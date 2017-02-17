Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Программа X Фестиваля музыкального искусства в Пушкино

17.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

27 февраля, в 19:00 – торжественное открытие X Фестиваля музыкального искусства. «Орган в зеркале времени».

Заслуженный артист РФ, профессор Алексей Паршин (орган).

2 марта, в 19:00 – «Времена года по органному календарю».

Лауреаты международных конкурсов Татьяна Конина (орган), Наталия Калиничева (скрипка), Михаил Калиничев (виолончель).

5 марта, в 19:00 – «Рога трубят весну».

Квартет валторн «НОТА-АРТ». Лауреаты международных конкурсов Арсений Самсонов, Сергей Коробов, Сергей Крюковцев, Герман Бушуев.

6 марта, в 19:00 – «Романтическое настроение».

«МОС-ТРИО». Лауреаты международных конкурсов Марина Белашук (фортепиано), Ольга Филатова (виолончель), Станислав Ярошевский (флейта).

9 марта, в 19:00 – «О, Музыка, тебя благодарю!».

Михаил Журков (баритон), заслуженный артист Республики Коми, солист оперной труппы Саратовского академического театра оперы и балета; Ольга Зайко (фортепиано), лауреат международных конкурсов.

12 марта, в 19:00 – шотландский кейли-бэнд Clann McCeol («Клан Мак Кьол»).

Анна Ковалева (фортепиано), Анна Кабашная (скрипка) Аида Винокурова (вокал), Александр Киселев (гитара), Артём Чернов (ударные), Сергей Ковалев (волынки, вистлы).

14 марта, в 19:00 – «Балалайка – душа России».

Арт-проект профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Андрея Горбачёва (в рамках всероссийской акции).

19 марта, в 17:00 – опера «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.

Совместный проект театра «Амадей» Олега Митрофанова и Музыкального театра под руководством Ирины Комаровской.

В программе фестиваля возможны незначительные изменения.

Культура и искусство, Новые публикации

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