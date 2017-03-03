Прогрессивные миллионеры

(Отрывки из повести)

Однажды работа занесла меня в Центральный партийный архив. Пользуясь моментом всеобщей гласности и снятия всяких покровов, я запросила личный фонд семьи Ульяновых. Путеводитель подсказал, что там можно найти нечто интересное для меня. Например, в письмах Надежды Константиновны наша фамилия встречалась в описании сплошь и рядом. Крупская переписывалась не только с Инессой, своей соратницей по революционной борьбе. Она писала письма её мужу, Александру Евгеньевичу Арманду, их с Инессой дочерям Ине (именно так, с одним н!) и Варваре, их мужьям.

Прочитав первое письмо Надежды Константиновны, адресованное «Инессе маленькой» — так все называли Ину, дочь Инессы и Александра Арманд, — я испытала сильные ощущения. Оказывается, мы так мало знаем о своих предках!

Я пишу для тех, кому ещё интересны мотивы и чувства людей из далёкого прошлого, которые не считали народ «биомассой», как некоторые нынешние политики. Они заслуживают, чтобы их вспомнили, — эти деятельные мечтатели , пожертвовавшие личным благополучием, счастьем, свободой и даже самой жизнью ради общественного блага. Такая порода сейчас полностью вымерла, и нам остается только изучать их, как изучают динозавров.

С точки зрения моих современников, эти люди страдали политической близорукостью и просто отсутствием основных инстинктов.

Как представляли своё собственное будущее некоторые наследники Евгения Евгеньевича и Варвары Карловны Арманд, занявшись подрывом устоев самодержавия? Может быть, они думали, что царя свергнут, и тогда исчезнут все препятствия развитию предпринимательской деятельности и общественного устройства, а их положение останется прежним? Иначе, как можно объяснить, что сразу несколько детей этой богатой и уважаемой пары, все потомственные почетные граждане, активно занялись революционной деятельностью?

Хозяева против… хозяев

В апреле 1897 года среди ночи к дому фабриканта Арманда в селе Пушкино подъехала колка и несколько конных жандармов. Разбудили хозяев. Евгений Евгеньевич был уравновешенным человеком, поэтому на сообщение жандармов о том, что они произведут в доме обыск, равнодушно ответил: «Ищите, молодые люди. Только что вы там собираетесь найти?»

Спустя час с небольшим Евгений Евгеньевич и Варвара Карловна сидели в гостиной, потрясённые, и не знали, что сказать друг другу. В комнате их родственника и репетитора молодых Армандов Евгения Евгеньевича Каммера жандармы нашли целое подпольное издательство. За ним уже давно следили филеры, поэтому вместе с репетитором арестовали и его подопечных, с которыми он общался не только в Пушкино, но и на московских квартирах. Жандармы увезли с собой Бориса Евгеньевича, студента Московского университета, и 15-летнего Лёвушку, Льва Эмильевича. Выяснилось, что юный гимназист руководил марксистским кружком рабочих, регулярно проводя просвещение пролетариата в ближнем овраге у фабрики. Его старший кузен Борис тоже систематически бывал на производстве. Это даже радовало старших — такой интерес к семейному делу. Но с некоторого времени на фабриках стало неспокойно. Несмотря на лучшее положение, чем у соседей, рабочие выражали недовольство. Неуловимые агитаторы разбрасывали на заводе «предметные письма», восстанавливая рабочих против хозяев. Но кто-то из рабочих возмутился и отнёс письмо в полицию. Собственно, поэтому в доме производился обыск.

Из комнаты Каммера жандармы изъяли склад нелегальных печатных и рукописных изданий революционного толка, гектограф , два мимеографа ( машина для трафаретной печати- прим. автора ), множество готовых трафаретов, краску, стопки писчей бумаги. В одном из московских домов, принадлежавшем Армандам, жандармы нашли 50 экземпляров брошюры «О Всероссийском рабочем съезде». Евгений Евгеньевич и Варвара Карловна даже не подозревали, что их близкие не ограничиваются дискуссиями либерального толка за общим столом.

Евгений Каммер взял на себя всю вину. В полицейском «Обзоре важнейших дознаний о революционной деятельности Московского Рабочего Союза» напечатан отчёт филеров о слежке за Каммером и выдержки из протокола допроса. «Проживавший с лета 1896 года в семействе Арманд в качества репетитора студент Московского технического училища Евгений Каммер вел со своим подопечным Борисом Армандом беседы о пропаганде и распространении нелегальной литературы среди рабочих. С его согласия он в разное время доставлял в дом Армандов в Пушкино пишущие машинки и прочее революционное имущество, обнаруженное при обыске».

В итоге решением Судебной палаты Бориса Арманда поместили под домашний арест, а его двоюродного брата, юного Лео отправили на несколько месяцев в ссылку за границу. Каммеру запретили проживать в крупных российских городах. Арманды повели себя, как близкие родственники: платили за адвокатов, внесли залог за освобождение из тюрьмы, помогли уехать в Германию, и вплоть до его возвращения поддерживали опального Каммера деньгами и дружеским участием. В то время, когда произошла эта драматическая история, Инесса еще и думать не думала об участии в революционном движении. Хотя за семейным столом Армандов в Пушкино не прекращались разговоры о необходимости перемен в России.

За семейным столом

Сам этот стол заслуживает нескольких слов. Хотя бы потому, что он сохранился в семье до сих пор. Такие столы не были редкостью в залах помещичьих усадеб. За таким же точно столом в имении Гончаровых «Полотняный завод» обедал, еще будучи женихом Натали, Пушкин. Это так называемый стол- сороконожка. Когда он сдвинут, то за ним легко усаживаются двенадцать человек. Когда раздвинут – несколько десятков. Сейчас этот стол занимает полкомнаты в небольшой типовой московской трёшке, где живет семья архитекторов Семеновых-Прозоровских, состоящих с Армандами в близком родстве. За этим историческим столом, стоявшим до революции в одной из комнат дома в Пушкино, порой сиживала семейная компания из 50-ти человек. Внуков кормили отдельно — их в семье насчитывалось 45 душ. За столом у взрослых старые родители обычно молчали и слушали молодежь. О чём говорили? О несовершенствах человеческого общества. Предлагали свое видение переустройства. Будущая революционерка Инесса в то время ещё не вникала в эти разговоры своих молодых родственников. Француженка Инесса Стефан, англиканского вероисповедания почему- узнаем позже) стала мадам Арманд в 1893 году, выйдя замуж за старшего сына фабриканта Евгения Евгеньевича Арманда. Для православного венчания Инесса взяла своё второе имя – Елизавета. Теперь по документам новобрачная стала Елизаветой Арманд. Мы точно не знаем, кто поймал её букет невесты, но вскоре состоялась следующая свадьба. Рене Жюстина Луиза, которую для краткости в семье называли просто Рене, с первой встречи покорила Армандов. Девушке было 17 лет. Она не отличалась яркой красотой и темпераментом своей старшей сестры, зато обладала прекрасным сопрано. Рене, единственная из дочерей, унаследовала от родителей певческий дар. Она закончила в Париже высшую музыкальную школу. Парижанка не так давно приехала в Россию и испытывала трудности с русским языком, которого почти не знала. Поэтому в семье Арманд, где родным языком по-прежнему оставался французский, она сразу почувствовала себя, как дома. Будущая родственница начала репетировать роль в любительском спектакле, входившем в программу свадебных торжеств. В сохранившейся программке того спектакля значилось: в ролях – мадам Инес Арманд, мадемуазель Рене Стеффен. Инесса была артистична, прекрасно играла на фортепьяно. Рене обладала голосом, который завораживал слушателей. Сёстры просто покорили местный высший свет. В любительский театр иногда заезжал сосед по Пушкино — Алексеев, которого весь мир знает как Константина Сергеевича Станиславского.

Второй сын Евгения Евгеньевича и Варвары Карловны, Николай сделал предложение Рене. Браки между свойственниками церковь запрещала, но щедрые жертвователи Арманды выхлопотали разрешение Патриархии.

После свадьбы двоих старших сыновей Евгений Евгеньевич выделил из семейного имущества обеим молодым парам по поместью недалеко от Пушкино. Александру и Инессе досталось имение в Ельдигино, Николаю и Рене – в Алешино, всего в пяти верстах одно от другого.

Неподалеку располагалось село Пестово, тоже бывшее в собственности семьи. Там Арманды любили проводить погожие дни.

ФАБРИКАНТ-БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Братья Арманды после смерти отца, потомственного почётного гражданина, получили вместе с этим наследственным званием две фабрики, несколько больших каменных домов в Москве, несколько сёл и обширные лесные угодья.

Глава клана Евгений Евгеньевич, чем-то похожий на профессора в своём неизменном сюртуке, распоряжался всем имуществом. Фабрики, доставшиеся по наследству от отца Евгения Ивановича, не были разделены между братьями, поскольку Эмиль и Адольф не чувствовали склонности к предпринимательству. У Евгения Евгеньевича и его братьев был общий «порок», сильно мешавший им в ведении дел. Они были добрыми людьми. Рабочим платили значительно больше, чем все окружающие фабриканты. На свадьбы девушкам-работницам выделялось приданое: одинаковые комоды, посуда, кухонная утварь и, разумеется, ткани, произведенные фабрикой. Также женихам и невестам предоставлялись экипажи для свадебного поезда. Когда однажды село Пушкино сгорело, Арманды за свой счёт отстроили 50 крестьянских дворов. После смерти сына Евгения Евгеньевича Андрюши, убитый горем отец в память о покойном построил для крестьян больницу, называвшуюся Андреевской и главным врачом назначил своего зятя доктора Коля. Такой оборудованной больницы не было ни в одной деревне.

Для ведения лесного хозяйства Арманды вступили в компанию с купцом Аигиным и доверили ему все дела. Он их очень крупно обокрал.

Аналогичные истории, правда, несколько в меньших масштабах, повторялись почти со всеми управляющими в их имениях. Иногда только через десятки лет «управления» таких «поверенных» обнаруживалось, что тот или иной свёл «для себя» сотни, сотни десятин лесу. Его только увольняли, но никогда в суд не подавали. Поэтому Евгений Евгеньевич с облегчением вздохнул, когда смог передать управление лесными угодьями, тянувшимися до Сергиева Посада и включавшими в себя Икшу, своему старшему сыну. Александр Евгеньевич был занят с утра до вечера. Его обязанности не ограничивались заботой о лесе. Он был кандидат-директором ткацких фабрик. По доверенности отца работал в Дмитровском уездном земском собрании — была такая форма местного самоуправления в царской России. Его семья увеличивалась. Любимая и любящая жена за 9 лет совместной жизни подарила ему двух сыновей и двух дочерей. Дома Инесса никогда не давала ему скучать. Она была полна идей. Первое, о чём попросила любимая, — построить в селе школу, где она могла бы преподавать грамоту не только детям, но и их родителям. «Сколько нищеты в домах! Сколько богатства в книгах!» — записала Инесса в своём дневнике. Она была уверена: все недостатки российской жизни можно искоренить поголовным образованием населения. И была готова работать, засучив рукава, на этой ниве. И только позже, в 1902 году, окончательно пришла к выводу, что косметическим ремонтом в России не обойдёшься.

( Продолжение следует).

Об авторе:

Рене Арманд родилась в Риге в семье кинорежиссёра Павла Арманда и его жены Ольги, полностью посвятившей себя многодетной семье. Закончила факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова (заочно). С 19 лет работает в СМИ.

На фото:

Братья Арманд

Борис Евгеньевич Арманд

Инесса Арманд

Владельцы Торгового общества Евгений Арманд и сыновья Николай Евгеньевич, Евгений Евгеньевич, Александр Евгеньевич