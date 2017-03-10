Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Парад Святого Патрика пройдет в парке «Сокольники» 18 марта

10.03.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Уже 25 лет День святого Патрика отмечают веселым карнавалом в парках и на бульварах столицы. Тысячи людей, вне зависимости от возраста, надевают яркие костюмы, зеленые шляпы, разрисовывают лица в цвета ирландского флага и пускаются в невероятное театрализованное шествие. Возглавляют парад ирландские музыканты и артисты, благодаря которым он превращается в яркий дублинский карнавал. Каждый год в нем принимают участие более 15 тысяч человек.

«Этот год для нас особенный, — рассказывают организаторы праздника. — Десятилетие Ирландского кинофестиваля в Москве, 25-ый Парад Святого Патрика, сразу после которого пройдет самый ожидаемый фолк-концерт года, грандиозный 8-часовой фестиваль “День и Ночь Святого Патрика”. Помимо этого, для вас во время “Недели Ирландии” – вечеринки в ирландских пабах, необыкновенное масштабное шоу ирландских танцев “DANCE IRISH”, классный обновленный фестиваль современной музыки “Зеленый Март” и многое другое!»

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Новые публикации, Отдых и развлечения

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