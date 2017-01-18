Соборный зодчий

В праздник Крещения, 19 января (6-го по ст. ст.) 1897 г., родился Василий Николаевич Чекрыгин. Родился в «рубашке», что предвещало счастливую жизнь, и стал, пожалуй, одним из самых незаурядных наших земляков, оставившим свой яркий и глубокий след не только в живописи, но и в истории того раздела научного знания, что получило название Русского космизма.

Последние годы своей недолгой жизни Чекрыгин провел в Пушкино. Женился на местной уроженке Вере Викторовне Котовой-Бернштам, здесь у них родилась дочь, да и погиб художник в 1922 г. на железнодорожном перегоне между Пушкино и Мамонтовкой (говорят, на том самом месте, где чуть раньше нашел на путях крестик). Похоронен Василий Чекрыгин, как недавно уточнил о. Андрей Дударев, на кладбище неподалеку от Акуловой горы.

А еще именно на нашей земле Василий Чекрыгин, скорее всего, работал над созданием своего главного, скажем так, философско-поэтического сочинения «О Соборе Воскрешающего Музея», где дал словесно-образные иллюстрации к своей теории синтеза живых искусств.

Художник и мыслитель, единомышленник крупнейшего русского «космиста» Николая Федорова, он трактовал смысл искусства как жизнетворческого, воскрешающего и воссоздающего начала микро- и макромира, мечтал о победе над смертью и временем, выходе в космос, бесконечном творении в пространстве вселенной, на просторах которой смогла бы осуществиться пророческая функция искусства. Чекрыгинский «Собор», как считают современные исследователи, заставляет вспомнить и заупокойные стихиры Иоанна Дамаскина, и молитвенные стихи типа «Книги скорби» Григора Нарекаци, и русскую религиозную народную поэзию. Его главная книга, написанная ритмизованной прозой, как бы отсылает нас и к Псалмам Давида, и к «Песни Песней», и к «Экклезиасту», и вообще приобщает нас к богослужебной, литургической поэзии. Чекрыгин-мыслитель «сквозь всю поэму («Собор». – И.П.) проводит тему преображающего, жизнетворческого искусства, что призвано сменить «несовершенное искусство» настоящего, способное создавать лишь призраки жизни. Созидает образ небесной архитектуры («восстановленная вселенная»), небесной музыки… и даже космического танца: в нем «перестроит человек плоть свою, и новым светом возгорятся благоуханные тела вселенной – жилище разумных духов».

И в дни юбилея Василия Чекрыгина давайте вчитаемся в строки его книги «О Соборе Воскрешающего Музея (О будущем искусстве: музыки, живописи, скульптуры, архитектуры и слова)».

Вот они.

* * *

Пусть слушает сердце твое, о чем томится живое, – о любви и вечности, о полноте их ныне в гаснущем мире. Посмотри: закачался лист от ветра – это живая мудрость; упало налившееся яблоко, и пролетела пчела за медом – это течет река жизни, это – творчество неустанного становления.

Первой мыслью (связью) человека был отец – Солнце. Начало мысли человека и начало храма его – родословная. Крепость рода, все силы звал человек держать в единящем духе – во имя отца. Работай же над воссозданием мира в братстве; у света пьют, набирая силы, художники грядущего искусства строения небесного рая, святые, мудрецы и дети. В этом источнике вся их энергия; все, оттуда взятое, возвращается к свету.

И после смерти своей отец поддерживает и зиждет сына, высшего дела ожидая от его разума. [Но сын,] забыв отца, сам осуждает себя, а сердце его подобно камню. Любит он новое, как женщина, и обманывается, и вновь ищет.

И познана вечность сыном в полноте жизни, в глубине знания.

* * *

Но не в действительности, а в мысли храм ныне преодолевает время и пространство; не жива и ограничена его архитектура и в ней заключенные иллюзорные искусства (проявляемые в косном материале – искусственно создаваемой среде).

Назначение и смысл труда разумного сыно-человека – созвать Собор – Воскрешающий музей – и стать художником-астрономом-регулятором, не отделяя науку от искусства и религии истинной – почитания отцов [это будет переход от искусств иллюзорных (птоломеевского миропредставления) к искусству действительному (коперниканское миропредставление)].

Цель Воскрешающего Музея – органа муз – есть действительный хоровод, подлинный солнцевод (движение посолонь), имея силу овладеть движением небесных тел и земли, возвратить жизнь умершим. Гибель мира, ливни кометных облаков, падение звезд зовем предотвратить, разоружая грозу вселенной силой единства Воскрешающего Музея-храма, ибо спасение в едином деле человека, примирившегося с братом.

Истинный план собирания искусств, их таинственного значения – преодоление времени и пространства, упразднение закона тяготения и падения тел вселенной. [Это] план преображения мира и освобождения от смерти.

…Художники тайным сосуществованием с природой чуют в красе ее мысль восстания и собирания мира, чуют они тайную природу образа (плана воскрешаемого) и чутки к тихому знаку готовящегося освобождения.

* * *

Не ослепленными призраками и борьбой, – глазами закона посмотри на гибнущий мир от твоего бездействия и слушай правду голоса мира.

В мире косных законов царит слепая и жестокая сила, чуждая внутреннему закону Сыно-Человека. Взаимопожиранием уничтожает она живое, сильная слабостью человека, подчинив его слепой вражде. Сильное вытесняет слабое, споря за неверную крепость тела под гаснущим солнцем, но жалок сильный перед смертью, равнодушно пожирающей правого и неправого, мудрого и жестокого, зверя и насекомого.

Куда ни обращает взор человек, – ограничено пространством и временем знание его… Ускользает от человека совершенное познание, и не может, ограниченный временем и пространством, осознать он полного бытия.

Познавая раздор, услышал закон слабости, и не зверь ты. Обездоленный силой, взял орудие строить опоры, поднялся и стал человеком, противопоставляя восстание свое косному неразумному хаосу, гибнущему миру в розни и вражде.

* * *

Время познать человеку зло городов… Не зло ли – обращение селянина в раба завода, зло в городах, делящих сыно-человека на раба и хозяина (раба рабов). Фабрике и заводу, служащих жениху и невесте, подчинил человек знание, поставив его как раба промышленности. Армии слепых воинов-рабов охраняют рынки…. В беспрерывных скрытых и явных войнах убивает человек человека из-за свободного созидания подобий и за рынки беспрепятственного их сбыта, несущие рабство и всеобщее закрепощение. Новой ли войной ищет он предотвратить невыносимые явные войны, разрушающие страны, и конкуренцию – войну скрытую?

…Фабриками и заводами, уничтожающими леса, истощающими лежащую в земле солнечную силу, иссушающими реки, – изменяется ход метеорического процесса (правильного хода распределения влаги), и вызывает ими и городами человек голод и бедствия и болезни и угнетение раздором – конкуренцией. Подчиняя все большее число селян в рабы (созидающие в домах подобия искусственных тел), увеличивает человек фабрики и заводы, широкое же производство требует новых орудий, новых истребительнейших веществ для завоевания новых рынков и новых рабов для домов тлена. Так ширится позорное царство рабов, и господин в нем – раб рабов и слепого случая войны и конкуренции рынков.

Как зверь в косной природе – государство, жестокое чудовище, жаждущее борьбы; им охраняется изобретение новых органов нападения и защиты в войне всех против всего живого. Повторяет оно слепую вражду и взаимопожирание зверя зверем.

В села, к труду освобождения земли от гнета слепых сил зовет учитель образумившегося сына, нового человека будущей истории, обратив города в музей и школу воскрешения…

* * *

Трудясь, человек созидает самого себя, готовится к обновлению вселенной.

Разум человека – строитель. Строя себя, стремится он воссоздать дом свой. Пришедший в разум человек объединит духовные силы, соединится в Братство. В едином опыте, труде-знании, строя орудия и испытывая действия напряженности тел, поставит первым делом всеобщего труда – устранение раздора, бурь, грозы вселенной, безобразные силы возводя в материал новой архитектуры, соединяя живое с первоначалом, строя тела из огненных зерен [aтомов, электронов], ибо назначение искусств человека – восстановить… историю в совершенстве.

Управляя ходом земли, человек – кормчий небесного корабля, небесный воин вечного мира, преодолевший в себе человека-зверя, – Божественный художник, готовящийся собрать и воссоединить живые искусства: голоса, движение, радостный цвет – в единый свет, в жизнь. Возрожденные, восставшие силы отпрянут от земли, возносясь в ширь вселенной, и одушевят небесные земли, сдвигая их с путей, установленных косным законом тяготения…

Подготовил Игорь ПРОКУРОНОВ

На снимках:

Василий Чекрыгин, Лев Жегин (Шехтель), Владимир Маяковский.

«Троица».

«Оплакивание».

«Воскрешение из мёртвых».