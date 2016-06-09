Ремонт дорог запланирован и будет выполнен

На каких дорогах уже сделан ремонт, а какие улицы только будут заасфальтированы, как контролируется качество работ – об этом и многом другом в прямом эфире Пушкинского радио рассказала и.о. директора МУП «Пушгорхоз» О.Б. МАЛАРЕВА.

– Весна и лето – это, как обычно, разгар ремонтных и дорожных работ. «Пушгорхоз» занимается в том числе и ремонтом муниципальных дорог. Какие дороги находятся на балансе «Пушгорхоза»? В чем заключается ваша работа по ремонту дорог?

– С 1 января нам передан на содержание дополнительный объем дорог, на данный момент у нас на балансе более 250 км. Наша работа заключается в их содержании – это уборка, окос и ямочный ремонт. На летний сезон запланировано порядка 9000 кв. м ямочного ремонта, около 1500 кв. м уже сделано. Остальное планируем завершить до сентября. Мы работаем во всех микрорайонах, но, к сожалению, у нас не хватает ресурсов, чтобы охватить все единовременно, поэтому сейчас мы преимущественно занимаемся ремонтом в центральной части, в микрорайонах – по мере возможности.

– Ямочный ремонт, конечно, дело хорошее, а капитальный ремонт будет? Люди жалуются, что многие наши улицы и дворы в неприглядном состоянии. Кто должен этим заниматься?

– В 2016 году у нас запланирован капитальный ремонт 12 муниципальных дорог. Финансирование на эти мероприятия «Пушгорхоз» передаст муниципальному казённому учреждению «Дороги и транспорт». В настоящее время уже приступили к выполнению работ.

– Озвучу вопрос, поступивший к нам до эфира от слушателя Алексея. Его интересует, когда отремонтируют разбитое Кудринское шоссе. Еще у него есть предложение заставить или настойчиво попросить крупные организации, расположенные на Кудринском шоссе, куда ездит большое количество фур, как-то профинансировать ремонт этой дороги.

– Предложение, конечно, хорошее, но невыполнимое. А что касается ремонта Кудринского шоссе, его капитальный ремонт проводился в 2013 году, заказчиком работ выступала Администрация города Пушкино, по контракту гарантийный срок работ – 5 лет. Мы инициировали процесс привлечения подрядчика к выполнению восстановительных работ в рамках гарантийных обязательств.

– А что касается ямочного ремонта, есть какие-то гарантийные обязательства по нему?

– В настоящий момент гарантии по ямочному ремонту законодательно никак не регламентированы.

– Давайте объясним, в чем заключается ямочный ремонт?

– Процедура ямочного ремонта такова: обрезаются края ямы для получения ровной кромки, яма продувается, обрабатывается битумной мастикой, после чего заливается асфальтобетонная смесь.

– Есть ли какие-нибудь установленные нормативы, сколько должна продержаться эта «заплатка»?

– Установленных нормативов нет.

– Ольга Борисовна, в обязанностях «Пушгорхоза» – содержание и благоустройство общественных территорий, или, как они правильно называются, объектов благоустройства, таких, как Пушкинский городской парк культуры, мемориал «Скорбящая мать», фонтаны, Травинское озеро, Советская площадь. В каком состоянии они находятся на данный момент? И как вы их обслуживаете?

– Обслуживаем мы их ежедневно. Производим уборку мусора, окос, приступили к высадке цветов. На этот год запланирован ремонт фонтанов на бульваре в Дзержинце, мемориале «Скорбящая мать» и Советской площади, также будет проведен капитальный ремонт мемориала «Скорбящая мать» и капитальный ремонт уличного освещения озера Травинского.

– Будут ли фонтаны остановлены на время ремонта?

– Да. График отключения уже готов, в ближайшее время мы разместим его на сайте. Фонтаны будут останавливаться поочередно.

– Фонтаны ремонтировались уже не единожды. Нельзя ли сделать один раз капитальный ремонт на несколько лет?

– Проводить капитальный ремонт достаточно затратно, поэтому работы проводятся поэтапно. В прошлом году ремонтировали одну часть оборудования, в этом запланирован ремонт чаши и т.д. Тут еще нужно понимать, что фонтаны – это агрессивная среда. Такие объекты достаточно проблематичны в содержании.

– Жители жалуются на недостаточное освещение около озера Травинского. Какие работы запланированы там?

– Будет проведен ремонт опор освещения, а также ремонт и перекладка силового кабеля.

– Звонила Галина с улицы Оранжерейной, там проблема с аварийным деревом между 5 и 7 домами. Дерево пока не упало, так как зацепилось за соседнее, однако, если будет сильный ветер, оно может упасть прямо на тротуар. Далее – рядом, в Морозовском лесу, никто не следит за деревьями, там тоже много сухостоя. Скажите, пожалуйста, куда обращаться по этому поводу, звонить?

– Обратиться можно в «Пушкинское городское хозяйство» по телефону 539-92-15, оставить заявку, либо в свои территориальные отделы Администрации Пушкинского муниципального района. Конкретно улица Оранжерейная – это отдел «Центр». Мы обязательно выедем на место, оценим сложившуюся ситуацию и примем необходимые меры. Морозовский сквер у нас на балансе не числится, но жители могут обратиться в территориальный отдел администрации и через него решить вопрос с неухоженными деревьями в данном сквере.

– Звонит жительница дома 4а по 2-му Фабричному проезду Наталья. Можно ли отремонтировать ямы на 2-м Фабричном проезде или поменять там асфальт? И еще у нее вопрос по поводу электрических проводов, которые протянуты в ветках деревьев. Если будет замыкание, это может вызвать возгорание и пожар. Есть ли возможность произвести опилку этих деревьев? Она неоднократно обращалась в ЖЭУ, но никаких действий не последовало.

– Ямочный ремонт на 2-м Фабричном проезде у нас запланирован и будет выполнен. По поводу деревьев – надо будет выехать, определить территорию. Если деревья находятся на муниципальной земле, то это наша зона ответственности, и мы проведем все необходимые работы. Если это придомовая территория, обязанность ложится на управляющую компанию.

– Ольга Борисовна хотелось бы поговорить о технической оснащенности «Пушгорхоза». Какая техника у вас есть, и какую вы хотели бы приобрести?

– На сегодняшний день у нас порядка 30 единиц техники. Это 4 трактора, 4 самосвала, 2 КамАЗа с навесным оборудованием (зимой для песко-соляной смеси, летом – бочка для полива) и т.д. Конечно, с учетом дополнительно переданных нам территорий этой техники не хватает. Мы вступили в 2 областных программы софинансирования от Главного управления дорожного хозяйства Московской области и Министерства ЖКХ МО. Это поможет нам приобрести порядка 7 единиц, плюс за собственные средства приобретаем 4 единицы. Такая закупка проходит согласование в Комитете по конкурентной политике Московской области. Но и этого объема будет недостаточно, поэтому мы вышли на Совет депутатов г. Пушкино с просьбой выделить нам дополнительное финансирование на приобретение еще 21 единицы техники.

– Ольга Борисовна, прошлая зима выдалась довольно снежной и трудной для «Пушгорхоза», все помнят снежные завалы. Тогда, по разным причинам, вам не удалось закупить достаточное количество техники. Сейчас лето, но, как говорится, готовь сани летом. Мы можем быть уверены, что предстоящей зимой у вас будет достаточно техники, и город будет убираться качественно и оперативно?

– Я приступила к исполнению обязанностей директора в марте, на сегодняшний день мы выработали полное понимание по необходимому количеству техники и по способам финансирования ее приобретения. Конечно, 100% уверенности, что мы все успеем закупить, быть не может, так как не все зависит от нас, и даже не все зависит от администрации, поэтому мы пошли параллельным путем и разрабатываем схему привлечения подрядных организаций в зимний период. Готовим технические задания, разрабатываем формы муниципального контракта «по заявкам», то есть если потребность в помощи подрядных организаций будет, мы разместим заказ, если такой необходимости не будет, то и денег на это тратиться тоже не будет.

– Предлагаю ответить еще на несколько вопросов, которые мы получили заранее. Звонила Мария Михайловна, она говорила, что в соседней Ивантеевке парки обрабатываются от клещей. В Пушкино что-то подобное происходит или планируется?

– Мы начали прорабатывать данный вопрос, но это не совсем наша компетенция, это больше компетенция здравоохранения и Роспотребнадзора. У нас не предусмотрено финансирование на такие виды работ, но, понимая угрозу, мы разослали соответствующие письма в несколько специализированных организаций, чтобы понять, насколько это необходимо. Сначала ведь проводится обследование, решение о необходимости обработки будет приниматься на основании заключения.

– Звонил Павел Викторович. На западе Пушкино есть сквер Маяковского, он не благоустроен. Павел Викторович спрашивает, кто же отвечает за содержание этого сквера?

– Сквер находится на балансе «Пушгорхоза». По муниципальным заданиям мы проводим там окос и опиловку. Насколько я знаю, был проведен конкурс проектов по реконструкции этого сквера. В «Пушгорхозе» не предусмотрено никакого финансирования на проведение работ по реконструкции. Мы только содержим.

– Вот любопытный вопрос от нашей слушательницы Антонины Сергеевны. Она недавно купила квартиру в строящемся микрорайоне Новое Пушкино, скоро туда въедет. Возник вопрос, кто будет отвечать за содержание территории там и следить за состоянием дорог, дворов? «Пушгорхоз»?

– Решение будет принимать непосредственно собственник дорог после того, как они будут оформлены в собственность муниципалитета. Если собственник решит передать их на обслуживание в «Пушгорхоз», значит этим займемся мы. Но опять-таки речь идет только о дорогах общего пользования.

– Но в таком случае вам придется расширять и штат сотрудников, и парк техники.

– Нам в любом случае нужно расширять и штат сотрудников, и парк спецтехники.

– Кстати, по поводу расширения штата: нас сейчас, возможно, слушают люди, которые ищут работу.

– У нас дефицит кадров. Мы сейчас будем набирать порядка 25 новых сотрудников: водителей, механиков, дорожных рабочих, рабочих зеленого хозяйства. Если кто-то заинтересовался, обращайтесь по телефону 539-92-15.

– Звонила Валентина Сергеевна, она живет в частном доме в Новой Деревне. На ее участке стоит сухое дерево, которое нужно спилить и, соответственно, вывезти. Занимается ли «Пушгорхоз» такими работами?

– Такими работами мы занимаемся. Если это дерево находится на муниципальной земле, спилим его в рамках муниципального задания. Если на территории частного лица, либо организации, мы можем выполнить эти работы в рамках платных услуг. Валентина Сергеевна может обратиться

к нам по телефону, также есть

информация на сайте.

Пушкинское радио можно слушать:

– по проводной сети и на эфирной частоте 70,61 МГц – понедельник, вторник, четверг, пятница, в 18.10;

– на кабельном телеканале «Твой Пушкинский» – ежедневно, в 7.30 и 16.30;

– на сайтах ivanteevka.tv, bibliopushkino.ru

Записи прямых эфиров размещаются на интернет-портале pushkino.tv