикальное хирургическое вмешательство способно покончить с затянувшейся болезнью, предлагал обложить прогрессивным подоходным и поимущественным налогом всех граждан, иначе избыток бумажных денег приведет к краху финансовой системы и остановке производства. Напряжение в стране росло. Пресса писала: «Чрезвычайно любопытную эпоху переживает Россия. В ее истории вполне определенно наметился резкий поворот. К худшему или лучшему он приведет наше государство – покажет будущее. Остановить стремительный бег текущих общегосударственных и политических событий нельзя. Остается лишь молить всевидящее око о поддержании в русском народе его неистощимой выносливости в борьбе за свободу и счастье России». Газета «Колокол», 1 января 1917 г.: «Наступившему 1917 году суждено будет стать первым годом новой эпохи в жизни русского народа, русского государства». И наконец, штатный оратор кадетской партии Федор Родичев утверждал: «Теперь надежды одной мало. России нужно осуществление, нужны решительные шаги, действенное начало… Нам нужно воплощение в делах духа свободы, духа победы в этой войне. <> 1917 год – год решающего поворота в судьбах страны».

А 9 января в далеком Цюрихе большевистский вождь Владимир Ульянов (Ленин) вещал: «…Грядущая революция может быть только пролетарской революцией и притом в еще более глубоком значении этого слова: пролетарской, социалистической и по своему содержанию. Эта грядущая революция покажет еще в большей мере, с одной стороны, что только суровые бои, именно гражданские войны, могут освободить человечество от ига капитала, а с другой стороны, что только сознательные в классовом отношении пролетарии могут выступить и выступят в качестве вождей огромного большинства эксплуатируемых». Не определяя никаких сроков (Ленин подчеркивал, что никто не может предугадать революцию), вождь утверждал: большевики делали, делают и будут делать все возможное, чтобы ускорить ее приход…

* * *

Праздники в это время у нас такие.

13 января. Маланья, или Васильев вечер. День прибывает на куриный шаг. Ночью ветер с юга – год будет жарким и благополучным, с востока – жди урожая плодов. К урожаю и мягкий снег, а если тепло – лето дождливое. В канун старого Нового года еще до рассвета варили ритуальную кашу – кутью. Хозяйки готовили богатую снедь, чтобы угостить всех приходящих в гости; считалось, щедрый стол обеспечит достаток на весь год. Отсюда поговорка: «Как на Маланьину свадьбу». По поверью, святочные гадания в этот вечер обязательно сбываются. Мать завязывала дочери глаза и водила ее по комнате, затем отпускала: если дочь подходила к двери – к скорому замужеству. Из поленницы доставали полено: если гладкое, без сучков – муж будет добрый и красивый, сучковатое – муж вспыльчивый, злой; а сколько на полене сучков – столько и детей будет.

14 января. Васильев день. Свиной праздник: «Лакомый кусочек, скорее в роточек». Сильный мороз и слабый снег – к хорошему лету. Ветер дует с востока – лето жаркое и сухое, с юга – умеренное; западный ветер обещал лето мокрое, северный – холодное, с градом. На деревьях иней – год будет урожайный. Празднуется новолетье по старому стилю, встречать его было принято в гостях у старшего в роде, откуда не расходились до утра. Василий – покровитель свиней, хранитель садов от червей. Для празднования готовили ритуальное блюдо – «кесаретского поросенка», по имени святителя Василия Кесаретского. Девушки выбрасывали из окна обувку и смотрели, как лежит: если носком к дому – в этом году замужем не бывать. Кто в Васильев день веселый и счастливый, тот таким и весь год будет.

15 января. Сильвестр. Куриный праздник. Дрова горят с треском – к морозу. Сорока вблизи жилья, под крышу лезет – быть вьюге. Период «страшных вечеров», когда нечистая сила, насылающая хвори, предается особому разгулу. Поэтому заговаривали больных: «Селиверстов день гонит лихорадок-сестер за 77 верст».

16 января. Гордей и Малахия. Нельзя ничем хвастаться, Гордей все отнимет: «Сатана гордился – с неба свалился! Фараон гордился – в море утопился! А мы гордимся – куда годимся?» Гордыня – первый смертный грех, а Гордеев день особенно опасен: нечистая сила, колдуны и ведьмы так и злобствуют. В этот день с человека можно снять сглаз и выгнать из хворого нечистую силу; день считается лучшим для снятия порчи.

17 января. Феоктистов день. Собор 70 апостолов. Сильная тяга в печи или камине – к морозу, слабая – к сырой погоде. Вновь – святочные гадания: «Святой Феклист гадать речист». В этот день нечисть возвращается в свои владения, напоследок стараясь натворить как можно больше бед, поэтому из селений гнали черта (его узнавали по шубе мехом наружу).

ИМЕНИНЫ

14 января: Василий, Григорий, Пётр, Федот.

15 января: Кузьма, Модест, Пётр, Серафим, Сергей, Сильвестр.

16 января: Гордей, Ирина.

17 января: Александр, Анисим, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Зина, Климент, Кондратий, Лука, Онуфрий, Прохор, Пармен, Родион, Семён, Сосипатр, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Яков.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ