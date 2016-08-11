Сергей Грибинюченко: «До конца года комплексно благоустроим 47 дворов»

Во вторник вечером глава Пушкинского муниципального района Сергей Грибинюченко объезжал дворы, где сейчас идут работы по комплексному благоустройству. Изначально были запланированы две точки – дома 13 и 15 по ул. Горького в центре города и дома 1 и 3 на ул. Спортивной в мкр. Кудринка. Но по ходу маршрут, как водится, несколько изменился и удлинился.

У дома 15 по ул. Горького глава первым делом напомнил строителям о необходимости соблюдать закон о тишине (видимо, были жалобы). Понятно, что строителей сроки поджимают (окончание работ запланировано до 31 августа), но и жители тоже имеют право на отдых.

Сейчас рабочие здесь кладут бордюрный камень, готовят к асфальтированию проезды между домами, тротуары, парковочные площадки.

Заместитель председателя Общественной палаты района Сергей Липшиц обратил внимание главы на несоответствующий нормативам песок, который используют строители. Судя по всему, в нем порядка 10 процентов глины, а по нормативам должно быть не более трех. Из-за избытка глины под асфальтом скапливается вода, которая зимой замерзает, асфальт вспучивается, покрытие быстро разрушается. Глава распорядился отправить песок на экспертизу.

Затем С. Грибинюченко взяли в оборот жители, повели в подъезд показывать недостатки в содержании дома. Короче, стали рассказывать о проблемах, которые должен решать не глава района, а представители ЖЭУ.

На улице Спортивной, у домов 1 и 3, работа находится примерно в той же стадии – часть дорожек и тротуаров уже заасфальтирована, часть – подготовлена. Сроки здесь еще более жесткие, все необходимо завершить до 20 августа.

Проходя мимо информационного стенда, С. Грибинюченко попросил исполнителей не злоупотреблять аббревиатурами. Ну, в самом деле, каким образом нормальный человек может догадаться, что, например, буквы «ДИП» на схеме означают «детская игровая площадка»? А как доходит до разбора полетов, жители говорят: «Мы ничего не знаем», а чиновники рапортуют о том, что «жителей проинформировали».

На ул. Спортивной главу значительно более плотно, чем на Горького, обступили обитатели соседних домов. Просьб было много. Так, например, попросили протянуть асфальт дорожек чуть дальше, до леса, куда жители часто ходят гулять с детьми. Также просили заодно заасфальтировать хоккейную коробку.

Осмотрев спортивное сооружение, Сергей Михайлович констатировал, что коробку надо не только заасфальтировать, но и сгнившие бортики поменять. «В нынешнем году эту работу точно сделать не сможем, а в следующем – постараемся найти средства», – сказал глава.

Было много жалоб на недавно расселенный дом № 4 по ул. Текстильщиков. Формально он нежилой, но фактически там обитают бомжи. С. Грибинюченко ответил, что это здание, к сожалению, имеет признаки «культурного наследия», поэтому просто снести его нельзя. Но обещал совместно с полицией помочь жителям решить проблему с бомжами.

Затем кудринцы направились с главой куда-то вглубь, во дворы, через бурьян и мусорные кучи, обещав показать «настоящий ужас». Оказалось, что «ужас» – это двухэтажное строение. На первом этаже располагается магазин «Дикси», а на втором – ночлежка, где обитают рабочие из стран ближнего зарубежья.

«Мы попросим правоохранительные органы разобраться с этой ситуацией, – сказал С. Грибинюченко, осмотрев ночлежку. – Это, к сожалению, уже не зона нашей компетенции».

Один из телеоператоров вдруг прервал съемку ночлежки, утверждая, что по нему прыгают блохи. Все поспешили на улицу. А мне подумалось: а вдруг люди, живущие на втором этаже, работают в магазине на первом? Или в других таких же магазинах? Они расставляют товары на полках, перебирают овощи, фрукты, фасуют продукты. И при этом живут в антисанитарных условиях…

Но самое поразительное, что вдоль всего второго этажа здания тянется огромный баннер «Социальная сеть «Добрый магазин» при поддержке Администрации г. Пушкино». То есть администрация якобы всё вот это поддерживает. На главу района баннер тоже произвел очень сильное впечатление. Он распорядился в тот же день прислать рабочих и баннер демонтировать.

Затем неожиданно глава отправился на западную сторону города. Осмотрел ремонт двора у дома 6 по ул. Боголюбской. Оттуда прошелся дворами до ул. Л. Толстого. Посетовал на скверное благоустройство территории (как раз по соседству с конторой «ОД ЖКХ» на Толстого, 1). А потом поехал взглянуть на достраиваемый мост через Учу в конце улицы Маяковского. Живущие во времянках неподалеку от моста рабочие заверили главу, что до 16 сентября достроить мост успеют.

Там же С. Грибинюченко подытожил впечатления от объезда.

«Планируем в этом году сделать комплексное благоустройство в 47 дворах, – сказал Сергей Михайлович. – Общее впечатление пока позитивное. Работы идут полным ходом. К концу августа начнем устанавливать малые архитектурные формы, детские площадки».

Я попросил главу прокомментировать увиденное в ходе незапланированной прогулки по Кудринке.

«Удручающее впечатление, – ответил глава. – Таких территорий, к сожалению, в городе еще много – заброшенных, грязных, неокошенных. Мы для того и ездим сегодня по городу, ходим по дворам, заглядываем в самые запущенные места, чтобы понять, какие силы и средства нужны для того, чтобы вычистить город. Не на все хватает рук, но тем не менее мы стараемся делать все, что можем».

Андрей ВОРОНИН

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