Оказывается Пушкинский — один из самых безопасных районов Подмосковья!!!

В управлении МВД по Московской области проанализировали статистику по преступлениям в регионе с января по ноябрь этого года. В следующем году стражи порядка подведут итоги декабря, однако, имеющиеся данные уже позволяют довольно точно охарактеризовать криминальную обстановку в Подмосковье за 2016 год.

Первое место в рейтинге самых безопасных городов Подмосковья действительно может удивить. По данным полиции, это… казахстанский Байконур, где расположен знаменитый космодром. Ошибки тут нет: из-за особенностей законодательства Байконур находится в подчинении УФМС России по Московской области. В городе работает отделение УФМС по Московской области, космодром охраняют полицейские из Подмосковья. Жители Байконура голосуют на выборах по Одинцовскому округу. Учитывается этот город из далекого Казахстана и в криминальной сводке региона, занимая в нем по итогам 2016 года самое безопасное, последнее место. Коэффициент преступности на Байконуре – 36,38, в два раза ниже, чем у ближайшего преследователя в рейтинге. Рассчитывают этот коэффициент, вычисляя количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей. В целом по региону за 2016 год он равен 110,8.

Следом за Байконуром идут: городской округ Власиха с коэффициентом криминальности, равным 68,47, городской округ Дубна (71,56), Ступинский район (77,31) и Пушкинский район (80,56). Стоит отметить, что низкий уровень преступности связан с особенностями городов: у трех из них довольно узкая специализация. Байконур неразрывно связан с одноименным космодромом, Власиха лишь недавно перестал быть закрытым военным городком, а Дубна – известный наукоград.

Военные и научные городки традиционно расположены в не самых людных местах, отмечает профессор кафедры криминалистики МГЮА Николай Егоров. Низкий уровень преступности, по его мнению, связан с тем, что люди живут обособленно и хорошо знают друг друга.

В 2008 году статус наукограда получил и город Протвино, одноименный район занимает в рейтинге седьмое место с конца с коэффициентом 86,16, несколько уступая Раменскому району (84,03). Восьмое место занимает городской округ Электросталь (86,70), девятое – городской округ Подольск (87,92), а десятое – городской округ Балашиха (88,49).

Зоны риска

Уровень преступности в городах и районах, занимающих первые строчки рейтинга, почти вдвое выше, чем в безопасных городах Подмосковья. В 2016 году преступники активнее всего действовали в городском округе Домодедово. Там на каждые 10 тысяч жителей приходится 203,11 зарегистрированных преступлений. Это единственное место во всем Подмосковье, где коэффициент криминальности перевалил за две сотни. В городском округе Егорьевск и Волоколамском районе, которые находятся на второй и третьей строчке антирейтинга, коэффициент преступности уже существенно ниже – 174,80 и 170,04 соответственно.

Городской округ Домодедово, безусловно, очень криминализованная область, считает Михаил Виноградов. По его словам, это связано с огромным потоком пассажиров.. В Домодедово едут на машинах, едут на электричках, но ни те, ни другие не способны защитить пассажиров от преступников.

Пятое место среди самых криминальных районов Подмосковья за минувшие 11 месяцев досталось Истринскому району (156,23). За ним следует Дмитровский район с показателем 160,77. Преступники также активно действовали Талдомском (154,83), Орехово-Зуевском (141,98), Одинцовском (138,28) и Солнечногорском (135,34) районах. Самым спокойным в десятке опаснейших мест Подмосковья стал Клинский район с уровнем преступности 130,63.

РИАМО