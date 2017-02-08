Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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СК проводит проверку по факту смерти младенца в Пушкинском районе

08.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту смерти младенца в подмосковном Пушкине, он родился 23 декабря 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подмосковном Пушкине погиб младенец. Инцидент произошел якобы после того, как врачи отправили мать с больным двухмесячным ребенком, обратившуюся за помощью в больницу, домой из-за карантина. На следующий день состояние девочки ухудшилось. После мать вызвала детского педиатра из местной поликлиники, но он не поставил диагноз. Женщина вновь обратилась в скорую, приехавшие медики констатировали смерть девочки.

«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти ребенка, родившегося 23 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, к настоящему времени место происшествия осмотрено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, продолжаются опросы очевидцев, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

По данным пресс-службы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

РИАМО

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