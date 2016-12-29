С Новым годом!

Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет историей. Но до того, как мы его проводим под бой курантов, хотелось бы по традиции подвести некоторые итоги.

Конечно, год был непростым, наполненным как радостными, так и трагическими событиями. И мы, сотрудники редакции, благодарны нашим читателям и подписчикам, которые все это время оставались с нами. Вы письмами, комментариями в соцсетях и телефонными звонками оказывали нам поддержку, подсказывали, как сделать газету еще интереснее, делились своими мыслями и идеями. Для нас это очень ценно. Ведь ни одно издание не сможет существовать, если его перестанут читать, если оно не находит отклика. Вы живо откликались на все наши публикации, предлагали свои темы, которые затем превращались в журналистские материалы. Именно вы с неподдельным интересом поддержали наши проекты, один из которых – «Мурановские среды» – стал номинантом третьей степени премии губернатора «Наше Подмосковье». Считаю, что это наша общая победа.

Благодаря каждому, кто выписывает газету, знакомится с ее материалами в электронном издании «Маяк» или на наших страницах в соцсетях, мы знаем, что наш труд важен для людей. Он востребован и необходим.

Многие из вас читают материалы наших внештатных авторов, пишущих на краеведческие темы. И интерес к этим публикациям растет день ото дня. Поэтому мы в редакции даже организовали клуб любителей истории Пушкинского района. А это значит, что, помимо статей наших постоянных авторов Игоря Прокуронова, Владимира Парамонова, Василия Панченкова и Александра Малявко (мы безмерно благодарны им за интереснейшие находки, которыми они делятся с газетой), вы увидите на страницах «Маяка» и новые имена. Во всяком случае, мы очень на это надеемся. Продолжится и сотрудничество с Музеем-усадьбой «Мураново», и вы еще многое узнаете об этом уникальном памятнике культуры и хранящихся в нем сокровищах.

А еще в будущем году мы рассчитываем на то, что вы, уважаемые читатели, продолжите делиться с нами новостями, задавать вопросы (на которые мы пытаемся вместе с вами найти ответы), рассказывать о своих успехах и достижениях. Тем более что для этого теперь не обязательно писать письма и отсылать их по почте, достаточно оставить комментарий на наших страницах в соцсетях. В общем, мы очень надеемся, что и следующий год вы проведете вместе с нами. Желаем вам большого счастья, творческого поиска, понимания и поддержки близких, добра и света! С Новым годом! И до новых встреч.

Галина БОРИСОВА