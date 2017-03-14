Пушкинский фонд местного развития приобрел оргтехнику для инспекторов по делам несовершеннолетних городского отдела полиции

Адрес Московский проспект, 14 хорошо знаком, пожалуй, тем горожанам, у которых есть проблемы с детьми. Ведь именно здесь — на первом этаже жилого дома, в самой обычной квартире, трудятся инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции г. Пушкино. Впрочем, трудятся – не совсем точное слово, скорее помогают тем детям и подросткам, которые, по своей ли, по чужой ли воле оказались в сложной жизненной ситуации.

А потому отвлекать от этой сложной и важной работы инспекторов не должны никакие бытовые вопросы, как, например, принтер с истекшим сроком годности. Об этом, собственно, и зашла речь во время очередного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Пушкинского района. Там-то и посоветовали полицейским обратиться со своим вопросом в Пушкинский фонд местного развития.

И фонд помог. Как раз к Международному женскому дню (а инспекторами по делам несовершеннолетних служат исключительно представительницы прекрасной половины человечества) директор Пушкинского фонда местного развития Артур Гагиев вручил сотрудницам отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции г.п. Пушкино (так теперь именуется эта служба)многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции и принтера, и сканера.