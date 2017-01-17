Праздник воды и света…

Крещение Господне – один из самых древних праздников христианской Церкви. В ночь с 18 на 19 января православные храмы всегда полны народа, так что капле святой воды негде упасть. В великий день Богоявления все мы собираемся в храмах, воспоминая, как Господь, пришедший в мир в образе смиренного человека, открыл людям Свою Божественную Троичную сущность. «Во Иордане крещающемуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение…» – поется в этот день во всех православных церквях.

Все мы помним многочисленные описания «хождения на Иордань» в русской литературе, свидетельствующие о том, что праздник Крещения Господня был одним из любимейших у наших предков. Как и в их дни, так и сейчас во льдах водоемов, которыми так богата Русь-матушка и которые символизируют реку Иордан, проделывается крестообразная прорубь. Вот здесь и совершается особый водосвятный молебен, который бывает только два раза в год – в сочельник и в сам день Богоявления. У Ивана Шмелева в книге «Лето Господне» есть удивительные строчки об этом празднике: «Впервые везут меня на ердань, смотреть. Потеплело, морозу только пятнадцать градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С Каменного моста видно на снегу черную толпу, против Тайницкой Башни. Отец спрашивает – хороша ердань наша? Очень хороша».

ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ

Издавна на Руси сложилась благочестивая традиция омовения в день этого великого, или, как говорят люди церковные, двунадесятого праздника. Следует заметить, что Крещенское омовение православных никоим образом не связано с различными оккультными учениями и сектами, в том числе и Порфирия Иванова. Свое начало купание в день Крещения Господня ведет из Евангельской истории. Хождение на Иордань совершалось, как правило, наутро, после ночной службы. Ведь именно в соборной молитве и заключается вся суть празднования. Без нее любой, даже самый красивый обряд лишается своей благодатной силы.

Так что же это за праздник, столь любимый православным народом? В чем его сокровенный смысл? Установление праздника относится еще ко временам апостолов. Древнее название – «Епифания» – явление, или «Теофания» – Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Все эти названия одного события напоминают о том, что Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить ему Свет Неприступный. Все четыре евангелиста в унисон поют одну песнь. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк 1.9-11). Иоанн сказал: «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин 1.33). Мы говорим: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас». Иоанн крестил народ крещением покаяния. Но у Безгрешного, Святейшего Богочеловека Иисуса Христа не было личных грехов. Ему не в чем было каяться… Основатель Нового Царства, суть которого – самоотверженная любовь (именно по ней и познаются члены этого Царства), с самого начала Своего служения дает миру образец этой любви. Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. Сам Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк 1.7-8). И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя недостойным крестить Иисуса, стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф 3.14-15).

«ИЗУМИТЕЛЬНАЯ СТИХИЯ»…

После Крещения Христа крещение для людей уже не просто символ очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий. «И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин 1.34), – подтверждает Иоанн Креститель («Мессия» по-еврейски – то же, что по-гречески «Христос», то есть «Помазанник Божий»). Богоявление открыло нам великую Божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый крещающийся приобщается этой тайны, по словам Христа к Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28.19).

Есть такое высказывание: «Начало мира – вода, начало Евангелия – Иордан». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения водной стихии. Как сказал в одной из своих проповедей насельник Сретенского монастыря отец Иов (Гумеров): «Еще в начале творения мира Господь сотворил изумительную стихию – воду. Она обладает такими свойствами, которыми не обладает ни одна другая стихия. Без воды, мы знаем – это как бы аксиома для всех, – жизнь невозможна. Без воды невозможна не только телесная, физическая жизнь, но невозможна и жизнь духовная, ибо так благоволил Господь, чтобы именно вода была той животворящей стихией, через которую мы возрождаемся, через которую мы получаем дары Святаго Духа и преуготовляем себя Царствию Небесному». На протяжении всей истории человечества – от Ветхого Завета и до наших дней – вода играет важную роль. Не только в буквальном, бытовом смысле, но и в бытийном, сущностном. Первые же главы Книги Бытия, повествующие о сотворении мира, отсылают нас к тому времени, когда «земля была безвидна и пуста». Но уже тогда «Дух Божий носился над водою» (Быт 1.2). Следовательно, вода была сотворена в первый день как важнейший элемент жизни. А затем мы читаем о третьем дне творения, когда Господь отделил воду от земли и повелел земле произрастить деревья и травы. Протоиерей Димитрий Соболевский указывает на такое всем известное свойство воды, как способность «проникать в любую, даже самую маленькую щель и всегда находить себе путь». Вот так же и благодать Божия не имеет никаких границ, проникая везде и всюду, как вода. Именно поэтому в Новом Завете вода становится символом и образом благодати Божией.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ

Крещение Господне – важнейшее событие всемирной истории. Именно через него проявляется та незримая, но теснейшая связь человека с Богом. Крестившись в водах Иорданских, Спаситель показал это, дав нам не только надежду на спасение, но и указав прямой путь, по которому необходимо следовать тем, кто «взыскует Града Небесного». Вот почему крещение каждого человека мистическим образом связано с крещением нашего Спасителя.

Эту мысль развивают многие богословы. Епископ Василий (Родзянко) в одной из проповедей говорил: «Когда человек сходил в купель или наклонял главу свою под воду, – это было символом того, что он сходит вместе со Христом во гроб, а затем, когда он выходил, – это было символом воскресения и Господня, и нашего в Нем. Вот так это продолжается всю нашу жизнь. Придет момент, когда мы все окажемся во гробе, но выйдем из этого гроба в день всеобщего воскресения во Христе Иисусе Воскресшем».

Не случайно и в день Крещения Господня, и при крещении нового члена Церкви мы слышим дивное напоминание апостола: «Все, кто во Христа крестился, во Христа облеклись» (Гал 3.27). По словам Святейшего патриарха Кирилла, «с одной стороны, это молитва, великая просьба к Богу, чтобы каждому крещеному человеку была дарована сила облечься во Христа, то есть принять то, чему мы научены; принять мысли Бога о нас, Его волю, Его энергию, Его силу, Его благодать».

С каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые нас приводят к вере, мы вспоминаем о своем Крещении: как дивно думать, что, поскольку наши родители или близкие нам люди открыли веру во Христа, поручились за нас перед Церковью и перед Богом, мы, Таинством Крещения, стали Христовы, мы названы Его именем. Мы это имя носим с таким же благоговением и изумлением, как юная невеста несет имя человека, которого она полюбила и который дал ей свое имя; как это человеческое имя мы бережем! Как оно нам дорого, как оно нам свято, как нам страшно было бы каким-либо поступком своим его отдать на хулу недоброжелателям…

ВЕЛИКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И именно так соединяемся мы со Христом: Спаситель Христос, Бог наш, ставший Человеком, нам дает носить Свое имя. И как на земле по нашим поступкам судят о всем роде, который носит то же имя, так и тут по нашим поступкам, по нашей жизни судят о Христе. Какая же это ответственность! Апостол Павел почти две тысячи лет тому назад предупреждал молодую христианскую Церковь, что ради тех из них, которые живут недостойно своего призвания, хулится имя Христово. Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас миллионы людей, которые хотели бы найти смысл жизни, радость, глубину в Боге, не отстраняются от Него, глядя на нас, видя, что мы не являемся, увы, живым образом евангельской жизни – ни лично, ни как общество?

Митрополит Антоний Сурожский призывает нас в день Крещения Господня вспомнить о том, что мы стали теперь носителями святого и божественного имени Иисуса Христа, что по нам будут судить Бога, Спасителя нашего, Спасителя всех. «Если ваша жизнь – моя жизнь! – будет достойна этого дара Божия, то тысячи вокруг спасутся, а если будет недостойна – пропадут: без веры, без надежды, без радости и без смысла». «Поймем, как высоко, как величественно наше достоинство, как велика наша ответственность, и вступим в теперь уже начавшийся год так, чтобы быть славой Божией и спасением каждого человека, который прикоснется нашей жизни!»

Глеб ЯКУБОВСКИЙ

Фото Вячеслава Зинина

На снимках:

Освящение воды в Троицком храме г. Пушкино проводит благочинный Пушкинского округа Иоанн Монаршек.

За крещенской водой у храмов выстраиваются очереди.