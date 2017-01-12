С Днём российской печати!

Сегодня, 13 января, мы отмечаем свой профессиональный праздник – День российской печати.

Впрочем, если изначально эта дата касалась только тех, кто трудится в печатных СМИ, то в наше время причастными к ней можно считать всех, кто так или иначе работает на ниве информирования о происходящих в стране, районе или городе событиях.

Да, когда-то, безусловно, единственным источником новостей и событий являлись газеты и журналы. Их выпусков ждали с нетерпением, а напечатанному слову в большинстве своем верили безоговорочно. Потому и ответственность свою перед читателями за достоверность публикуемых сведений журналисты ощущали постоянно, ведь нет ничего хуже обманутых ожиданий. Мы, сотрудники «Маяка» (а газета в этом году отметит уже 86-й день рождения), и сегодня стараемся придерживаться тех же принципов: подаем материалы не однобоко, предоставляем возможность высказать разные точки зрения на ситуацию; в наши задачи не входит «критика ради критики» – мы всегда стремимся разобраться в вопросе, чтобы сначала самим понять, есть ли у него решение, а потом поделиться этим с читателями. Конечно, такой подход предполагает значительные временные затраты, о скорости здесь говорить не приходится. Ведь бывают случаи, когда необходима именно оперативность. Поэтому с июля прошлого года, помимо печатной версии, «Пушкинское информагентство» стало выпускать еще и сетевое издание с тем же привычным жителям нашего района названием «Маяк». Оно не копирует, а дополняет печатную газету, в нем события находят отражение сразу, как только происходят. А вот уже затем журналисты готовят обстоятельные материалы на обозначенные темы, которые публикуются в газете. Ведь ее читатель – человек вдумчивый, ему недостаточно просто узнать о факте, нужны еще и подробные разъяснения происходящего.

Впрочем, иногда читателю хочется поспорить, высказать свое мнение автору статьи, дополнить ее. Для этого у нас существует сайт газеты «Маяк». На нем можно оставлять комментарии, задавать вопросы, на которые мы всегда стараемся дать ответы.

Но, конечно, самым оперативным способом связаться с редакцией являются страницы информагентства в соцсетях, где с журналистами есть возможность общаться практически онлайн. В последние месяцы такая форма взаимодействия набирает обороты, и это не может нас не радовать. Ведь любому корреспонденту крайне важно знать, что думают люди о его материалах, читают ли их. Кстати, иногда именно читатели сайта и пользователи соцсетей подкидывают нам крайне любопытные темы, которые мы принимаем в работу. Ведь и газета, и электронное СМИ, и прочие источники информации не могут существовать без тех, кто их читает. Поэтому мы крайне признательны всем, кто поддерживает «Маяк» во всех его видах (печатном, электронном, соцсетях). Будем работать в этом направлении и дальше.

Ну а для подписчиков и читателей печатной версии газеты, которые любят неторопливо, на досуге полистать «Маяк», подумать над публикациями, мы продолжим печатать статьи на самые интересные и злободневные темы. И можете быть уверены: мы не напишем неправды, не введем сознательно в заблуждение, нашим журналистам можно доверять.

Отдельное спасибо в профессиональный праздник хотелось бы сказать нашим внештатным авторам. Они у нас замечательные, постоянно что-то придумывающие, находящие интересные темы. Кстати, материалы, написанные нашими внештатниками-краеведами, пользуются огромной популярностью, став «фишкой» «Маяка». Большое число поклонников появилось и у нашей рубрики «Мурановские среды», статьи для которой готовят сотрудники музея-усадьбы «Мураново». Их мы тоже искренне благодарим за сотрудничество! А еще теперь в «Маяке» публикуются материалы Пушкинского благочиния на самые различные темы, связанные с православием. Думаю, и у этой рубрики вскоре появятся свои почитатели.

Ну и, конечно, в День российской печати мы не можем не вспомнить о коллегах с телевидения (ведь в Пушкино действуют сразу два телеканала) и городского портала. Пусть у нас разные аудитории, зато мы всегда можем рассчитывать на помощь друг друга. Так что поздравляем всех с нашим профессиональным праздником и желаем, чтобы информация добывалась легко и без крайностей. Вдохновения, смелости, успехов, благодарных читателей и зрителей!

Галина БОРИСОВА,

главный редактор газеты «Маяк»

Фото Николая Ильницкого