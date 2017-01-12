«Рождественский кубок» остался в Пушкино

В период новогодних праздников Федерация футбола Пушкинского района провела два турнира, для взрослых и детей, разыграв ежегодный «Рождественский кубок» по мини-футболу.

КВАРТЕТ ДЕБЮТНОГО ТУРНИРА

Седьмого января на паркет Дворца спорта «Пушкино» (ул. Набережная, д. 8), вышли четыре команды юношей 2006–2008 годов рождения. А если сказать точнее, то спорили между собой воспитанники двух «школ» – пушкинского «Динамо» и ДЮСШ «Красноармейск». Каждый коллектив был представлен двумя возрастами – старшим (2006 г.р.) и младшим (2007–2008 г.р.).

Несмотря на то, что дебютный турнир в данном формате собрал лишь квартет команд, на трибунах практически не было свободных мест. Участников кубка в праздничный день приехали поддержать многочисленные родственники и друзья. Шумовой поддержке и праздничной обстановке могли бы позавидовать даже организаторы соревнований всероссийского масштаба.

Обладателем главного трофея стала пушкинская команда «Динамо-06», руководит которой Дмитрий Райкин. Второе место досталось воспитанникам тренерского дуэта Юрий Крюков/Ирина Комарова из ДЮСШ «Красноармейск-06». Бронзовые награды поделили между собой коллективы тех же команд, но младшего возраста – мальчишки 2008 года рождения.

По окончании турнира всем участникам «Рождественского кубка» были вручены памятные грамоты, медали и кубки, которые предоставили организаторы чемпионата Пушкинского района по футболу и мини-футболу Алексей Ларин и Николай Рыжков.

СЕНСАЦИИ И СЮРПРИЗЫ

Главным же футбольным событием новогодних праздников стал розыгрыш «Рождественского кубка» среди взрослых команд. На этот раз в ежегодном турнире, который проходил 5, 6 и 8 января, сыграли 16 клубов из числа участников чемпионата Пушкинского района по мини-футболу.

Первые сенсации турнира случились в первый же игровой день, когда пушкинский «Авангард», действующий обладатель трофея, проиграл «Связисту» и сложил с себя полномочия победителя, а один из претендентов на победу, «Автолицей», уступил «Лесному». На следующий день упомянутые «Связист» и «Лесной», которые по причине «вылета» из кубка лидеров получили статус фаворитов, неожиданно проиграли «Связисту-2» и «Новой Деревне» соответственно. Таким образом, в полуфинал вышли четыре команды, победу которым вряд ли кто-то предрекал. Более того, три из четырех коллективов представляют вторую по силе лигу чемпионата Пушкинского района по мини-футболу: это пушкинские «Союз», «Сталь» и та же «Новая Деревня». Поэтому в квартете полуфиналистов явным претендентом на победу выглядел «Связист-2».

В первом полуфинальном матче «Новая Деревня», столкнувшись с сопротивлением «Союза» лишь в первом тайме, уверенно победила. А вот второй полуфинальный поединок преподнес самый громкий и запоминающийся сюрприз: команда «Сталь», не претендующая на место в «элите» пушкинского футбола, уступая по ходу встречи «Связисту-2», смогла отыграться и вырвать путевку в финал в серии послематчевых пенальти. Пожалуй, этот матч стал самым ярким в заключительном дне соревнований, поскольку финал упорным не получился. «Новая Деревня» без усилий одержала крупную победу над «Сталью», которая все свои силы оставила в борьбе на предыдущей стадии турнира.

Своей викторией в «Рождественском кубке» 2017 года «Новая Деревня» повторила успех многолетней давности, став двукратным обладателем трофея!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организатор турнира Николай РЫЖКОВ:

– В то время, когда на улице стояла морозная погода, во Дворце спорта кипели страсти. Искренние эмоции детей и их родителей, радующихся забитым голам, переполняли «Рождественский кубок». В нашей с Алексеем Лариным практике это был первый опыт участия в организации детского турнира. Должен сказать, что впечатления потрясающие! Видеть радость ребят при получении медалей, грамот и кубков, да еще при колоссальной поддержке с трибун, – это дорогого стоит! Также хочется поблагодарить тренеров, без которых турнир не смог бы состояться, и дать обещание, что в будущем мы постараемся проводить детские соревнования еще качественнее и чаще! Спасибо командам за яркое окончание январских праздников!

Итоги проведённого мероприятия подвёл организатор турнира Алексей ЛАРИН:

– Завершенный турнир надолго запомнится любителям пушкинского мини-футбола. Поражения фаворитов и неожиданные победы «темных лошадок», эмоции и драйв, полные трибуны и праздничная атмосфера – всё это создавало по-настоящему потрясающую обстановку в ФСК «Пушкино» в дни проведения «Рождественского кубка»! Я и мой коллега Николай Рыжков от всей души поздравляем «Новую Деревню» и руководителя команды Артема Богомолова с завоеванием трофея! Мы надеемся, что этот успех подстегнет коллектив к новым достижениям. Не могу не отметить «серебро» команды «Сталь». Под началом Александра Басова команда заметно прогрессирует с каждым годом. Помню, когда этот коллектив играл в дворовой лиге и, вступив в число участников чемпионата района, занимал последние места. Сейчас «Сталь» – финалист такого значимого турнира, как «Рождественский кубок», и это о многом говорит! В целом приятно отметить, что ежегодный рождественский турнир традиционно вызывает огромный интерес у игроков и болельщиков. Занятия спортом в новогодние праздники – отличная альтернатива продолжительному застолью!

Иван ПЕТРОВ

Фото автора

На снимке:

«Новая Деревня» – обладатель «Рождественского кубка».