Сретение Господне, всегда отмечаемое 15 февраля, — один из двунадесятых, главных праздников церковного года. «Сретение» на церковно-славянском значит «встреча». Праздник установлен в память о встрече, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса, где Он встретился со старцем Симеоном. Святитель Феофан Затворник так говорил о Сретении: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность — уступая место христианству…». На Руси Сретение — один из любимых зимних праздников, момент радости, но и напоминание о скором начале Великого поста.

А у нас, в Новой Деревне, есть церковь Сретения Господня.

…Когда существовавший в старом Пушкино Никольский храм в летнее время стал слишком мал для большого числа прихожан, местные жители обратились «по начальству» с просьбой построить новую церковь. И по осени 1875 г. было определено «о дозволении священнику, церковному старосте Боголюбской церкви при Пушкинской станции Московско-Ярославской железной дороги и владельцам дач на доброхотные пожертвования – построить при этой станции новую теплую деревянную церковь во имя Сошествия Святого Духа».

Нынешняя же существующая в Новой Деревне церковь Сретения Господня и есть тот самый второй теплый храм при станции, освященный во имя Святого Духа. Его

по разрешению Михаила Ивановича Калинина, тогдашнего председателя ВЦИК (Всероссийского центрального исполнительного комитета, по сути, правительства), в 1922 г. перевезли на новое место. А почему храм Святого Духа сейчас именуется Сретенским? Это вполне допустимо и объяснимо: по воспоминаниям сельчан-старожилов, родственники которых участвовали в перевозке храма, происходило это зимой, на санях и, скорее всего, на праздник Сретения Господня.

Так и появился на нашей земле Сретенский храм…

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А в народном календаре такие дни.

15 февраля. Сретение. Сустретев день. В этот день носили в церковь домашние свечи для освящения. Сретенскими свечами-«громницами» отгоняли лихоманок – двенадцать крылатых сестер: чахлых, заморенных и всегда голодных дев с говорящими именами: Трясея, Огнея, Озноба, Гнетея, Грудица, Глухея, Лонея (Костоломка), Пухнея, Желтея, Корчея, Глядея и Невея – всем лихорадкам старшая сестра. Зима с летом встретились и борются: кому вперед, кому – назад. Сретенские морозы: солнце на лето, зима на мороз. Сретенские оттепели: Покров не лето, Сретение не зима. Коль снежок – весной дожжок. На Сретение снег – к весне затяжной и дождливой. Тепло льды пятнает, старик шубу снимает. Какова погода – такова и весна. Если оттепель – к ранней теплой весне. Если холода придут – жди весну холодную; курица напьется у порога воды – весна ранняя и теплая. Ветер – к садовому урожаю. В этот день особенно заботились о домашней птице, скотине, семенном зерне и плодовых деревьях. Считалось, что ветер на Сретение отряхивает нечисть с ветвей: после заутрени трясли фруктовые деревья. Начинали усиленно кормить кур, чтобы они были яйценоскими: «Корми в Сретенье кур овсом – весной и летом будешь с яйцом».

16 февраля. Семен и Анна. Починки. На Починки большие лужи. С Починок и до Власия (24 февраля) бывает семь крутых утренников. Лес трещит – мороз будет стоять долго, шумит – к снегу и оттепели. Сильная тяга в печи – на мороз, слабая – к теплу. Время ремонта и подготовки полевого инвентаря. «Починки – по сохе поминки», «Семен и Анна сбрую починяют». В этот день хозяин вставал чуть свет и чинил соху, борону, летнюю сбрую. Еще в знак предстоящей страды варили саламату (мучную кашу): «На Симеона – саламата на двор». Саламата (саламаха) – старинное русское кушанье, каша из ржаной муки или толокна с добавлением жира или молочных продуктов и добавками: от сметаны до рыбьего жира.

17 февраля. Николай Студеный. Редко когда обходится без никольских морозов: «Студеный день – шубу снова надень». Лес почернел – к оттепели, длинные сухие еловые ветки сгибаются – к метели, распрямляются – к хорошей погоде. Время звериных свадеб: «Никола Студеный – волчий сват, маковый закат», «Лисы ударяются в пляс, друг перед другом жеманятся».

18 февраля. Агафья-коровница, поминальница, голендуха. На третий день после Сретения внимательно следили за погодой: если тепло, то больших холодов не будет. А мороз в этот день – к дружной весне, сухому и жаркому лету. Поминали отошедших в мир иной родичей, защищали дом от нечистой силы: с вечера закрывали трубы, замазывали их глиной и жгли чертополох, чтобы нечистая сила не залетела в трубу и не поселилась в доме. Агафья почиталась покровительницей домашнего скота, заступницей от пожара. А Агафья-голендуха от того, что к этому времени в крестьянском хозяйстве подходили к концу все запасы прошлого года и наступал голод–«голендуха».

19 февраля. Вукол-телятник. В этот день телятся жуколы (телята, появившиеся в феврале). Главной заботой крестьян было сохранить здоровье и корове, и теленку. Птицы садятся на верхушки деревьев – к теплу. Морозы усиливаются – к бурной весне.

20 февраля. Лука. Полуденный ветер – к урожаю яровых. Небо в тучах – к потеплению. А загремит гром («небесная кара») – летом пропадут сенокосы. На Луку пекли пироги с луком и раздавали нищим и убогим «на счастье»: полагали, отданное сторицей вернется в руки. Поминали усопших предков: «Живы родители – почитай, умерли – поминай».

21 февраля. Захарий-серповидец. Такое прозвище святой получил потому, что в одном из пророческих откровений он видел летающий по воздуху свиток, изогнутый подобно огромному серпу. Еще прозвище было связано с подготовкой сельского инвентаря к новому сезону полевых работ. В этот день крестьяне осматривали свои серпы, кропили их крещенской водой, готовили к работе. Приговаривали: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти». Захарию-серповидцу молились бабы-жницы «о пособлении в работе». Морозы в этот день – к бурной весне и сухому, жаркому лету. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

И вот у кого именины:

15 февраля – Гавриил.

16 февраля – Адриан, Анна, Влас, Гавриил, Дмитрий, Николай, Роман, Семен, Святослав.

17 февраля – Георгий, Иван, Кирилл, Николай, Юрий.

18 февраля – Агафья, Антон, Василиса, Макарий.

19 февраля – Василий, Максим, Мария, Христина, Марфа.

20 февраля – Лука, Парфен, Петр.

21 февраля – Захар, Кирилл, Макар, Никифор, Поликарп, Савва, Степан, Федор.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ