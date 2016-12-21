Солнцеворот-Карачун

Декабрь солнцеворотом славен. Это астрономическое начало зимы, коренной ее части: «Солнце – на лето, зима – на мороз»!

В Москве до конца XVII в. в день солнцеворота звонарю – «блюстителю часобития» за доклад о возврате солнца на лето полагалось 24 казенных рубля (по количеству часов в сутках). А в день летнего солнцестояния его на 24 часа… сажали в темницу…

Другое название солнцеворота – Карачун. Отмечали его с 19 по 22 декабря в зависимости от года. Считалось, что в это время забирает власть грозный Карачун – божество смерти, злой дух, повелитель морозов. И все же, смерть, конец – это всего лишь завершение очередного этапа для полноценного перехода к следующему. И потому накануне зимнего солнцеворота «Кощный бог» (Кощей, Кошт, Чернобог, Велес Тёмный) «окорачивает» — завершает старый год перед рождением Нового года и нового Солнца.

Слуги грозного Карачуна – медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны, и волки-метели. По медвежьему хотению и зима студеная длится: повернется медведь в своей берлоге на другой бок, значит, и зиме ровно полпути до весны…

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По народному календарю с 21 по 26 декабря у нас такие дни:

21 декабря – Анфиса-рукодельница. Девка шьёт, но лишний глаз при шитье — на сглаз; поэтому в эти вечера рукодельницу «отговаривают» от порчи. Нить-шелковинку обвивают вокруг запястья, чтобы не уколола девка пальцев, да чтоб зевота-икота не привязались. Если день тихий и морозный – зима будет мягкой и снежной; снегопад – к дождливому лету. С утра расчирикались синицы – ночью ударит мороз; птицы под крышей прячутся – к метели.

22 декабря – Анна зимняя. Зима вступает в свои права; самая длинная ночь и самый короткий день. День отмечается беременными (им нельзя заниматься серьезной работой) и… пчеловодами: «Мушки благодушные, зачинайте воски и густые меда…». Каков день – такова и погода в Новогодье; на деревьях иней – 31 декабря будут хмарь да оттепель.

25 декабря – Спиридон поворот, солнцеворот. Даже медведь в берлоге на другой бок переворачивается.

В старину в честь солнца жгли костры, скатывали с гор колеса. А еще нарезали вишневые ветки и ставили в воду: если на Рождество зацветут – к урожайному году. Отряхивали яблони от снега. Ночь на убыль, день на прибыль: «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек». На Спиридона солнышко играет – на Святках дни будут ясными. Однако, спиридоньевские морозы.

26 декабря – Евстрат. «Мученик Евстрат солнышку рад». С этого дня двенадцать дней смотрели за погодой: считалось, каждый день указывает, каков будет каждый месяц (12 дней – 12 месяцев).

Именины же такие:

21 декабря: Анфиса, Кирилл, Потап.

22 декабря: Анна, Степан.

23 декабря: Ангелина, Виктория, Евгений, Евграф, Иван, Степан, Фома.

24 декабря: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Никон, Пётр, Филимон.

25 декабря: Александр, Спиридон, Ферапонт.

26 декабря: Анастасия, Аркадий, Арсений, Гавриил, Евгений, Никодим.

27 декабря: Зосима, Илларион, Леонид, Филимон, Фирс.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ