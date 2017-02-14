Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Революционный «Маскарад»

14.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

Удивительные совпадения приходятся на февраль 2017 года: например, 9 февраля исполнилось 143 года со дня рождения выдающегося русского режиссёра, создателя авангардного театра Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Он начинал как актёр в созданном Станиславским Художественном театре, участвовал в репетициях, проходивших как раз в дачном Пушкино…

Здесь Мейерхольд работал над ролью Треплева в пьесе А.П. Чехова «Чайка» (1898). Более того, революционной весной 1905 года он вновь возвращается в Пушкино уже с театром-студией, который Станиславский надумал открыть на Поварской улице в Москве. По воспоминаниям современников, эти репетиции проходили в помещении, арендованном на ткацкой фабрике «Товарищества суконной мануфактуры». Здесь же, на Кудринке, Мейерхольд и поселился с женой и свояченицей летом 1905 года. Квартиру снимали в доме служащих суконной фабрики (ныне Октябрьская улица, д. 32/2. – В.П.). Казалось бы, такие театральные святыни надо беречь, сохраняя для потомков… Но 19 апреля 2015 года (ровно через 110 лет. – В.П.), сразу после Дня памятников и исторических мест (отмечается в мире с 18 апреля 1984 года. – В.П), гостевой дом-дача при усадьбе управляющего местной фабрикой Г.К. Дюпюи (между прочим, вторая половина XIX века, Октябрьская улица, д. 49. – В.П.) сгорел (подробнее смотри «Маяк» № 29 от 22.04.2015. – В.П.).

А еще имя Мейерхольда, ставящего лермонтовский «Маскарад», мистическим образом связано с революционными событиями в России в феврале 1917 года… Об этом и рассказ!

Немного о самой пьесе. У пьесы в стихах «Маскарад», написанной в 1835 году, была довольно трудная судьба, можно сказать, что над ней висел какой-то рок. Сам Лермонтов мечтал ее увидеть на сцене, но получил отказ из-за «слишком резких страстей»… Поэт несколько раз переделывал текст, но при жизни Лермонтова она так и не была поставлена. Только в 1852 году в бенефис ведущей актрисы Александрийского театра Санкт-Петербурга Марии Валберховой разрешили поставить эту драму, но всего несколько сцен, а полностью спектакль пошел лишь в 1864 году. Его сыграли пять раз, а затем сняли из репертуара.

И только спустя полвека на сцене всё того же Александрийского театра вновь задумали поставить «Маскарад». С 1911 года над спектаклем начали работать режиссер В.Э. Мейерхольд (с 1908 года в Петербурге. – В.П.), художник А.Я. Головин (только на сбор материалов затратил не менее двух лет. – В.П.) и композитор А.К. Глазунов. Постановка готовилась шесть лет – срок необычайный в истории театра. Многих актеров, заявленных в начале репетиций, увы, не стало до премьеры. Так, внезапная смерть в 1912 году ведущего актера театра В.П. Далматова, пробовавшегося на роль Неизвестного, дала жизнь такому вопросу: «Доживут ли до премьеры остальные исполнители?» Несмотря на начавшуюся в 1914 году Первую мировую войну, работа над «Маскарадом» не прекращалась. Но трудности военного времени не обошли постановку стороной. Директор императорских театров В.А. Теляковский записал в своем дневнике 19 марта 1915 года: «Военное ведомство по случаю войны забрало весь холст, заготовленный для дирекции. Когда мы обратились к нашему поставщику, он нам заявил, что 7000 аршин (русская мера длины, равная 0,71 м. – В.П.) 3-аршинного холста разрезал на портянки для войны».

Премьеру «Маскарада» назначили на 25 февраля 1917 года. В этот день было запланировано чествование исполнителя роли Арбенина – Юрия Юрьева, он отмечал юбилей – 25 лет на сцене. В городе было неспокойно, актеры и зрители с трудом добирались до театра через военные пикеты. Однако к началу спектакля зал был переполнен, в ложах сидели великие князья. И фактически под звуки первых выстрелов Февральской революции главный режиссер театра Е.П. Карпов вручал юбиляру подарок от самого императора – золотой портсигар, украшенный царским бриллиантовым орлом. Невероятно!

На следующий день, 26 февраля, несмотря на отсутствие освещения на улицах и столкновения рабочих с войсками, все три императорских театра начали свои спектакли вовремя. В таком напряженном настроении прошел второй спектакль. А уже на следующий день Теляковский позвонил Юрьеву: «Спектакль отменяется… По Литейному к Таврическому дворцу движутся толпы рабочих… Неминуемо кровавое столкновение… Не выходите из дома!» А через два дня Николай II отрекся от престола, и царская власть, а вместе с ней и императорские театры прекратили своё существование. Поэтому и называют спектакль «Маскарад» Мейерхольда закатом империи!

Сценическая история спектакля «Маскарад» продолжалась и после революции и снова с драматическими коллизиями. На протяжении 1920-х годов спектакль постоянно шел на сцене. Когда летом 1926 года «Маскарад» привезли на гастроли в Москву, он уже выдержал 150 представлений. Дважды его возобновлял сам Всеволод Мейерхольд (в 1933 и 1938 годах. – В.П.). Даже после его ареста в 1939 году (2 февраля (!) 1940-го года расстрелян. – В.П.) спектакль продолжали играть «в редакции орденоносца Ю. Юрьева». Сценическая жизнь легендарного «революционного» «Маскарада» прекратилась лишь в 1941 году (последнее представление спектакля – 1 июля 1941 года. – В.П.) – после того, как в склад декораций театра попала зажигательная бомба. Снова пожар (обнаружены лишь детали одежды, занавесов, мелкий реквизит. – В.П.)! Но даже во время эвакуации и после войны спектакль продолжали играть в концертном исполнении – без костюмов и декораций…

Судьба первого состава спектакля сложилась по-разному. Нина – Екатерина Рощина-Инсарова эмигрировала в Константинополь, а потом в Париж, где и скончалась в неполные 87 лет. Юрий Юрьев стал художественным руководителем Государственного академического театра драмы (такое название получила Александринка. – В.П.) и народным артистом СССР. Как мы уже знаем, Всеволода Мейерхольда расстреляли после долгих пыток в подвалах Лубянки. Владимир Теляковский пошел работать кассиром на бывшей Николаевской железной дороге…

Уже в наши дни, в 2003 году, в Александринке «Маскарад» поставил режиссер Игорь Селин. А в сентябре 2014-го спектакль вернулся на сцену театра в том виде, в котором его поставили в 1917 году. Постановка Валерия Фокина называется «Маскарад. Воспоминания будущего». А в программке значится: «По драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года».

Об этом спектакле много пишут даже в наши дни. Например, Валерий Золотухин в статье «Ю. Юрьев и В. Мейерхольд. «Маскарад», или Вячеслав Уралов «Последний спектакль империи» (Журнал «Историк» № 2 (26), февраль 2017. – В.П.).

Так постепенно возрождается легендарный и красивейший спектакль российской драматической сцены. Восстановим ли мы театральное наследие Мейерхольда у нас в Пушкино?

Владимир ПАРАМОНОВ

На снимках:

Мейерхольд в Пушкино.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Костюмы к «Маскараду».

Сгоревший в апреле 2015 г. гостевой дом-дача при усадьбе управляющего фабрикой Г.К. Дюпюи, в котором жил Мейерхольд.

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