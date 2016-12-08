«Пушгорхоз» очень ждёт подрядчиков и новую технику

Этой зимой все пушкинские дороги (за вычетом областных) чистит от снега «Пушгорхоз». С директором этой организации мы встретились в самый снегопад. Накануне выпало около четверти месячной нормы осадков. Утром все пушкинские автомагистрали были уже вычищены, а в центре города даже успели почистить тротуары. В западной же части с тротуаров снег убрали только следующей ночью (судя по следам, там прошел мини-трактор). С подробностями очередной эпической битвы со снегом с нашей газетой поделилась директор «Пушгорхоза» Ольга МАЛАРЁВА.
– Ольга Борисовна, в каком режиме сейчас работают Ваши сотрудники?
– У нас сформированы дневные и ночные бригады. Работаем на пределе возможностей. Разместили аукционы по обслуживанию трех микрорайонов – Заветы Ильича, Мамонтовка (+Звягино) и Кудринка (+Кавезино). Уже есть заявки на всех лотах, 9 декабря состоится первый аукцион. То есть до прихода подрядчиков нам осталось продержаться совсем чуть-чуть. Потому что, конечно же, не хватает сейчас ресурсов и погодные условия, как видите, непростые.
– А что с техникой?
– Техника поступает, увы, не так быстро, как бы нам хотелось. Должны в ближайшее время получить 13 машин. Пять мы закупили сами (за счет муниципального бюджета), прошли все аукционы, какие-то контракты уже заключены, какие-то находятся в стадии заключения. Одна «Газель» уже пришла, ждем два трактора МТЗ-80 с навесным оборудованием. Ждем «кадээмку» (комбинированная дорожная машина), мини-погрузчики. По линии Министерства ЖКХ должно прийти три машины (трактор МТЗ и мини-погрузчики) – контракты уже заключены, срок поставки – 20 дней. Мы надеемся до Нового года их получить. И еще пять единиц техники должно поступить по линии Главного управления дорожного хозяйства.
– Помимо дорог, на «Пушгорхоз» возложены обязанности по праздничному оформлению города. Когда собираетесь ставить главную городскую ёлку?
– Все праздничное оформление города мы уже смонтировали. Кроме главной елки на Советской площади. Как только 11 декабря с площади съедет ярмарка, мы сразу же приступим к монтажу. При благоприятных погодных условиях смонтируем за 3-4 дня. Конструкция ёлки уже достаточно изношенная, поэтому с каждым годом собирать её становится всё сложнее. Возможно, в следующем году будет куплена новая ёлка. По крайней мере, мы такую заявку уже подали в администрацию.
– Мы в соцсетях уже разместили фотографии праздничного убранства города – очень красиво у вас получилось.
– Спасибо! Вот только отметьте, пожалуйста, что эти украшения не предназначены для детских игр. Мы щитами закрыли на зиму фонтаны. По этим щитам лазают дети, играют, катаются, как с горки. В результате покрытия ломаются – они не рассчитаны на такие нагрузки, и это очень опасно: под ними расположены форсунки, которые могут травмировать провалившегося человека. Мы, где могли, уже разместили объявления. И хотелось бы к читателям «Маяка» тоже обратиться: не допускайте, пожалуйста, игры детей на покрытии фонтанов. И все эти праздничные шары, олени из лампочек тоже не предназначены для детских игр, там же электричество подведено, это опасно!
Интервью подготовил Андрей ВОРОНИН
Фото Николая Ильницкого
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