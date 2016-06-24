Событие для зрителя – 38-й Московский кинофестиваль

На площадках столицы проходит ежегодный Московский международный кинофестиваль

С 24 по 30 июня любители кино смогут побывать на конкурсных кинопремьерах, внеконкурсных и ретроспективных показах, увидеть, наконец, отечественных и зарубежных актёров, ставших гостями кинофестиваля.

Московский кинофестиваль ведёт своё начало с 1935 года. С 1999 года его бессменным президентом остаётся видный российский режиссер и актёр Никита Михалков. Программный директор фестиваля – известный киновед и культуролог Кирилл Разлогов.

Главный приз 38-го ММКФ по итогам фестиваля получит лучший из продюсеров и режиссёров представленных фильмов. Экспертное жюри, состоящее из профессионалов в области кино, выберет также лучшую женскую и мужскую роли. Отдельный приз предусмотрен за вклад в мировой кинематограф, специальные и тематические призы – по решению жюри и зрителей.

Открытие 38-го ММКФ состоялось 23 июня показом нового фильма Сергея Соловьёва «Ке-ды». Фильм закрытия фестиваля – «Светская жизнь» Вуди Аллена.

Основной конкурс включает в себя фильмы «Монах и Бес» Николая Досталя, «37» Пака Грастена, «Козни» Давида Гриеко, «Эксцентрики» Януша Маевского, «Мари и неудачники» Себастьена Бетбедера, «Дочь» Резы Миркарими, «Дневник машиниста» Милоша Радовича и другие.

Примечательно, что в этот раз среди известных имён жюри конкурса можно увидеть имя Рандхира Капура (Индия) из легендарной династии Капуров, основателем которой является Притхвираджа Капур, отец всемирно популярного в 1950–1970-х годах Раджа Капура.

НОВОСТИ КИНО

Первый кинозал для аутистов

В рамках 38-го ММКФ в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» открылся первый кинозал для людей с аутизмом. Фильмы здесь будут показывать с приглушенным звуком. Свет в зале не станут гасить полностью, а двери останутся открытыми на протяжении всего сеанса, чтобы в любой момент можно было покинуть помещение. Персонал кинотеатра прошёл тренинги по общению с людьми, страдающими расстройствами аутического спектра.

Перед первыми зрителями нового кинозала выступила президент благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова, а потом они смогли увидеть мультфильм кинокомпании Disney «В поисках Дори».

Адаптированные показы будут проводиться в кинозале два раза в месяц.

Российские программы 38-го ММКФ

С 24 по 29 июня в Центральном Доме кинематографистов СК России традиционно пройдет информационный показ лучших отечественных фильмов, объединенных в программе «Российские программы 38-го ММКФ». Покажут новые художественные фильмы, созданные за последний год. Среди них – киноальманах «Петербург. Только по любви» («Селфи»), режиссерские дебюты Александра Галибина «Золотая рыбка», Ильи Учителя «Огни большой деревни», Лики Алексеевой «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности», Дмитрия Изместьева «Стерпится-слюбится» и другие.

Будут представлены ленты совершенно разных жанров – от социального триллера и социальной драмы до лирической комедии.

Кино в Третьяковке

В этом году одной из просмотровых площадок 38-го ММКФ станет конференц-зал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, 12.

Кинозал для показа шедевров киноискусства в оригинальной, плёночной проекции теперь работает наряду с залами живописи, графики и скульптуры. Такие показы – распространенная практика художественных музеев всего мира.

Подготовила Галина РАТАВНИНА