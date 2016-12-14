Перспективы и приоритеты в призме будущего бюджета

На прошлой неделе в Администрации Пушкинского муниципального района состоялось внеочередное заседание комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов г. Пушкино. Заслушав ответственных представителей районной власти, депутаты обсудили перспективы выполнения в 2017 году важных муниципальных программ, от которых напрямую зависит дальнейшее развитие социальной сферы и комфортной городской среды.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Докладчиками по наиболее чувствительным вопросам, связанным с функционированием ЖКХ, выступили заместитель главы Администрации Пушкинского муниципального района Игорь Гороховский и начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий Администрации Пушкинского муниципального района Петр Евсеев. Именно они представляли конкретные планы на предстоящий год по каждой из подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2017–2021 гг.».

Первой в ходе заседания была рассмотрена реализация подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Пушкино». По этой позиции депутатам доложено, что в 2016 г. проведен конкурс на ремонт 19 муниципальных квартир, который выиграла подрядная организация, впоследствии не выполнившая условия контракта. В настоящее время данному исполнителю в установленном порядке направлены соответствующие претензии, а сам контракт находится на этапе расторжения с выставлением штрафных санкций, прописанных в договоре. На 2017 год из списка девятнадцати квартир, который был уточнен и дополнительно проверен по принадлежности к муниципальному фонду и видам работ, предложено рекомендовать к проведению конкурсной процедуры на ремонт пяти квартир на сумму 1 млн 119 тыс. руб. В этой связи ведущая заседание председатель комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов г. Пушкино Елена Некрасова отметила, что в понятии «договор социального найма» указано, что раз в пять лет наниматель обязан проводить текущий ремонт. Поэтому были выбраны квартиры, которые в нем нуждаются. В целом же информация у депутатов вопросов не вызвала и была принята к сведению.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При рассмотрении этой части муниципальной программы поднимался вопрос проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для передачи управления МКД. На данные цели предложено согласовать на 2017 г. сумму в размере 345 тыс. руб. В эту цифру закладываются мероприятия, связанные с планами по вводу в эксплуатацию жилых новостроек в количестве семи новых корпусов, двух домов (Надсоновская, 11 и Тургенева, 8), переданных в оперативное управление решением КЧС. А также перспективами окончания процедуры банкротства УК ООО «Дом», имеющей в своем управлении 24 МКД, по которым администрации, согласно действующему законодательству, придется проводить процедуру выборов УК на конкурсных основах.

Касаясь модернизации инженерной инфраструктуры, докладчики подчеркнули, что главный пункт здесь – актуализация схем теплоснабжения, на реализацию которой в соответствии с начальной максимальной ценой контракта предлагается рассмотреть сумму 2 млн 50 тыс. руб. Согласно нормам федерального законодательства, муниципалитеты должны проводить эту работу ежегодно в срок до 15 апреля. В противном случае деньги пойдут на другие мероприятия.

Не обошли на заседании вниманием и капитальный ремонт котельных. В первую очередь рассмотрели состояние котельной в мкр. Заветы Ильича, которой требуется замена дымовой трубы. В этой связи предлагаются мероприятия, включающие проектирование и производство работ стоимостью 1 млн 528 тыс. руб. К этой же насущной теме депутаты вернулись несколько позже, подняв вопрос о ситуации вокруг котельной ОАО «Топаз» на улице Соколовской, что в мкр. Кудринка. Изложив суть вопроса, заместитель главы Администрации Пушкинского муниципального района Игорь Гороховский сообщил, что владелец котельной отапливать жилые дома не хочет.

– У меня, к сожалению, богатый подобный опыт по работе в Софрино. Считаю, что нужно уходить от частных котельных, когда собственник выкручивает руки управляющим компаниям, – отдельно подчеркнул при этом Игорь Андреевич.

Любопытное замечание в ходе обсуждения данного вопроса сделал депутат Сергей Гуржин:

– По этой котельной за 4 года было много разных предложений. А может, проще включить подключенные к ней дома в программу переселения?

На что начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий Администрации Пушкинского муниципального района Петр Евсеев ответил:

– Мы прорабатывали такую возможность. Просмотрели их площади, количество квартир. Насколько я понял, переселение неэффективно.

В итоге было принято решение выработать правильное решение на рабочей группе, которую предварит встреча с профессионалами и заинтересованными лицами.

«ЧИСТАЯ ВОДА»

Обсуждение этой подпрограммы превратило заседание Совета депутатов в настоящий дискуссионный клуб. Изначально речь зашла о проектировании и капитальном ремонте двух водозаборных узлов – ВЗУ № 5 и ВЗУ № 9. А эти мероприятия вместе со строительством станции обезжелезивания запланированы в рамках государственной программы «Чистая вода», в которую включено Пушкино. При этом, как рассказали докладчики, одним из условий участия в ней является самостоятельная разработка муниципалитетом проектных решений и их экспертиза. Затраты по указанным позициям на оба ВЗУ в размере 7 млн рублей и были предложены к рассмотрению депутатов.

Одновременно прозвучали пояснения по поводу вероятного сокращения территории ВЗУ № 9 в связи со строительством жилого комплекса, ставящего под сомнение размещение станции обезжелезивания. Однако, как сообщил Петр Евсеев, выездные мероприятия, проведенные совместно со специалистами Водоканала, показали, что, согласно техническим условиям, застройщик имеет обременения, позволяющие осуществить данные планы в полном объеме.

– Указанные мероприятия софинансируются областным бюджетом из расчета: 90 % – область и 10 % – муниципалитет. Поэтому нам было бы нежелательно выйти из этой программы, которая поможет улучшить качество водоснабжения и тем самым повысить уровень жизни наших горожан, – подчеркнул начальник Управления ЖКХ и благоустройства территорий Администрации Пушкинского района. – Добавлю, что они запланированы бюджетом текущего года, но выполнены не были. Однако нам удалось договориться с Министерством ЖКХ сохранить эти мероприятия в адресной государственной программе с условием, что к июлю 2017 г. мы предоставим все материалы по проектированию и экспертизе. Что, в принципе, вполне достижимо.

Впрочем, и депутатам тоже было что сказать на этот счет. В частности, прозвучали сомнения относительно остроты потребности в обезжелезивании, если исследования воды показывают, что показатели железа в пределах норматива. Кроме того, в ходе обсуждения внимание акцентировалось на обременениях, выданных застройщику, срок действия которых – три года, и на необходимости постройки станции обезжелезивания на ВЗУ № 9 в принципе.

В частности, депутат Дмитрий Шляпин привел следующее мнение на данный счет:

– Я двумя руками за то, чтобы Пушкино вошло в программу «Чистая вода», но считаю, что правильно будет, если мы деньги потратим на уже существующую станцию обезжелезивания ВЗУ № 4 и ВЗУ № 5 в Мамонтовке. Потому что это два достаточно серьезных по содержанию железа ВЗУ, которые действительно требуют подготовки воды.

А заместитель главы Администрации Пушкинского муниципального района Игорь Гороховский заключил:

– Понятно, что надо реконструировать все ВЗУ. Если принять решение и заложить деньги на проектирование, мы можем войти в программу МинЖКХ по качественной воде на 2017 г. Главное – двигаться в этом направлении. Ведь у нас есть ВЗУ чуть ли не 1931 года постройки, а те, что построены в 1960-х, считаются «молодыми». Всю систему водоснабжения необходимо модернизировать – это ясно, как Отче наш.

В итоге все сошлись во мнении, что и по этому вопросу нужно создать рабочую группу для полноценного и профессионального «мозгового штурма», предварительно запросив заключение о качестве воды в Пушкино у Роспотребнадзора.

В привязке к подпрограмме «Чистая вода» поднималась также тема проектирования и строительства в городе сетей ливневой канализации. А конкретно – в мкр. Серебрянка, в районе «многострадальных» домов № 14 и 22, с территорий которых необходимо обеспечить отвод ливневых вод. Отмечено, что во дворах этих домов ливневые колодцы разрушены, а сами трубопроводы частично деформированы. Существует смета на выполнение мероприятий по устройству колодцев и врезку их в существующую ливневую канализацию, определена стоимость работ.

Возник вопрос: а есть ли в городе организация, которая отвечает за ливневую канализацию? Когда выяснилось, что она на балансе у МБУ «Пушгорхоз», посыпались новые:

– А может ли «Пушгорхоз» обслуживать ливневку? Есть ли для этого специалисты и необходимая техника? Почему ремонт дорог производится без реконструкции существующей ливневой канализации и сопутствующих сетей, а планирование работ не осуществляется комплексно?

Помимо этого, были высказаны опасения насчет возможности подключения к канализации, которая «забита». Однако нашлись и оптимисты, утверждающие, что, по крайней мере, частично, она работает, иначе вода стояла бы по всему городу.

Жизнеутверждающе прозвучало и профессиональное суждение начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий Администрации Пушкинского муниципального района Петра Евсеева:

– Любая схема (водо- и теплоснабжения, водоотведения) должна отталкиваться от генерального плана, которого у нас пока нет, но рано или поздно он будет.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ПУШКИНО НА 2017–2021 ГОДЫ

Этот вопрос депутатами рассматривался в первую очередь с точки зрения учета и экономии электроэнергии жильцами муниципальных квартир. На текущий год была заложена установка 80 приборов учета в 44 муниципальных квартирах города. Однако регламент подачи заявок на замену старых приборов на новые пока не разработан, это предстоит сделать в будущем. В старом жилфонде Пушкино в подавляющем большинстве всё ещё стоят счетчики электроэнергии двадцати-тридцатилетней давности. На сегодняшний день от жильцов в администрацию поступило всего 7 заявлений на их замену.

ДАЙТЕ ГОРОДУ СВЕТА!

Что касается наружного освещения городских дворов и улиц, то депутаты предложили использовать на эти цели средства МБУ «Пушгорхоз», у которого в контрактных обязательствах по обслуживанию города заложена на это смета в части техобслуживания уличного освещения. Четкий адресный перечень опор и светильников тоже есть. Игорь Гороховский предложил замерить уровень освещенности в городе и во дворах (таким образом будет получен объективный показатель в соответствии с утвержденными нормами) и провести замену старых проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) нового поколения, который уже закуплен для «Пушгорхоза». Его также можно использовать для увеличения протяженности сети электроснабжения. За счет этих мер депутаты предложили сэкономить значительные средства, а освободившиеся в результате экономии деньги направить на благоустройство дворов, в частности, на асфальтирование.

БОРЬБА С МУСОРОМ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

В рамках обсуждения перспективы исполнения в 2017 году Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2017–2021 годы» депутаты обсудили подпрограмму «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино».

В первую очередь это касается чистоты города, который никак не может справиться со стихийными свалками, возникшими в результате «мусорной революции». На борьбу с этим злом в бюджете на следующий год заложили достаточно большую сумму.

Теперь необходимо разработать контрактную документацию и запустить конкурсную процедуру уже в текущем году, чтобы не получилось, как два года назад, когда во время и после новогодних каникул город убирать было некому.

Напомним читателям «Маяка», что теперь все контракты должны проходить обязательную процедуру аукциона: администрация предлагает лот на уборку города, который может выиграть любой подрядчик, в том числе и недобросовестный, как это случилось в 2014 году, когда в результате небрежно составленного техзадания аукцион выиграла иногородняя фирма, у которой не было даже уборочной техники.

Вторым вопросом подпрограммы стало регулирование численности безнадзорных животных. Депутаты предложили заложить средства на стерилизацию 96 животных. Правда, не оговорили, будут ли это собаки, кошки или лисы…

В этой же подпрограмме обсуждалось благоустройство дворовых территорий: 18 миллионов рублей предлагается заложить на асфальтирование территорий, которые запланировали на 2016 год, но из-за погодных условий не успели этого сделать.

В этот список добавлен двор дома 3 по Пушкинскому шоссе. А всего запланировано заасфальтировать 32 двора. Бюджет Московской области выделяет на эти цели дополнительные средства. Кроме того, планируется добавить резиновое покрытие на детских площадках, которые были сделаны в текущем году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ – ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЖИТЕЛЯМИ

Заместитель главы Администрации Пушкинского муниципального района по ЖКХ Игорь Гороховский, недавно назначенный на эту должность, сообщил, что работники администрации обязаны провести собрания жителей во всех дворах, вошедших в программу комплексного благоустройства, до 15 февраля следующего года, чтобы согласовать с жителями предстоящие объемы работ, затем составить схемы благоустройства и вывесить их в доступных местах для ознакомления жителей. Сейчас, по словам Игоря Андреевича, идет составление и согласование графика проведения этих собраний. Депутат Сергей Гуржин внес предложение привлечь к процессу благоустройства архитектурный отдел администрации, чтобы формированием облика города занимались профессионалы.

В рамках благоустройства города и исполнения муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017–2021 годы» обсуждались вопросы содержания и ремонта муниципальных дорог, которые тесно переплетаются ещё с двумя направлениями из других программ: устройство ливневой канализации и запуск снегоплавильного комплекса.

Что касается снегоплавилки, приобретенной городом за бюджетные средства ещё лет эдак шесть назад, да так и не запущенной, то новый начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий Администрации Пушкинского муниципального района Пётр Евсеев, недавно приступивший к своим обязанностям, обнаружил этот агрегат в процессе приемки дел и не без энтузиазма сообщил городским депутатам, что снегоплавилка в рабочем состоянии и даже не поржавела, поскольку закуплена в так называемом северном исполнении – из нержавейки. Она находится на складе, законсервирована и сохранна. Для запуска и обеспечения её работы необходима дизель-генераторная установка.

Пётр Борисович также сообщил, что это чудо отечественного производства, судя по техническому паспорту, сконструировано с учетом работы при низких температурах и в агрессивной среде: снегоплавилка рассчитана на очистку расплавленного снега от грязи и мазута (на 1 литр жидкости – 0,5 литра взвеси). Дело за монтажом. Игорь Гороховский дал понять, что установка будет смонтирована и запущена в этом сезоне обязательно.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ГОРОДУ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА

Все программы жизнеобеспечения города так или иначе между собой переплетаются. Вот, например, устройство ливневой канализации в городе тесно связано не только с программой развития ЖКХ, но и с дорожным хозяйством. Депутаты с прискорбием констатировали, что ливнёвка во всём городе пришла в негодность, её не чистили много лет, она забита, требует срочного восстановления. К тому же решено устроить ливневую канализацию во дворах домов 14 и 22 на Московском проспекте, где нет отвода вод, и после дождей дворы стоят запруженные, а жильцы не могут попасть в свои дома.

Короткое обсуждение этих программ нашло профессиональное понимание у вновь назначенных руководителей отраслевых направлений районной администрации. Они вместе с депутатами пришли к соглашению, что по каждому вопросу необходимо собирать комиссию, в которую войдут специалисты от ЖКХ, Теплосети, Водоканала и других служб, и рассматривать эти вопросы более детально, чтобы предусмотреть в бюджете необходимые средства на выполнение этих программ. Заседание комиссий пройдет в ближайшие дни, результаты будут обсуждаться на очередном Совете депутатов на этой неделе, поскольку к 23 декабря бюджет города на 2017 год должен быть сверстан и утвержден.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутат Сергей ГУРЖИН:

– Необходимо, чтобы в обсуждении благоустройства участвовали не только представители ЖКХ, но и архитекторы. В конечном итоге именно они определяют облик города.

Подготовили Елена ЯКОВЛЕВА и Татьяна ГРИНИВЕЦКАЯ

Фото Николая Ильницкого