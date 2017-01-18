Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

Галерея

Календарь

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Соборный зодчий

18.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

В праздник Крещения, 19 января (6-го по ст. ст.) 1897 г., родился Василий Николаевич Чекрыгин. Родился в «рубашке», что предвещало счастливую жизнь, и стал, пожалуй, одним из самых незаурядных наших земляков, оставившим свой яркий и глубокий след не только в живописи, но и в истории того раздела научного знания, что получило название Русского космизма.

Последние годы своей недолгой жизни Чекрыгин провел в Пушкино. Женился на местной уроженке Вере Викторовне Котовой-Бернштам, здесь у них родилась дочь, да и погиб художник в 1922 г. на железнодорожном перегоне между Пушкино и Мамонтовкой (говорят, на том самом месте, где чуть раньше нашел на путях крестик). Похоронен Василий Чекрыгин, как недавно уточнил о. Андрей Дударев, на кладбище неподалеку от Акуловой горы.

А еще именно на нашей земле Василий Чекрыгин, скорее всего, работал над созданием своего главного, скажем так, философско-поэтического сочинения «О Соборе Воскрешающего Музея», где дал словесно-образные иллюстрации к своей теории синтеза живых искусств.

Художник и мыслитель, единомышленник крупнейшего русского «космиста» Николая Федорова, он трактовал смысл искусства как жизнетворческого, воскрешающего и воссоздающего начала микро- и макромира, мечтал о победе над смертью и временем, выходе в космос, бесконечном творении в пространстве вселенной, на просторах которой смогла бы осуществиться пророческая функция искусства. Чекрыгинский «Собор», как считают современные исследователи, заставляет вспомнить и заупокойные стихиры Иоанна Дамаскина, и молитвенные стихи типа «Книги скорби» Григора Нарекаци, и русскую религиозную народную поэзию. Его главная книга, написанная ритмизованной прозой, как бы отсылает нас и к Псалмам Давида, и к «Песни Песней», и к «Экклезиасту», и вообще приобщает нас к богослужебной, литургической поэзии. Чекрыгин-мыслитель «сквозь всю поэму («Собор». – И.П.) проводит тему преображающего, жизнетворческого искусства, что призвано сменить «несовершенное искусство» настоящего, способное создавать лишь призраки жизни. Созидает образ небесной архитектуры («восстановленная вселенная»), небесной музыки… и даже космического танца: в нем «перестроит человек плоть свою, и новым светом возгорятся благоуханные тела вселенной – жилище разумных духов».

И в дни юбилея Василия Чекрыгина давайте вчитаемся в строки его книги «О Соборе Воскрешающего Музея (О будущем искусстве: музыки, живописи, скульптуры, архитектуры и слова)».

Вот они.

* * *

Пусть слушает сердце твое, о чем томится живое, – о любви и вечности, о полноте их ныне в гаснущем мире. Посмотри: закачался лист от ветра – это живая мудрость; упало налившееся яблоко, и пролетела пчела за медом – это течет река жизни, это – творчество неустанного становления.

Первой мыслью (связью) человека был отец – Солнце. Начало мысли человека и начало храма его – родословная. Крепость рода, все силы звал человек держать в единящем духе – во имя отца. Работай же над воссозданием мира в братстве; у света пьют, набирая силы, художники грядущего искусства строения небесного рая, святые, мудрецы и дети. В этом источнике вся их энергия; все, оттуда взятое, возвращается к свету.

И после смерти своей отец поддерживает и зиждет сына, высшего дела ожидая от его разума. [Но сын,] забыв отца, сам осуждает себя, а сердце его подобно камню. Любит он новое, как женщина, и обманывается, и вновь ищет.

И познана вечность сыном в полноте жизни, в глубине знания.

* * *

Но не в действительности, а в мысли храм ныне преодолевает время и пространство; не жива и ограничена его архитектура и в ней заключенные иллюзорные искусства (проявляемые в косном материале – искусственно создаваемой среде).

Назначение и смысл труда разумного сыно-человека – созвать Собор – Воскрешающий музей – и стать художником-астрономом-регулятором, не отделяя науку от искусства и религии истинной – почитания отцов [это будет переход от искусств иллюзорных (птоломеевского миропредставления) к искусству действительному (коперниканское миропредставление)].

Цель Воскрешающего Музея – органа муз – есть действительный хоровод, подлинный солнцевод (движение посолонь), имея силу овладеть движением небесных тел и земли, возвратить жизнь умершим. Гибель мира, ливни кометных облаков, падение звезд зовем предотвратить, разоружая грозу вселенной силой единства Воскрешающего Музея-храма, ибо спасение в едином деле человека, примирившегося с братом.

Истинный план собирания искусств, их таинственного значения – преодоление времени и пространства, упразднение закона тяготения и падения тел вселенной. [Это] план преображения мира и освобождения от смерти.

…Художники тайным сосуществованием с природой чуют в красе ее мысль восстания и собирания мира, чуют они тайную природу образа (плана воскрешаемого) и чутки к тихому знаку готовящегося освобождения.

* * *

Не ослепленными призраками и борьбой, – глазами закона посмотри на гибнущий мир от твоего бездействия и слушай правду голоса мира.

В мире косных законов царит слепая и жестокая сила, чуждая внутреннему закону Сыно-Человека. Взаимопожиранием уничтожает она живое, сильная слабостью человека, подчинив его слепой вражде. Сильное вытесняет слабое, споря за неверную крепость тела под гаснущим солнцем, но жалок сильный перед смертью, равнодушно пожирающей правого и неправого, мудрого и жестокого, зверя и насекомого.

Куда ни обращает взор человек, – ограничено пространством и временем знание его… Ускользает от человека совершенное познание, и не может, ограниченный временем и пространством, осознать он полного бытия.

Познавая раздор, услышал закон слабости, и не зверь ты. Обездоленный силой, взял орудие строить опоры, поднялся и стал человеком, противопоставляя восстание свое косному неразумному хаосу, гибнущему миру в розни и вражде.

* * *

Время познать человеку зло городов… Не зло ли – обращение селянина в раба завода, зло в городах, делящих сыно-человека на раба и хозяина (раба рабов). Фабрике и заводу, служащих жениху и невесте, подчинил человек знание, поставив его как раба промышленности. Армии слепых воинов-рабов охраняют рынки…. В беспрерывных скрытых и явных войнах убивает человек человека из-за свободного созидания подобий и за рынки беспрепятственного их сбыта, несущие рабство и всеобщее закрепощение. Новой ли войной ищет он предотвратить невыносимые явные войны, разрушающие страны, и конкуренцию – войну скрытую?

…Фабриками и заводами, уничтожающими леса, истощающими лежащую в земле солнечную силу, иссушающими реки, – изменяется ход метеорического процесса (правильного хода распределения влаги), и вызывает ими и городами человек голод и бедствия и болезни и угнетение раздором – конкуренцией. Подчиняя все большее число селян в рабы (созидающие в домах подобия искусственных тел), увеличивает человек фабрики и заводы, широкое же производство требует новых орудий, новых истребительнейших веществ для завоевания новых рынков и новых рабов для домов тлена. Так ширится позорное царство рабов, и господин в нем – раб рабов и слепого случая войны и конкуренции рынков.

Как зверь в косной природе – государство, жестокое чудовище, жаждущее борьбы; им охраняется изобретение новых органов нападения и защиты в войне всех против всего живого. Повторяет оно слепую вражду и взаимопожирание зверя зверем.

В села, к труду освобождения земли от гнета слепых сил зовет учитель образумившегося сына, нового человека будущей истории, обратив города в музей и школу воскрешения…

* * *

Трудясь, человек созидает самого себя, готовится к обновлению вселенной.

Разум человека – строитель. Строя себя, стремится он воссоздать дом свой. Пришедший в разум человек объединит духовные силы, соединится в Братство. В едином опыте, труде-знании, строя орудия и испытывая действия напряженности тел, поставит первым делом всеобщего труда – устранение раздора, бурь, грозы вселенной, безобразные силы возводя в материал новой архитектуры, соединяя живое с первоначалом, строя тела из огненных зерен [aтомов, электронов], ибо назначение искусств человека – восстановить… историю в совершенстве.

Управляя ходом земли, человек – кормчий небесного корабля, небесный воин вечного мира, преодолевший в себе человека-зверя, – Божественный художник, готовящийся собрать и воссоединить живые искусства: голоса, движение, радостный цвет – в единый свет, в жизнь. Возрожденные, восставшие силы отпрянут от земли, возносясь в ширь вселенной, и одушевят небесные земли, сдвигая их с путей, установленных косным законом тяготения…

Подготовил Игорь ПРОКУРОНОВ

На снимках:

Василий Чекрыгин, Лев Жегин (Шехтель), Владимир Маяковский.

«Троица».

«Оплакивание».

«Воскрешение из мёртвых».

Краеведение, Новые публикации

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

ПОДПИСКА

Не успели подписаться на "Маяк"?
Подписка продолжается!

Её стоимость для льготной категории граждан: 59 руб. 45 коп. в месяц (с почтовой доставкой).
Для всех категорий граждан: 65 руб. 60 коп. в месяц (с почтовой доставкой).
Подписной индекс – 24394.

Есть возможность выписать газету в редакции. В этом случае цена будет всего 25 руб. в месяц (без почтовой доставки).

Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.

Уважаемые читатели, мы ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.

Почта главы Добродел

Яндекс

Яндекс.Метрика

Mail.ru

Rambler

© газета Маяк, г. Пушкино