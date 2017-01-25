Природный или угарный газ: как предотвратить несчастный случай

За последнее время в нескольких регионах России зафиксированы происшествия, связанные с использованием газа в быту.
Чаще всего это отравления угарным газом либо несчастные случаи, причиной которых стали взрывоопасные свойства природного газа. К сожалению, зачастую происходит подмена понятий природный и угарный газ.
«Для того чтобы обезопасить себя и окружающих от негативных последствий использования газа, важно соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования, а также знать свойства природного и угарного газов», – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
В чем разница и как не допустить несчастных случаев при пользовании газом в быту? Давайте разберемся.
Природный газ – тот, который подается по газовым сетям в газоиспользующее оборудование.
Для выявления его возможной утечки газ до подачи в газопровод подвергают одоризации, то есть придают специфический запах путем ввода в него специальных компонентов.
Чем опасна утечка природного газа?
В первую очередь, природный газ взрыво- и пожароопасен. При концентрации 5 % от объема помещения при наличии источника огня способен вызвать взрыв и пожар.
Во-вторых, при более высокой концентрации (более 10 %) у человека может наступить удушье от нехватки кислорода.
Первыми симптомами негативного воздействия природного газа являются головокружение и головная боль. Как только почувствовали запах газа, откройте настежь окна, перекройте источник газа и вызовите газовую службу, не зажигайте огня, не пользуйтесь электричеством.
Как предотвратить несчастный случай:
- Своевременно проводить техническое обслуживание газоиспользующего оборудования силами специализированных организаций.
- Всегда проветривать помещение, в котором находятся газовые приборы. Хорошая вентиляция – гарантия безопасности при пользовании газом.
- Не пытаться устранить неполадки в работе газового оборудования самостоятельно, необходимо вызвать специалистов газовой службы.
Угарный газ – это продукт неполного сгорания природного газа, образующийся, например, в газовых колонках.
Угарный газ практически не имеет запаха и не взрывоопасен, в отличие от природного газа.
При отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале угарный газ может вызывать тяжелые отравления. Даже в небольших количествах угарный газ опасен: 0,1 % содержания в помещении – начало отравления, 0,5 % – обморочное состояние.
Причиной отравления людей угарным газом является отсутствие притока воздуха, необходимого для полного сгорания газа, а также неисправности дымовых каналов при пользовании бытовыми отопительными и водогрейными приборами.
Визуально при полном сгорании пламя светло-голубое или голубовато-фиолетовое, при неполном сгорании – желтовато-соломенное.
Первым симптомом негативного воздействия угарного газа являются головная боль, головокружение, тошнота, общая слабость.
Как предотвратить несчастный случай:
- Обязательно регулярно проверять наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах, ее отсутствие может привести к отравлению угарным газом. Наличие тяги в дымовых каналах проверяется до розжига, во время работы и после выключения прибора: нужно поднести зажженную спичку «под колпак» водонагревателя, при этом пламя должно втягиваться внутрь. Проверка тяги в вентиляционном канале осуществляется путем поднесения тонкого листа бумаги к решётке вентиляционного канала – лист бумаги должен прилипать к решётке.
- Ни в коем случае нельзя заклеивать или закрывать вентиляционные каналы.
Таким образом, безопасное пользование природным газом в быту подразумевает отсутствие утечек как природного, так и угарного газов. Необходимо помнить, что ответственное соблюдение правил пользования газом является гарантией безопасности.
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