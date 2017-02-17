Программа X Фестиваля музыкального искусства в Пушкино

27 февраля, в 19:00 – торжественное открытие X Фестиваля музыкального искусства. «Орган в зеркале времени».
Заслуженный артист РФ, профессор Алексей Паршин (орган).
2 марта, в 19:00 – «Времена года по органному календарю».
Лауреаты международных конкурсов Татьяна Конина (орган), Наталия Калиничева (скрипка), Михаил Калиничев (виолончель).
5 марта, в 19:00 – «Рога трубят весну».
Квартет валторн «НОТА-АРТ». Лауреаты международных конкурсов Арсений Самсонов, Сергей Коробов, Сергей Крюковцев, Герман Бушуев.
6 марта, в 19:00 – «Романтическое настроение».
«МОС-ТРИО». Лауреаты международных конкурсов Марина Белашук (фортепиано), Ольга Филатова (виолончель), Станислав Ярошевский (флейта).
9 марта, в 19:00 – «О, Музыка, тебя благодарю!».
Михаил Журков (баритон), заслуженный артист Республики Коми, солист оперной труппы Саратовского академического театра оперы и балета; Ольга Зайко (фортепиано), лауреат международных конкурсов.
12 марта, в 19:00 – шотландский кейли-бэнд Clann McCeol («Клан Мак Кьол»).
Анна Ковалева (фортепиано), Анна Кабашная (скрипка) Аида Винокурова (вокал), Александр Киселев (гитара), Артём Чернов (ударные), Сергей Ковалев (волынки, вистлы).
14 марта, в 19:00 – «Балалайка – душа России».
Арт-проект профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Андрея Горбачёва (в рамках всероссийской акции).
19 марта, в 17:00 – опера «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.
Совместный проект театра «Амадей» Олега Митрофанова и Музыкального театра под руководством Ирины Комаровской.
В программе фестиваля возможны незначительные изменения.
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