Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Пушкинский фонд местного развития оказал финансовую помощь школьному музею Боевой славы Зверосовхозской школы

12.03.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Сегодня музеи созданы при каждой школе. Все они разные, все интересные. Но в небольших поселках, в которых школа выполняет роль единственного места сосредоточения культурной, общественной жизни, школьный музей играет особую роль. Здесь сохраняется история не только учебного заведения, но и всего поселка, его жителей, которые являются прабабушками, прадедушками нынешних учеников. А это и есть та связь поколений, которая позволяет «дела давно минувших дней» приблизить к дню сегодняшнему.

При Зверосовхозской школе такой музей, при поддержке администрации учебного заведения, которая всегда тесно взаимодействует с ветеранской организацией поселка, основала местная жительница Нина Георгиевна Черкашина. Вместе со школьниками она провела огромную поисковую работу, собрав для экспозиции ценный исторический материал о жителях Зверосовхоза, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сегодня в школьном музее хранятся не только фотографии героических земляков, но и их фронтовые письма, награды и прочее, прочее, прочее. Именно здесь проводятся все школьные мероприятия, посвященные истории Великой Отечественной войны. В том числе и со школьного музея Боевой славы начинают свое знакомство со школой первоклассники. Используя материалы экспозиции школьного музея готовят проекты старшеклассники. Они же проводят экскурсии для учащихся Царевской школы и воспитанников детского сада «Аленушка». Кроме того, здесь же проходят встречи ветеранов со школьниками, объединяющие представителей разных поколений.

Но музейная работа – это не только сбор документов, материалов для экспозиций, но еще и необходимость оформлять их соответствующим образом. Необходимо готовить стенды, реставрировать старые фотографии. А это довольно затратные в материальном плане мероприятия, средства на которые приходится изыскивать Нине Георгиевне, как основательнице музея. Вот и решила она обратиться за финансовой помощью к директору Пушкинского фонда местного развития Артуру Гагиеву. И фонд выделил школьному музею средства, необходимые на дальнейшую работу с экспонатами. Так что экспозиция расширяется, поисковая работа продолжается.

Государство и общество, Новые публикации

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