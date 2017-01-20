Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов

В четверг, 19 января, состоялось очередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино. Обсуждались муниципальные программы по развитию 19 и 20 кварталов. А также концепция благоустройства парка «Березовая роща» (мкр. Кудринка).

К чему прицепить 14 квартал?

Докладчиком по 19 и 20 кварталам выступал и.о. заместителя Главы районной администрации Вячеслав Жуковец. Доклад был предельно лаконичным. «Депутаты получили от районной администрации предложения по поводу развития 19 и 20 кварталов г. Пушкино, — сказал он. – Реализация этих программ позволит решить основные задачи города по ликвидации в этих кварталах аварийного и ветхого жилья».

Депутаты поинтересовались, как в проекте отражены интересы 8-й школы.

«Разработан проект пристройки к 8-й школе, — ответил Жуковец. – Цена работ – порядка 305 млн. рублей. Плюс 5-7 млн. из-за инфляции. Вопрос будет решаться за счет инвест-соглашения с застройщиком. И частично за счет привлечения средств Московской области».

«А кто у нас застройщик?»

«Конкретно по застройщику решение пока не принято. Возможно, это будет «Допушкино».

Далее последовал вопрос по поводу частной застройки в районе улицы Озерной.

«Нет, частные дома мы не можем трогать, — сказал Вячеслав Жуковец. – Это уже застройщик, возможно, будет вести с частниками переговоры насчет выкупа этих участков».

Депутат Виктор Лисин напомнил собравшимся о проблеме 14 квартала – это по левой стороне Московского проспекта, от бывшей типографии до Надсоновской. А дальше начинается 20 квартал

«Мы не зря ведь раньше привязывали 14 квартал к 20-му, — сказал Виктор Лисин. – В 14 квартале небезызвестный застройщик в свое время «хорошо» поработал: выкупил частные дома, застроил самые вкусные кусочки. Если мы 14-й квартал сейчас отцепим от 20-го, он у нас никогда не будет реконструирован».

«Если мы 14-й привяжем к 20-му, то мы и 20-й не сможем сдвинуть с мертвой точки», — возразил Вячеслав Жуковец.

В итоге комиссия рекомендовала вынести программы развития 19 и 20 кварталов на заседание Совета депутатов.

На Кудринский парк снова обещали дать денег.

О концепции развития парка «Березовая роща» докладывал Алексей Хвощинский, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства районной администрации.

«Неделю назад мы направили вам материалы по парку в Кудринке, — сказал он депутатам. – Там представлены концептуальное решение, зонирование территории, перечислены парковые объекты – входные группы, веревочный городок, детский городок, площадка для воркаута, открытая сцена с навесом, парковка, спортивная площадка для разных возрастов, в том числе и для маломобильных групп граждан, и т.д. В этом году на парк запланировано 20 млн. рублей (половину выделяет Министерство культуры, остальное – муниципальный бюджет). Хотелось бы на этом подготовительном этапе выслушать ваши предложения и донести их до проектировщиков, чтобы учесть в работе».

«К 250-летию со дня образования Кудринки тоже была разработана программа по реконструкции парка «Березовая роща», — напомнил докладчику депутат Дмитрий Шляпин. – Цена проекта – 12 миллионов, из них 4 миллиона – областной бюджет и 8 миллионов – городской. Поступило 4 млн. из областного бюджета, их отторговали на 3,5 млн., а 8 млн. никто не выделил. На этом все и закончилось».

«Но сейчас у нас есть 20 миллионов!» — оптимистично возразил Хвощинский.

«Когда вы это реализовывать собираетесь?»

«В июле этого года. Двадцать миллионов реально освоить за два месяца. Открытие министерство планирует в октябре».

Депутаты рекомендовали администрации разместить всю информацию по проекту реконструкции парка «Березовая роща» в СМИ. А сами депутаты должны будут провести встречи с избирателями в своих округах, чтобы собрать соответствующие пожелания пушкинцев.

Андрей Воронин.

Фото автора.

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