Оформляем ДТП без ГАИ

С 2009 года в России действует упрощенный порядок оформления ДТП. Но автомобилисты по-прежнему вызывают ГИБДД на мелкие аварии. Упрощенная схема оформления аварий без вызова ГИБДД, или так называемый европротокол, не снискал пока популярности у российских автомобилистов. Одна из причин – страховые компании зачастую отказывают в выплатах из-за неправильного оформления документов.

Несколько советов, которые помогут автовладельцам сэкономить время и воспользоваться этой процедурой.

ВАЖНО! Условия, при которых действует европротокол:

Нет пострадавших (то есть ни пассажиры, ни пешеходы, ни водители не получили травм). Два автомобиля участвовали в ДТП (грузовой автомобиль с прицепом считается как два транспортных средства. В данном случае необходимо вызывать сотрудников ГИБДД). Есть полис ОСАГО (оба автомобиля должны быть застрахованы по ОСАГО). Нет разногласий (один из участников аварии обязан признать себя виновным и сделать отметку в европротоколе о том, что вину свою признает). Ущерб менее 25 000 руб. (пострадавший в ДТП водитель имеет право получить выплату до 25 000 руб. при оформлении европротокола. Если вы не можете на месте определить стоимость ущерба, сомневаетесь, что этих денег на ремонт хватит, – вызывайте сотрудников ГИБДД).

ВАЖНО! Прежде чем приступить к заполнению извещения о ДТП:

сфотографируйте место ДТП (общую панораму, поврежденные элементы обоих автомобилей, следы торможения, обломки деталей, крупным планом оба автомобиля с номерными знаками);

при наличии свидетелей зафиксируйте их ФИО, адрес, телефон.

Как заполнять европротокол (извещение о ДТП)

Внимательно и добросовестно отнеситесь к заполнению всех позиций на бланке извещения о ДТП, учитывайте всю информацию о произошедшем происшествии, о его участниках и свидетелях. Следует отметить, что при заключении договора ОСАГО автовладельцам выдается по два комплекта бланков, каждый из которых состоит из двух скрепленных двусторонних бланков извещений о ДТП. Приступая к заполнению, обратите внимание, что извещение о ДТП состоит из лицевой (самокопирующейся) части и оборотной стороны. При этом вся внесенная вами информация на верхней (лицевой) части извещения о ДТП должна четко отпечатываться на нижнем листке. Поэтому рекомендуем использовать шариковую ручку, поскольку записи, сделанные гелевой ручкой или чернилами, легко размажутся при попадании влаги, а нанесенные карандашом пометки легко стереть или подделать. Законодательство предусматривает, что водители двух транспортных средств, причастных к ДТП, заполняют один бланк извещения о ДТП. При этом и лицевая, и оборотная стороны извещения о ДТП должны быть заполнены. Кроме того, не имеет значения, кто из участников ДТП предоставит комплект бланков извещения о ДТП. Вы должны заполнить лицевую часть извещения совместно с другим водителем – участником ДТП на месте происшествия. При заполнении каждый из водителей выбирает любую колонку («А» или «В») и вносит информацию по своему ТС именно в свою колонку.

ВАЖНО! Зафиксировать в европротоколе схему ДТП

Схема ДТП, как и обстоятельства, должны удостоверять невиновность одного и вину другого водителя. Все, что является доказательством вашей невиновности, должно быть отражено на схеме (знаки, разметка, направление движения и т.п.), а также место ДТП с привязкой к перекрестку или номеру дома.

Если все условия для возможности упрощенного оформления ДТП выполнены и водители приняли решение о самостоятельном оформлении ДТП без участия ГИБДД, то водители вправе покинуть место ДТП, заполнив извещение о ДТП в соответствии с требованиями, установленными Правилами ОСАГО. Это допускается п. 2.6.1 Правил дорожного движения. Соответственно, наличие у водителя, оставившего место ДТП, извещения о ДТП, полностью оформленного в строгом соответствии с установленными требованиями, не может рассматриваться как невыполнение обязанностей в связи с ДТП, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.27 КоАП РФ.

Желаем вам безаварийных дорог!

ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

скачать схему а формате PDF можно здесь — европротокол