Совещание по вопросу вывоза мусора  

Сегодня Администрацией Пушкинского муниципального района реализуются мероприятия по организации сбора и транспортирования отходов населения частного сектора городского поселения Пушкино Московской области без использования бюджетных средств. Регулярно осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов, собранных в специальную маркированную исполнителем тару (пакеты) мусоровывозящими компаниями. Стоимость услуг по вывозу отходов равна стоимости специальных пакетов. Забор мусора сейчас производится на определённых пунктах, где,согласно графику, останавливается машина и принимает пакет с логотипом соответствующей компании. Дано поручение изменить данный порядок — для жителей будет удобнее, если машина будет подъезжать к каждому дому и забирать пакет с мусором или контейнер.
Размещение и накопление отходов вне мест их сбора, а также складирование на территории общего пользования (за пределами территорией частного домовладения) запрещено. Запрещается сжигание и захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены дома.
Ежедневные надзорные мероприятия в местах несанкционированного сброса мусора будут осуществлять сотрудники Госадмтехнадзора Московской области и полиции.Уже задержаны и привлечены к административной ответственности три жителя г. Пушкино за сброс мусора вне отведенных для этих целей местах. Без внимания не останутся и коммерческие структуры — будет создана специальная рабочая группа для осуществления проверки предпринимателей на предмет заключения договора с местными мусоровывозящими компаниями.
Информация о мусоровывозящих компаниях, осуществляющих деятельность на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района:
ООО «Экон»
|Территориальное деление:
|Центр, мкр. Арманд, мкр. Серебрянка.
|Адрес офиса:
|141203, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23 а
|Телефоны:
|+7 (495) 993-41-49 секретарь
+7 (496) 537-61-41 диспетчер (ежедневно)
+7 (496) 532-76-51 заключение договора
+7 (495) 993-30-93 факс
+7 (964) 786-63-37 (менеджер по вывозу мусора)
|Адрес электронной почты:
|info@oooecon.ru, диспетчерская disp@oooecon.ru
|График работы:
|понедельник-четверг 8:30-17:30
пятница 8:30-16:30
обед 12:00-13:00
суббота, воскресенье — выходной
ИП Никишин А.В.
|Территориальное деление:
|мкр. Заветы Ильича
|Адрес офиса:
|141270, М.о. Пушкинский р-н, п. Софрино,
ул. 1-ая Южная, д. 24, кв.5
|Телефоны:
|8(985) 773-71-42+7 (495) 993-41-49 секретарь
8(985) 773-71-42 (менеджер по вывозу мусора)
|Адрес электронной почты/сайт:
|154263780@rambler.ru
ekologistic.ru
|График работы:
|09:00 — 18:00 (перерыв: 12:00 — 13:00)
Без выходных
ООО «СпецТранс 17» (ООО «Э-Ко»)
|Территориальное деление:
|мкр. Клязьма; мкр. Звягино
|Адрес офиса:
|Россия, 121353, г.Москва, ул.Вяземская,
дом 12, корп.1
|Телефоны:
|+7 (495)669-89-07 (секретарь тел./факс)
8 (916) 923-58-58 (диспетчер)
|Адрес официального сайта:
|www.eko-mos.ru
|График работы:
|Понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00
Пятница: с 9.00 до 17.00
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота-воскресенье: выходные дни
По телефонам компании СпецТранс17, указанным в этой статье, невозможно дозвониться: по городскому отвечают, что здесь таких нет, мобильный — либо не доступен, либо никто не берет трубку. Поэтому прошу пресс-службу Пушкинской администрации не вводить жителей Клязьмы в заблуждение недостоверной информацией! Клязьминцы, звоните в Экон и заключайте с ними договор на вывоз мусора, как это сделали вчера я и моя соседка. К сожалению, господин Зайцев, отвечающий за ЖКХ в Пушкино, только умеет интервью раздавать и позировать фотографам. Спасение утопающих в мусоре жителей Клязьмы — дело рук нас самих. Но! Всё же зачем то вы там заседаете в Администрации и зарплату получаете! Поработать и вам не мешало бы! Завалы мусорные уберите с наших улиц! Посмотрите, что творится у выхода из подземного перехода рядом со станцией Клязьма. Люди выходя упираются прямо в мусорную кучу! Уберите мусор и проинформируйте людей о том, какие теперь правила. Вчера сама всех соседей на ул. Писемской обошла, кого застала, рассказала, как теперь с мусором нужно обходиться. Выяснила, что никто толком ничего не знает. Когда же уже чиновники наши начнут работать и хоть за что то отвечать????????!!!!!!!!!!!!
Только что я набрал телефон диспетчерской «СпецТранс 17» —
8 (916) 923-58-58 – телефон работает, диспетчер на месте. Не надо вводить людей в заблуждение.
Набирала их всю прошлую неделю, и в понедельник 11 апреля тоже, все безрезультатно. 11.04 обратилась с вопросом в Пушкинское отделение Госадмтехнадзора к инспектору Суворовой Ирине Евгеньевне. Сообщила ей о недоступности телефона диспетчера СпецТранс17. Она сказала, что будет сама им звонить и сообщит мне о результатах. 12 апреля она позвонила мне и сообщила, что ей тоже не удалось дозвониться до диспетчерской СпецТранса17 и дала мне телефон Экона. Я считаю, что диспетчер должен быть всегда на связи, а не тогда, когда ему заблагорассудится. Но вся эта эпопея с дозвоном в мусоровывозящие компании не меняет сути дела — в Клязьме мусор повсюду! Поэтому предлагаю вам, дорогой мой оппонент, если вы тоже, как и я, живете в Клязьме, помочь организовать субботник 23 апреля. Вот! И помочь обратить внимание наших пушкинских чиновников на проблемы Клязьмы — тотальное бездорожье, мусорные свалки и позорную повсеместную грязь и разруху в местах общего пользования, таких как, например, территория рядом со станцией Клязьма или подход к церкви со стороны Гоголевской. И, конечно же, нужно вести работу по агитации жителей Клязьмы о заключении индивидуальных договоров на вывоз мусора. Вы мне поможете в этом?
Администрация на протяжении нескольких лет агитировала частный сектор заключать договоры на вывоз мусора. А частный сектор, ухмыляясь, посылал агитаторов на три веселых буквы.
Лучшая агитация – ликвидация халявных контейнеров и кучи гниющего мусора под носом у частного сектора.
Наша редакция внимательно следит за развитием мусорного конфликта.
В ближайшие дни должен появиться мой большой текст на эту тему на областном портале. А затем мы опубликуем его и в «Маяке».