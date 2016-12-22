Первенство по мини-футболу приближается к экватору!

В чемпионате Пушкинского района по мини-футболу продолжают накаляться спортивные страсти! На сегодняшний день в Высшей лиге по итогам семи сыгранных туров в лидирующей группе находятся четыре команды, и каждая из них ставит перед собой цель забраться на верхнюю ступень пьедестала.

Столь плотного расположения команд в турнирной таблице в истории чемпионатов нашего района не было уже очень давно. Из года в год явным лидером являлось пушкинское «Динамо-Ойл», которое в прошлые годы к середине сезона имело весомый задел перед преследователями, и вопрос о будущем обладателе «золота» во главе угла не стоял, главной была дилемма распределения второго и третьего мест. И лишь в прошлом году конкуренцию бело-голубым смог составить Unkoil – коллектив, пришедший в наш чемпионат из Королева. В текущем же первенстве ситуация поменялась в корне: на звание чемпиона нашего района по мини-футболу претендуют городские команды «Связист», «Автолицей», «Авангард» и упомянутое «Динамо-Ойл».

В ближайшем туре, который пройдет в ФСК «Пушкино» 24 и 25 декабря, любители городского футбола смогут наблюдать захватывающий поединок между «Связистом» и «Авангардом». Безусловно, победитель этого матча продолжит борьбу за чемпионство, а проигравший, скорее всего, потеряет шансы в борьбе за «золото». Также в рамках Высшей лиги «Софрино» встретится с неудачно стартовавшим «Малахитом», в битве аутсайдеров сойдутся «Правда» и «Зверосовхоз», «Динамо-Ойл» проэкзаменует «Связист-2», а «Автолицею» предстоит игра с неуступчивой командой «Лесной».

Не менее интересной выглядит борьба за медали в Первой лиге. Сейчас с солидным отрывом от преследователей лидируют «Новая Деревня» и «Ростагроэкспорт». И, судя по всему, вопрос чемпионства решится в очной встрече между этими командами в последнем туре первенства. Явным претендентом на «бронзу» является ивантеевский «Олимпик».

Во Второй лиге чемпионата безоговорочным лидером является «Мамонтовка», одержавшая победы во всех семи матчах. Сейчас уже смело можно предположить, что эта команда не затеряется в Первой лиге в следующем сезоне. А вот претендентов на итоговую вторую строчку в дивизионе на сегодня как минимум четыре: «Каравай СВ», Custom Light, «Спортинг» и Union (сборная гипермаркета «Глобус») в равной степени могут надеяться на медали.

Помимо непосредственно чемпионата по мини-футболу, Федерация футбола Пушкинского района в декабре провела ряд значимых общественных мероприятий, которые были отмечены исключительно с положительной стороны.

Девятого декабря состоялся приобретающий статус традиционного киберспортивный турнир по футбольному симулятору FIFA17. Мероприятие, которое организовали представители Федерации Артем Гура и Николай Рыжков, собрало более 50 человек, 32 из них боролись за звание «короля джойстика». Победителем турнира стал дуэт Алексея Шабанова и Дмитрия Талызова, который смог завоевать статус сильнейшего во второй раз подряд. Михаил Пышкин, занявший третье место, с энтузиазмом отозвался о новомодном мероприятии: «Это по-настоящему крутой чемпионат! Я люблю гонять в футбол на приставке. Спасибо организаторам за возможность поиграть с азартом и провести время в кругу друзей и знакомых! Надеюсь, такой турнир мы увидим в новом году».

Одиннадцатого декабря состоялось неординарное событие для нашего города. При содействии Федерации футбола Пушкинского района компания «ДоДо Пицца Пушкино» презентовала новую игровую форму футбольному клубу «Союз», который выступает в Первой лиге чемпионата по мини-футболу. Знаковое мероприятие проходило непосредственно в пиццерии при участии руководителя «ДоДо Пицца Пушкино» Юрия Машенцева, организаторов чемпионата Николая Рыжкова и Алексея Ларина, а также игроков футбольного клуба «Союз».

В торжественной обстановке Юрий Машенцев вручил ребятам комплекты игровой формы c логотипами команды, номерами и, конечно же, с лейблом теперь уже титульного спонсора.

После официальной презентации участники мероприятия сели «за стол переговоров», где Юрий Машенцев познакомил ребят с деятельностью компании «ДоДо Пицца», а игроки из «Союза» в свою очередь рассказали об истории команды, закладывающихся традициях, ближайших и долгосрочных перспективах. В завершение разговора Юрий Машенцев выразил надежду на то, что достижения «Союза» с момента заключения партнерских отношений стремительно пойдут в гору.

Текущее положение дел в Первенстве района по мини-футболу и состоявшиеся мероприятия прокомментировал организатор чемпионата Алексей Ларин:

– Как могут заметить читатели газеты, любители футбола и участники чемпионата, мы стараемся уделять внимание не только организации районного турнира. Наша команда цепляется за любую возможность проводить массовые социальные мероприятия, приобщать всё больше людей к футболу, заинтересовывать их. Проведенный турнир по футбольному симулятору также создал дополнительный ажиотаж вокруг чемпионата, а подарок в виде комплектов формы для местной команды – это вовсе нонсенс в лучшем виде! Отрадно, что всё больше городских предпринимателей обращают внимание на наш вид спорта и Федерацию футбола в целом! Что касается самого чемпионата, то приятно видеть борьбу в каждом дивизионе и те эмоции, которые парни проявляют в играх, а также до и после соревнований! По-настоящему классным получается сезон в Высшей лиге. Давно в нашем чемпионате не было столько амбициозных команд, борющихся за золотые медали. Очень показательно, что по истечении практически половины сезона четыре коллектива идут нога в ногу, и матчи между ними собирают полные трибуны в ФСК «Пушкино». Также не могу не отметить еще одно достижение: в этом сезоне сюжеты о центральных матчах чемпионата можно наблюдать в эфире городского телевидения!

Иван ПЕТРОВ

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