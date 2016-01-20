Пляж Гагарина в Тарасовке

В телевизионной передаче, посвященной знаменательной дате, отмечаемой 12 апреля 2016 года, – 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос, вдруг промелькнула сенсационная информация. Оказывается, местные активисты во главе с краеведом Евгением Федоровым расчистили пляж на притоке реки Клязьмы в местечке Вшивая горка, что в городе Киржаче Владимирской области.

А история этого пляжа такова. Именно здесь в далеком 1960 году после тренировочных полетов и тренировок проводили время участники первого отряда космонавтов, в том числе Юрий Алексеевич Гагарин. Они купались, ловили рыбу, играли в мяч, жарили шашлыки. Но за последние 20 лет территория заросла кустарником, и от некогда песчаного пляжа осталась только тропинка, ведущая к воде. А после субботника, проведенного активистами, он вновь превратился в замечательное место для отдыха.

Вообще судьба Юрия Гагарина и его товарищей из первого отряда тесно связана с Киржачем. На местном аэродроме покорители космоса проходили парашютную подготовку перед полетами. А 27 марта 1968 года во время тренировочного полета около деревни Новосёлово погибли Гагарин и его летный наставник, летчик-испытатель Владимир Серегин. Ежегодно жители района собираются на месте гибели первого космонавта, здесь планируют создать мемориальный музей и высадить аллею в честь первых космонавтов…

Пушкинский район тоже тесно связан с именем Юрия Гагарина… Хорошо известно, что первый космонавт Земли ещё до своего знаменитого полёта часто бывал в посёлке Клязьме, так как там проживали две его тёти, сестры матери. У их дома, на улице Гоголя, в 2011 году к 50-летию полёта Гагарина установлен памятный знак. В 1960-м, когда Юрий Алексеевич был зачислен в первый отряд по подготовке к космическому полёту, местом его службы стал Звёздный городок, расположенный в Щёлковском районе, что по соседству с Пушкино. В Пушкинском краеведческом музее и в книге А.Ф. Малявко «Клязьма – любовь моя» есть фотография, на которой запечатлён Юрий Гагарин с женой Валентиной и дочкой Леной (Галя родилась только в 1961 году) на берегу реки Клязьмы. Местных краеведов давно интересовало, где же была сделана фотография? На заднем плане хорошо просматриваются строения деревни Тарасовки с большим зданием сельского клуба (ныне уже не существует). Вот что вспоминает пушкинский краевед Павел Киселёв: «Мы с моим знакомым Сергеем Смирновым отправились открывать это место. Сергей – заядлый фотограф, и его участие в этом деле было не только уместным, но и полезным. В нашу «экспедицию» решили отправиться на надувной лодке. Так было значительно удобнее перебраться с вещами на другой берег. Несколько извилистых поворотов реки, и мы уже почти достигли цели нашего путешествия. Надо только подыскать удобное место, чтобы причалить и выбраться на берег. Тут мы заметили крошечную бухточку, только для нашей лодочки, и, маневрируя, вошли в неё. Вот мы уже и на берегу! Когда-то на этом берегу было колхозное поле. Сейчас поле заброшено. После некоторого блуждания нам удалось найти приблизительно точку съёмки фотографии, сделанной в 1960 году. Всё же мы смогли побывать на том месте реки, где отдыхал когда-то Гагарин, и совершить путешествие в наше детство!»

В год 55-летия первого полёта человека в космос предлагаем обустроить пляж в районе Тарасовки на речке Клязьме, где отдыхал Юрий Гагарин, сделав это место памятным для жителей и гостей нашего района!

Владимир ПАРАМОНОВ,

член Союза краеведов России.