С чего начинается фермерство?

Решив посмотреть, как на деле происходит процесс импортозамещения, корреспондент газеты «Маяк», по приглашению фермера, посетил частное подсобное хозяйство, расположенное в Пушкинском районе. Знакомьтесь: коренной житель микрорайона Новая Деревня Сергей ПОХЛЁБКИН.

После того как торговый бизнес у индивидуального предпринимателя Сергея Похлёбкина пошёл на спад, он стал думать, чем заняться дальше. Как-то раз пошёл на рынок за творогом. Дома попробовал – не понравился: вкус не тот.

В детстве Сергей часто помогал по хозяйству маме, которая держала коров, а из молока потом делала сметану, творог, сыр. Вкус тех, домашних, продуктов запомнился на всю жизнь. Поэтому спонтанно пришло решение: буду улучшать качество молочных продуктов.

Начал с того, что взял в аренду землю с постройками в посёлке Росхмель. Навел порядок на участке, отремонтировал обветшалые строения. Семь племенных дойных коров айрширской породы (дают молоко со сладким сливочным вкусом) купил в Тверской области. Так дело и пошло.

Тот, кто занимался фермерством, знает, какой это нелёгкий труд, свободного времени остаётся очень мало.

«Фермерством занимаюсь второй год. Разведение крупного рогатого скота – дело хлопотное и непростое. Работаю по 18 часов в сутки, сам ухаживаю за коровами, их сейчас уже 23. Умею доить (ежедневный надой – 150 литров), чищу коровник. Животные очень хорошо влияют на человека. Набегаешься за день, устанешь, зайдёшь к ним, пообщаешься, погладишь – и плохого настроения как не бывало», – рассказывает фермер.

Заходим в коровник.Терпко пахнет сеном и навозом, из стойла на нас с любопытством смотрят пятнистые коровы, смешно тянется мордочкой телёнок.

Среди бурёнок у Сергея Васильевича нет любимиц, ко всем относится с особой теплотой, заботой и вниманием, знает кличку каждой коровы и её характер. А он у них, как и у людей, разный: у одних – ласковый, у других – флегматичный, у третьих – довольно агрессивный. Фермер рассказывает, как одна бурёнка во время отёла положила голову ему на колени, да так и держала её в течение трёх часов, словно прося поддержки, пока не отелилась.

Рядом с коровником – курятник. Бестолково толкаясь, кудахчут куры. Расталкивая их, гордо вышагивают красавцы петухи, оглашая окрестности громким кукареканьем. Есть на ферме и перепела – их только начинают разводить.

Вести хозяйство фермеру помогают супруга Татьяна и сын Денис. Изготовление молочной продукции (а она пользуется постоянным спросом у покупателей) происходит здесь же, на ферме, своими силами и старанием. Сергей умеет делать творог, а жена – сыр и сметану.

«У частного владельца подсобного хозяйства, если он серьёзно относится к делу, качество продукции на порядок выше, чем на любой агропромышленной ферме», – делится мнением держатель подворья.

Чуть поколебавшись, задаю вопрос, выгодно ли держать подсобное хозяйство? «На корма для животных хватает», – с юмором отвечает фермер.

Одна из существенных проблем – мало территорий под пастбища, поэтому корма для животных приходится закупать. В планах фермера – со временем расширить территорию, увеличить объём производства продукции, построить новые помещения для хозяйственных нужд.

Несмотря на всю занятость, Сергей, безусловно, романтик. Он очень любит бывать на ферме весной. Рассказывает, как на глазах преображается природа, как на всю округу слышны соловьиные трели.

Покидая подсобное хозяйство, ловлю себя на мысли: побольше бы нам таких людей, как Сергей Васильевич. Ведь именно на таких крепких хозяйственниках во все времена держалось, держится и будет держаться сельское хозяйство нашей страны!

Алексей СУРКОВ

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