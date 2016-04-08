В четверг, 7-го апреля, в Администрации Пушкинского муниципального района прошло совещание по вопросу вывоза мусора из частного сектора, с участием представителей Администрации Пушкинского муниципального района, Госадмтехнадзора и мусоровывозящих компаний. Обсуждались способы сбора и вывоза мусора от частных домовладений, возможность установки мусорных контейнеров и необходимость усиления контроля за лицами, выбрасывающими мусор в неположенных местах.

Сегодня Администрацией Пушкинского муниципального района реализуются мероприятия по организации сбора и транспортирования отходов населения частного сектора городского поселения Пушкино Московской области без использования бюджетных средств. Регулярно осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов, собранных в специальную маркированную исполнителем тару (пакеты) мусоровывозящими компаниями. Стоимость услуг по вывозу отходов равна стоимости специальных пакетов. Забор мусора сейчас производится на определённых пунктах, где,согласно графику, останавливается машина и принимает пакет с логотипом соответствующей компании. Дано поручение изменить данный порядок — для жителей будет удобнее, если машина будет подъезжать к каждому дому и забирать пакет с мусором или контейнер.

Размещение и накопление отходов вне мест их сбора, а также складирование на территории общего пользования (за пределами территорией частного домовладения) запрещено. Запрещается сжигание и захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены дома.

Ежедневные надзорные мероприятия в местах несанкционированного сброса мусора будут осуществлять сотрудники Госадмтехнадзора Московской области и полиции.Уже задержаны и привлечены к административной ответственности три жителя г. Пушкино за сброс мусора вне отведенных для этих целей местах. Без внимания не останутся и коммерческие структуры — будет создана специальная рабочая группа для осуществления проверки предпринимателей на предмет заключения договора с местными мусоровывозящими компаниями.

Информация о мусоровывозящих компаниях, осуществляющих деятельность на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района:

ООО «Экон»

Территориальное деление: Центр, мкр. Арманд, мкр. Серебрянка. Адрес офиса: 141203, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23 а Телефоны: +7 (495) 993-41-49 секретарь

+7 (496) 537-61-41 диспетчер (ежедневно)

+7 (496) 532-76-51 заключение договора

+7 (495) 993-30-93 факс

+7 (964) 786-63-37 ( менеджер по вывозу мусора) Адрес электронной почты: info@oooecon.ru, диспетчерская disp@oooecon.ru График работы: понедельник-четверг 8:30-17:30

пятница 8:30-16:30

обед 12:00-13:00

суббота, воскресенье — выходной

ИП Никишин А.В.

Территориальное деление: мкр. Заветы Ильича Адрес офиса: 141270, М.о. Пушкинский р-н, п. Софрино,

ул. 1-ая Южная, д. 24, кв.5 Телефоны: 8(985) 773-71-42 +7 (495) 993-41-49 секретарь

8(985) 773-71-42 (менеджер по вывозу мусора) Адрес электронной почты/сайт: 154263780@rambler.ru

ekologistic.ru График работы: 09:00 — 18:00 (перерыв: 12:00 — 13:00)

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